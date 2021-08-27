Как действует вакцина «КовиВак»?
Разработка Центра имени Чумакова — это так называемая инактивированная вакцина. В ее состав входит цельный вирус, который с помощью специального вещества бета-пропиолактона лишили способности заражать организм. Когда препарат с убитыми вирусными частицами попадает в тело человека, он не способен вызывать заболевание, однако иммунитет «знакомится» с болезнетворными агентами и вырабатывает необходимые антитела.
Это один из самых старых и традиционных способов создания вакцин. К тому же такие препараты часто почти не имеют побочных эффектов. Этим, наверное, объясняется популярность «КовиВака». Тем не менее, подобные вакцины могут оказаться менее эффективными, чем аналоги, созданные на другой основе. Именно поэтому ученые и врачи так ждали научной публикации в зарубежном журнале, где независимые рецензенты читают результаты исследований.
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Что значит публикация первой статьи? Вакцина получила международное признание?
Можно сказать и так, однако, пока только на уровне доклинического этапа. Публикаций результатов клинического исследования безопасности и иммуногенности вакцины у людей пока нет. Хотя сомнений с появлением этой работы становится много меньше. Их также частично развеивают данные по другим инактивированным вакцинам от коронавируса (таким как китайская Sinovax).
Однако важно понимать, что это частичное, предварительное признание. Это не означает, что ВОЗ в ближайшие месяцы официально одобрит ее использование, не дожидаясь результатов клинических исследований. Тем не менее, «КовиВак» стал, можно сказать, явным кандидатом на получение такого одобрения.
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Golden Shrimp / Shutterstock
Что нам стало известно после выхода статьи?
Опубликованная работа описывает только доклинический этап исследований вакцины, то есть эксперименты на животных. Поэтому судить о воздействии препарата на людей пока, строго говоря, нельзя. Тем не менее на основе исследования можно сделать несколько выводов.
Во-первых, разработчики «КовиВака» целый год занимались сбором и обработкой данных, экспериментируя с разными видами животных. Причем качество этих исследований, протокол их проведения позволили опубликовать результаты в высокорейтинговом международном рецензируемом издании, где вердикт выносят независимые специалисты.
Во-вторых, доклинические исследования проведены на нескольких разных видах: хомяки, мыши, морские свинки, мартышки. Причем некоторым животным вакцину вводили многократно, а некоторых прививали во время беременности. Во всех случаях препарат показал себя безопасным и способным формировать антитела к коронавирусу.
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Vasiliy Koval / Shutterstock
То есть пока о людях ничего сказать нельзя?
Да, к сожалению, пока о безопасности для людей по этой публикации можно лишь делать предположения. Однако, по-видимому, не за горами и другие публикации, описывающие клинические исследования. По крайней мере, первую и вторую фазу.
Тем не менее, ожидания позитивные. Ученые исследовали влияние препарата, в том числе, на сравнительно близких наших «родственниках» — мартышках. Если вакцина им не повредила, то у нас практически нет оснований сомневаться, что она безопасна и для людей.
То же самое с эффективностью — раз у мартышек «КовиВак» позволил сформировать антитела, значит велик шанс, что человеческий организм отреагирует на введение препарата так же. И все же, окончательные выводы о способности создавать устойчивый иммунитет у людей делать пока рано. Для этого надо дождаться публикации результатов клинических исследований. А данные о редких нежелательных побочных эффектах мы получим только после полного их завершения.
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as-artmedia / Shutterstock
Получается пока лучше выбирать другую вакцину?
Пока «Спутник V» остается самым проверенным из всех отечественных препаратов. К тому же, хотя разработчики и сообщили о планах по модификации вакцины, мы не знаем, как «КовиВак» будет работать с разными вариантами коронавируса, такими как «дельта» или «йота».
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