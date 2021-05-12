На приеме у Натальи Бехтеревой: психотерапевт и наследница династии исследователей мозга — о новой этике, токсичности и личных границах

«Новая этика» в эпоху турбулентности — это способ снять тревогу

Прямо сейчас петербуржцы учатся жить по законам «новой этики» — мы боремся с неравенством, дискриминацией и с теми, кто ей занимается. У тебя неожиданный взгляд — ты видишь в «новой этике» лекарство от тревоги. Объясни!

Мы живем в эпоху турбулентности — зыбкая почва под ногами заставляет людей искать способы занять место в жизни и выразить позицию. «Новая этика» для многих стала именно таким инструментом. Кроме того, этот инструмент позволяет снять тревогу, потому что дает ощущение контроля над происходящим — кажется, что отделить плохое от хорошего достаточно легко, и это успокаивает.

Врач-психотерапевт должен руководствоваться принципами «новой этики»?

Психотерапевт — человек вне морали и этики! Конечно, не считая врачебной. Если ты идешь к пациенту со своим десятикилограммовым этическим кодексом, то будешь относиться к нему предвзято и никогда не сможешь помочь. Поэтому одна из самых важных (и сложных!) вещей в нашей работе — выработать принятие к каждому, кто оказывается в твоем кабинете. И увидеть «хорошее» даже в том, кто «плохой» — например, с точки зрения законов «новой этики».

Может быть, нам стоит позаимствовать у психотерапевтов этот навык?

Может быть. В любом случае, социальные перемены всегда сопровождаются поиском баланса. Помнишь старые советские весы, на которых убирали и добавляли гири. Так и сейчас: перегибы бывают, но к чему-то сбалансированному мы, думаю, придем. Главное — отслеживать, когда твоя толерантность становится нетолерантной.

У тебя два младших сына возрастом 7 и 9 лет. Как готовить мальчиков к миру, где меняются требования к мужскому поведению?

Готовить детей к новому миру можно только в том случае, если ты сам к нему готов. Я недавно выбирала в «Подписных изданиях» детские книги, и консультант задала неожиданный вопрос: «А вы не против, что главная героиня книги — девочка?» Оказывается, для многих петербургских родителей это табу. Мы, как мамы, требуем уважительного отношения к женщинам, но не даем мальчикам читать «Тоню Глиммердал» и «Пеппи Длинныйчулок».