Запись на вакцинацию препаратом «КовиВак» приостановлена в Петербурге

Несмотря на то, что препарат «КовиВак» временно недоступен, вакцинация продолжается. Вакциной «Гам-Ковид-Вак» можно воспользоваться во всех пунктах, а «ЭпиВакКорона» – в пунктах по адресам, опубликованным на сайте Комитета по здравоохранению.

В четверг, 23 июня, в Петербурге работают 134 пункта вакцинации на базе медицинских организаций. По форме собственности среди этих медицинских организаций – 107 городских, 6 федеральных и 21 частная. Кроме того, работают выездные прививочные бригады - часть из них прививает в 25 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 134 основным, сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что «КовиВак» — однокомпонентная вакцина против COVID-19, произведённая ФГУП «ПИПВЭ им. М. П. Чумакова». Это вакцина на основе «убитого» коронавируса.