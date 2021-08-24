Вакцину «КовиВак» модифицируют под новые штаммы коронавируса

«Мы уже выделили штамм «дельта», он у нас депонированный, соответствующие публикации есть. Выделенный штамм является основой вакцины, производимой цельновирионным способом. Мы делаем все подготовительные этапы для того, чтобы сделать новую вакцину. Вопрос о доработке не стоит. Просто вместо предыдущего "альфа" в этой вакцине будет присутствовать «дельта» штамм», — отметил генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Специалистам центра также удалось практическим путем обнаружить значительный антительный ответ организма на комбинацию вакцин против коронавирусной инфекции и гриппа. В будущем такой метод может усилить реакцию иммунитета на оба вируса.

«Нам удалось на живой модели провести иммунизацию препаратом, который включал в себя вакцину против гриппа и вакцину против ковида, нашу вакцину. В результате мы получили значительный антительный ответ в обоих случаях, в том числе даже усиленный. То есть мы можем сказать, что на сегодняшний день, на основе существующей животной модели, комбинация в одном препарате двух этих вакцин имеет, безусловно, перспективу и положительный эффект. Возможно, мы пойдем дальше этим путем», — добавил Ишмухаметов.

Производство вакцины от коронавируса «КовиВак» планируют нарастить до 2,5 миллионов доз в месяц уже к октябрю, однако точные мощности будут известны только к концу сентября. Тогда же Центр имени Чумакова намерен получить разрешение на проведение испытаний вакцины на людях старше 60 лет.

«КовиВак» — третья российская вакцина от коронавируса. Ее зарегистрировали в феврале 2021 года. Первая партия препарата была доставлена в Петербург в мае. На прошлой неделе в город прибыла новая партия из почти 6 тысяч доз.