Глава сети российских клиник «Омикрон» подал в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма COVID-19

Об иске бизнесмена к ВОЗ пишет портал «Новосибирск онлайн». По данным издания, он был подан в Московский арбитражный суд вечером 30 ноября. Падар требует в судебном порядке запретить использование слова «омикрон» для обозначения нового штамма коронавируса, а также любой другой инфекции. Он хочет, чтобы ВОЗ удалила термин из всех документов и вернула ему госпошлину в размере 6 тысяч рублей.

«Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации», — заявил Падар.

По словам бизнесмена, в рекламу бренда сети офтальмологических клиник были вложены немалые деньги. Долгое время при вводе данного слова в поисковую строку браузеры выдавали именно сайт его клиники, теперь же — информацию, «несущую тревогу, страх и ужас» и «не имеющую ничего общего с медицинской деятельностью» Падара. Таким образом, он понес «колоссальные денежные потери».