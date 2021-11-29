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В Финляндии у двоих заболевших выявили новый штамм «омикрон»

В Финляндии проверяют двух заболевших с коронавирусом. Предполагается, что у них может быть новый штамм «омикрон». Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального благосостояния THL.

Shutterstock.com

На данный момент заразившихся изолировали до получения результатов анализа. Медики рассказали, что оба инфицированных приехали в Суоми из других стран. Одного из них зафиксировали во время тестирования в аэропорту Хельсинки.

Напомним, ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. А уже переболевшие коронавирусом имеют повышенный риск заразиться новым штаммом «омикрон». К таким выводам пришли во Всемирной организации здравоохранения.

Что известно о новом штамме коронавируса «омикрон»? Он правда так опасен? Антитела бессильны? Прививка защитит?

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