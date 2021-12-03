Глава сети российских клиник «Омикрон» подал в суд на ВОЗ из-за названия нового штамма COVID-19

Глава новосибирской сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александр Падар подал в суд на российское представительство Всемирной организации здравоохранения из-за названия нового штамма коронавируса «омикрон». Бизнесмен требует запретить слово для обозначения мутации этого вируса и любого другого.
Об иске бизнесмена к ВОЗ пишет портал «Новосибирск онлайн». По данным издания, он был подан в Московский арбитражный суд вечером 30 ноября. Падар требует в судебном порядке запретить использование слова «омикрон» для обозначения нового штамма коронавируса, а также любой другой инфекции. Он хочет, чтобы ВОЗ удалила термин из всех документов и вернула ему госпошлину в размере 6 тысяч рублей.
«Наше название — зарегистрированный товарный знак. В первую очередь в сфере медицины и здравоохранения, поскольку это наш основной вид деятельности. И ассоциация с каким-то штаммом коронавируса наносит вред нашей деловой репутации», — заявил Падар.
По словам бизнесмена, в рекламу бренда сети офтальмологических клиник были вложены немалые деньги. Долгое время при вводе данного слова в поисковую строку браузеры выдавали именно сайт его клиники, теперь же — информацию, «несущую тревогу, страх и ужас» и «не имеющую ничего общего с медицинской деятельностью» Падара. Таким образом, он понес «колоссальные денежные потери».
Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
Имеющиеся «предварительные свидетельства» говорят о повышенном риске заражения омикрон-штаммом людей, ранее уже перенесших коронавирус. «То есть люди, которые раньше перенесли COVID-19, могут вновь легче заразиться «омикроном» по сравнению с другими вариантами, представляющими обеспокоенность», — говорится в информационном бюллетене ВОЗ с обновленными данными о новом штамме. Позже ученые подтвердили, что «омикрон» в три раза повышает риск повторного заражения уже переболевших людей, чем мутации «бета» и «дельта».
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