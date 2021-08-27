Как действует вакцина «КовиВак»?

Разработка Центра имени Чумакова — это так называемая инактивированная вакцина. В ее состав входит цельный вирус, который с помощью специального вещества бета-пропиолактона лишили способности заражать организм. Когда препарат с убитыми вирусными частицами попадает в тело человека, он не способен вызывать заболевание, однако иммунитет «знакомится» с болезнетворными агентами и вырабатывает необходимые антитела.

Это один из самых старых и традиционных способов создания вакцин. К тому же такие препараты часто почти не имеют побочных эффектов. Этим, наверное, объясняется популярность «КовиВака». Тем не менее, подобные вакцины могут оказаться менее эффективными, чем аналоги, созданные на другой основе. Именно поэтому ученые и врачи так ждали научной публикации в зарубежном журнале, где независимые рецензенты читают результаты исследований.