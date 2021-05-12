На приеме у Натальи Бехтеревой: психотерапевт и наследница династии исследователей мозга — о новой этике, токсичности и личных границах

Ее прапрадед создал отечественную школу психоневрологии, а бабушка (и тезка!) первой вживила электроды в человеческий мозг и разгадала секреты организации мыслительной деятельности. Поначалу Наталья Бехтерева не планировала продолжать семейное дело, но в итоге консультирует петербуржцев по 15 часов в неделю. «Собака.ru» обсудила с наследницей династии, почему психотерапевт — это человек вне морали и этики, а обвинения в токсичности — уловка для слабонервных.
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Наталья Бехтерева в фамильной квартире на Петроградской стороне. Платье Marni (Babochka Concept Store).
Совпадение? Не думаем! Научная слава династии Бехтеревых началась с нервного срыва прапрадеда Натальи — Владимира Михайловича. 15-летний вундеркинд неделю добирается в Петербург на пароходе, сдает экзамены в Императорскую медико-хирургическую академию, но получает отказ из-за юного возраста и в расстроенных чувствах оказывается в психиатрической лечебнице. Пройдет время, и в академию Бехтерев все же поступит. А еще на всю жизнь заинтересуется лечением душевных болезней. Он открывает первый в России психоневрологический институт (сейчас это НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева. — Прим. ред.), пишет семь томов «Основ учения о функциях мозга», изучает возможности гипноза и проблемы психологии.
В 1924 году у главного советского психиатра рождается внучка Наталья Петровна Бехтерева — та самая, что создаст собственную научную школу в области физиологии мозга человека. После судьбоносной встречи с нейрофизиологом Греем Уолтером в 1962 году Наталья имплантирует мозговые электроды пациентке с болезнью Паркинсона и на десятилетия вступает в «разговор с живым человеческим мозгом». А в конце 1980-х знакомится с Раисой Горбачевой и так впечатляет жену первого президента России, что получает поддержку в открытии Института мозга с клиникой при нем (сейчас это Институт мозга человека им. Бехтеревой РАН. — Прим. ред.). Директором института становится сын исследовательницы, нейрофизиолог и академик РАН Святослав Медведев — отец психотерапевта Натальи Бехтеревой-младшей.
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Владимир Бехтерев с Натальей Базилевской, дочерью барона, генерал-лейтенанта Петра Врангеля — одного из руководителей Белого движения. Супруги прожили вместе почти 50 лет.
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В 1990-х Наталья Бехтерева увлеклась изучением механизмов творчества. Она установила, какие отделы мозга отвечают за решение творческой задачи, но на современной ей технике не смогла «поймать мысль».
«Натуля, эта книга посвящается тебе как человеку нашего будущего», — обращается Наталья Петровна Бехтерева к внучке в своей автобиографии «Магия мозга и лабиринты жизни» (must-read!). Внучка на тот момент не планирует продолжать династию, но изучает мир: подростком учится в США вместе с дочерьми Дональда Трампа и Сигурни Уивер, работает в театре, но все же поступает в ПСПбГМУ им. Павлова и трудится в оперативной гинекологии. К 27 годам все встает на свои места — молодой врач проходит интернатуры по психиатрии и психотерапии и приступает к изучению человеческой природы.
Ежедневно на прием к Бехтеревой-младшей приходят совершенно разные петербуржцы — учителя, домохозяйки, топ-менеджеры. 15 часов психотерапевтической практики в неделю она сочетает с корпоративным коучингом (как поддерживать психологическое благополучие в больших компаниях?!) и просвещением — объясняет, почему нам стоит отказаться от «тирании позитивного мышления» и как поддерживать нейропластичность.
«Новая этика» в эпоху турбулентности — это способ снять тревогу
Прямо сейчас петербуржцы учатся жить по законам «новой этики» — мы боремся с неравенством, дискриминацией и с теми, кто ей занимается. У тебя неожиданный взгляд — ты видишь в «новой этике» лекарство от тревоги. Объясни!
Мы живем в эпоху турбулентности — зыбкая почва под ногами заставляет людей искать способы занять место в жизни и выразить позицию. «Новая этика» для многих стала именно таким инструментом. Кроме того, этот инструмент позволяет снять тревогу, потому что дает ощущение контроля над происходящим — кажется, что отделить плохое от хорошего достаточно легко, и это успокаивает.
Врач-психотерапевт должен руководствоваться принципами «новой этики»?
Психотерапевт — человек вне морали и этики! Конечно, не считая врачебной. Если ты идешь к пациенту со своим десятикилограммовым этическим кодексом, то будешь относиться к нему предвзято и никогда не сможешь помочь. Поэтому одна из самых важных (и сложных!) вещей в нашей работе — выработать принятие к каждому, кто оказывается в твоем кабинете. И увидеть «хорошее» даже в том, кто «плохой» — например, с точки зрения законов «новой этики».
Может быть, нам стоит позаимствовать у психотерапевтов этот навык?
Может быть. В любом случае, социальные перемены всегда сопровождаются поиском баланса. Помнишь старые советские весы, на которых убирали и добавляли гири. Так и сейчас: перегибы бывают, но к чему-то сбалансированному мы, думаю, придем. Главное — отслеживать, когда твоя толерантность становится нетолерантной.
У тебя два младших сына возрастом 7 и 9 лет. Как готовить мальчиков к миру, где меняются требования к мужскому поведению?
Готовить детей к новому миру можно только в том случае, если ты сам к нему готов. Я недавно выбирала в «Подписных изданиях» детские книги, и консультант задала неожиданный вопрос: «А вы не против, что главная героиня книги — девочка?» Оказывается, для многих петербургских родителей это табу. Мы, как мамы, требуем уважительного отношения к женщинам, но не даем мальчикам читать «Тоню Глиммердал» и «Пеппи Длинныйчулок».
Что делать с «токсичными людьми»
В 2020-х запрос «токсичный человек» появляется в Google чаще, чем в 2010-х. Что ты думаешь о концепции токсичности?
Никогда ее не любила. Это концепция, создающая иллюзию контроля и безопасности: если мне что-то не нравится в человеке, можно повесить на него ярлык «токсичного нарушителя личных границ» и успокоиться. Но многое из того, что мы считаем токсичностью, на самом деле является нашим нежеланием взаимодействовать с другими людьми, искать компромисс и менять что-то в себе. Это отражается и на способности строить любовные отношения. А один из самых частых запросов на консультациях — чувство одиночества!
Но ведь именно психотерапевты учили нас отстаивать свои личные границы...
Да, личные границы должны присутствовать и не нарушать чужие границы. Но все же общество, существующее по такому принципу, — это скорее утопия. Например, что делать с людьми, которые за счет своей токсичности и вмешательства в границы двигают горы?
Психотерапия — маст-хэв для каждого? Поможет ли она построить счастливое общество?
Ни в коем случае! Если у человека «ничего не болит», нет повода вмешиваться в его личность психотерапией, что-то исправлять и превращать в лучшую версию себя.
Ты еще и специалист по корпоративному коучингу. Как прийти к здоровым и нетоксичным отношениям в рабочем коллективе?
Этот вопрос меня очень интересует! Мы отдаем работе много времени, так что корпоративная культура — важнейший компонент физического и психологического здоровья. Если кратко — не стоит впадать в крайности. У нас ведь как бывает: либо мы не обращаем внимания на состояние сотрудников, доводим их до выгорания и истощения, либо даем такое количество благополучия, что человек теряет мотивацию. Я изучаю, как совместить возможности, которые предоставляет работодатель для развития, с личной ответственностью человека за это развитие.
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На Наталье Бехтеревой пиджак Valentino (Babochka Concept Store).
Эзотерика и магическое мышление 2.0
Твоя бабушка верила в не объяснимое наукой и паранормальное. И не боялась открыто об этом говорить, будучи академиком РАН! Даже после ее смерти в Институт мозга наведывались всевозможные целители, чтобы проверить свои способности — правда, никто не выдержал экзаменов. Кажется, сейчас очередь должна стать еще больше — у петербуржцев растет интерес к эзотерическим услугам. С чем это связано?
Опять же с турбулентностью нашей жизни — когда мы теряем понимание происходящего и контроль над внешними событиями, то часто заполняем эти пробелы магическим мышлением. Например, в США во время президентства Трампа появился многотысячный альянс под названием «Сопротивление магии». Люди проводили массовые колдовские обряды, чтобы убрать его с президентского поста!
Ты называешь себя верующим человеком. Что религия заполняет в тебе?
Для меня это один из источников поиска смысла и исследования себя.
Твой отец академик РАН Святослав Медведев изучает мозг тибетских монахов во время медитации и дружит с Далай-ламой. Как ты относишься к популярности медитации среди светского населения?
Традиционная медитация — очень серьезная практика, которая должна проводиться под наблюдением учителя и с соблюдением принципов безопасности. Все равняются на буддийских монахов, но они развивали свои навыки с детства, постепенно наращивая интенсивность. Если вас сейчас заставят пробежать марафон, вы, скорее всего, окажетесь в больнице. Эксперименты с разумом не менее опасны, и к моим коллегам-психиатрам нередко попадают петербуржцы после эзотерических, оккультных и медитативных практик.
В одной из бесед Далай-лама рассказал отцу о простом и эффективном способе медитации, которым может овладеть даже ребенок — нужно начертить на земле прямую линию, взять в руки колокольчик и пройти по линии так, чтобы тот не зазвенел. Такая медитация тренирует режим целенаправленного внимания в головном мозге. Конечно, можно обходиться и без колокольчика — фокусируясь на своем дыхании, на стрелке часов, погружаясь в какой-то процесс целиком. Главное — тренировать внимание и мозг. Как и любая мышца, без тренировок он теряет свою силу.
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Наталья Петровна Бехтерева с сыном, будущим академиком РАН Святославом Медведевым.
Отделиться от семьи, а затем стать ее частью
Почему вместо того, чтобы сразу стать психотерапевтом, ты 5 лет проработала акушер-гинекологом? Сопротивление семейным традициям?
Не в обиду молодым специалистам, но я уверена, что хорошим психотерапевтом можно стать только через опыт и время. А медобразование важно не только потому, что мы изучаем устройство человека, но и проходим реальную школу жизни. Моя работа в родильном отделении НИИ акушерства и гинекологии им. Отта дала мне незаменимый опыт — я увидела, как женщины и их семьи проживают важные и сложные моменты жизни. Сейчас я понимаю, что никакого сопротивления не было — я просто собирала необходимый багаж наблюдений о человеческой природе.
Ты живешь в бабушкиной квартире, более того — сохранила ее обстановку. Почему для тебя это так важно?
В лет 20 я бы не поверила, что окажусь таким консервативным человеком! Но для меня крайне важны семья и традиции. Мы с детьми живем в бабушкиной квартире, восстанавливаем усадьбу «Тихий Берег» в поселке Смолячково, принадлежавшую Владимиру Михайловичу. Это очень классное ощущение — видеть в окне то же, что видел мой прапрадед почти 100 лет назад. Быть частью такой династии в пятом поколении — это, с одной стороны, большая ответственность, но одновременно и огромная сила.
Каким человеком была твоя бабушка?
Готовым помочь каждому, кто просит о помощи! У Натальи Петровны была бесконечная любовь к людям, она сохранила ее, несмотря на сложное детство — родителей репрессировали, а ее в 13 лет, из квартиры на Греческом с няней-немкой, перевезли в детский дом. А там вообще не было никаких понятий о личных границах. Бабушка не дала сломить свою человечность — воспоминания о ней дают мотивацию при любых сложностях.
Фото: Маргарита Смагина.
Креативный продюсер и стилист: Лима Липа.
Визаж и волосы: Дарья Силлварис.
Свет: Skypoint.
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