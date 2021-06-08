Минздрав: после прививки «Спутником V» может потребоваться повторная вакцинация от коронавируса

«Хорошо, что у нас есть другие вакцины [помимо «Спутника V»], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной», но в данном направлении исследования еще идут», — заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Это «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 145 тысяч, в Москве — 1 миллион 205 тысяч, в Петербурге — 446 тысяч, в Ленинградской области — 45 тысяч, в мире — 173 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.