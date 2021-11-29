Центр Гамалеи запустил разработку модификации «Спутника V» под штамм омикрон

«Институт Гамалеи считает, что и «Спутник V», и «Спутник Лайт» нейтрализуют последний из вариантов коронавируса — омикрон, и начали необходимые исследования. <…> Тем не менее, институт Гамалеи, основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцины для вызывающих озабоченность вариантов (коронавируса), уже начал разработку новой версии вакцины «Спутник», адаптированной под штамм омикрон», — сказано в заявлении.

Запустить в массовое производства «улучшенной» версии «Спутника» возможно через 45 дней. К 2022 году у людей будет доступ к трем миллиардам доз вакцины.

Напомним, ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. А уже переболевшие коронавирусом имеют повышенный риск заразиться новым штаммом «омикрон». К таким выводам пришли во Всемирной организации здравоохранения.