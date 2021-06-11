Знакомьтесь, петербургский физиолог Святослав Медведев — он получил от Далай-ламы доступ в монастыри и изучает посмертную медитацию

Петербургский ученый, физиолог и академик РАН получил от Далай-ламы XIV доступ в древнейшие буддийские монастыри и теперь изучает там загадки медитации. В том числе — посмертной, во время которой тело опытного практика сохраняется после смерти. «Собака.ru» поговорила с лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Наука и жизнь» — о том, какие загадки человеческого мозга открылись в рамках исследования.
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В разные годы комаровскими дачниками были нобелевский лауреат Иван Павлов и академик Дмитрий Лихачев. Святослав Всеволодвич сфотографирован и живет на улице Академиа Комарова — ботаника, президента Академии наук СССР, в честь которого названы десятки растений, например, Campanula komarovii.
«Нас словно впустили на другую планету — ту, что откололась от мира и сосредоточилась на изучении сознания»
Медитацию исследовали сотни ученых, но в основном в буддийских монастырях, расположенных на Западе, либо в лабораториях университетов. А вам открыли доступ в древнейшие монастыри Индии, причем с разрешения самого Далай-ламы XIV! Как это случилось?
С Далай-ламой мы познакомились еще в 2009 году. Тогда я руководил институтом и даже при желании не смог бы позволить себе такое исследование — это восприняли бы странно, согласитесь. Прошло 9 лет, я был уже в статусе свободного ученого, и мы встретились вновь, на конференции «Постигая мир». Там Далай-лама заявил, что, если буддийская догма противоречит данным науки, значит, нужно менять догму. А потом добавил, что слова ученых обладают большим весом, чем слова религиозных деятелей. Он это осознаёт и заинтересован в том, чтобы феномены, которые буддийские монахи наблюдают в монастырях, были проверены научным путем.
Необычные слова для религиозного лидера.
Да! Меня это подкупило — работать с человеком, который уверен исключительно в своей правоте, я бы не стал. В итоге в 2019 году в двух монастырях на юге Индии — в буддийском мире они являются чем-то вроде Оксфорда и Кембриджа — появились наши лаборатории. В детстве я грезил космосом и Туманностью Андромеды. И вот нашу команду словно впустили на другую планету с населением в 12 тысяч человек (столько монахов проживает на территории двух монастырей. — Прим. ред.) — ту, что откололась от остального мира на 3 тысячи лет и сосредоточилась на изучении сознания.
«Мы изучили десять случаев посмертной медитации, подтвердили два»
Далай-лама предложил вам исследовать тукдам — что это такое?
Это состояние посмертной медитации, при которой тело опытного практика не разлагается в течение многих дней или даже нескольких недель. Последний тукдам продолжался 36 дней. И это в Индии, где кусок мяса, оставленный утром на столе, сгниет уже к вечеру.
Сколько случаев посмертной медитации вам уже удалось подтвердить?
Изучили десять, но предварительно подтвердили только два. В остальных случаях тела все же разлагались, но с замедленной скоростью. Отмечу, что мы доказали лишь теорему существования феномена. Но не то, что он возникает благодаря буддизму. Наше исследование никак не связано с религией, и я сам далеко не буддист. А вполне гневливый и злопамятный человек.
Каким образом можно прийти к тукдаму и сохранить нетленное тело?
Монахи впадают в это состояние, определенным образом медитируя. Если касаться религиозной трактовки, то суть этой медитации заключается в том, чтобы отойти от внешнего мира и перестать его ощущать. На вопрос, как монахам это удается и что именно заставляет тело оставаться нетленным, я пока ответить не могу. Вероятно, что в момент смерти мозг посылает электрический или биохимический сигнал, и все клетки как бы консервируются. К тукдаму начинают готовиться еще при жизни, и мы изучаем то, как эта подготовка проходит, — анализируя психофизиологические изменения во время медитаций. На данный момент мы исследовали 135 монахов, в том числе 20 тантрических — то есть самую, можно сказать, элитарную и закрытую группу в буддизме. Своими промежуточными результатами мы поделимся на Международном конгрессе психофизиологов.
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Монахи-исследователи в Институте мозга человека им. Бехтеревой перед экзаменами. А на стене портрет Натальи Петровны! Россия, сентябрь 2019 года.
«Появилась новая монашеская специальность — монах-исследователь»
Правда, что электроэнцефалограммы (ЭЭГ) во время ваших исследований записывают сами буддийские монахи?
Нужно понимать, что в монастырях сохраняется огромное количество табу. И сложно представить себе ситуацию, что «белые варвары» устанавливают на головы монахам датчики и сидят с ними во время медитаций. Другое дело, когда это делают «свои ребята». До пандемии я успел побывать в нескольких экспедициях в Индии, но исследования проходят ежедневно, и их действительно проводят сами монахи. В буддийских газетах пишут, что происходит историческое событие: впервые буддизм допустил до монастырей эксперимент, впервые появилась новая монашеская специальность — монах-исследователь.
Как вы готовили монахов-исследователей?
Мы отобрали восемь добровольцев, которые в течение полугода учили английский язык, а затем приехали на обучение в Петербург и Москву. Была теоретическая часть — лекции российского нейробиолога, директора Института перспективных исследований мозга МГУ, академика Константина Анохина и психофизиолога, профессора Александра Каплана, а также мои. Была практическая — мы учили монахов снимать электроэнцефаллогамму, работать с испытуемыми. И они безумно загорелись этим проектом! Сейчас, во время пандемии, мы проводим онлайн-обучение еще для 25 человек.
Итак, что происходит в мозге буддийского монаха во время медитации?
Мозг полностью перестает воспринимать окружающий мир. Существует такая вещь, как mismatch negativity, или негативность рассогласования. Когда вы ищете грибы в Сосново, то не слышите шума леса, но реагируете на отклонения от привычных звуков — например, звук неожиданно сломавшегося сучка. Это базовый механизм мозга, который работает даже у людей, находящихся в коме. А у исследованных нами буддийских монахов при медитациях он максимально подавляется. Помните, я говорил про уход от внешнего мира при переходе к тукдаму?
По вашему мнению, такая медитация еще и приводит к долголетию. Каким образом?
Еще Наталья Петровна Бехтерева доказала, что нейроны мозга полифункциональны, то есть одни и те же нейроны и обеспечивают наше мышление, и регулируют сердечный ритм, например. Результаты ЭЭГ показывают, что активность мозга во время медитации очень интенсивна, задействованы все его зоны. Я предполагаю, что при такой интенсивной работе запускается и своеобразный массаж внутренних органов, — в итоге человек легче восстанавливается и дольше живет.
«Исследование может помочь людям с СДВГ, пилотам и дальнобойщикам»
Можно ли использовать добытые вами знания в жизни? Может, буддийские инструменты подходят для лечения психических заболеваний?
Важность нашей работы в том, что мы исследуем проблему материи и сознания, соотношение материального и идеального. Есть мир материальный, который мы видим, а есть идеальный, который увидеть или потрогать нельзя. Но он воплощается в том, что мы говорим с вами сейчас на одном языке и представляем одинаковые образы. Наш мозг — это, по сути, интерфейс между идеальным и материальным миром. Благодаря мозгу образ корабля превращается в реальный крейсер «Аврора».
И медитация помогает этому интерфейсу, то есть мозгу, работать лучше?
Да, потому что медитация — это обучение управлению сознанием. Возможно, в будущем мы сможем использовать ее механизмы для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых и детей. Или профилактировать так называемую монотонию — то есть потерю концентрации при нудной, монотонной работе — у пилотов, совершающих длительные перелеты, у дальнобойщиков.
Почему нынешние исследования о медитации настолько противоречивы? Одни уверяют, что она полез- на, другие это опровергают.
Во-первых, из-за того, что разные ученые под медитацией понимают совершенно разные техники. На старте исследования мы решили, что будем изучать лишь один ее тип — это так называемая медитация однонаправленного сосредоточения, а также некоторые тантрические техники. Во-вторых, раньше в исследованиях принимало участие светское и неподготовленное население, мы же изучаем профи — не просто буддийских монахов, а лучших из них.
Рядовому петербуржцу вы не порекомендуете ту медитацию, что исследуете?
Конечно же нет.
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Далай-лама XIV во время обсуждения результатов психофизиологических исследований медитации. Индия, февраль 2019 года.
«С Далай-ламой мы спорили о гневе, нужен ли он человеку»
О чем вы разговаривали с Далай-ламой во время личных встреч до пандемии?
Вопросов методических я ему много задавал, спорили мы об устройстве мира. О гневе, например, — нужен ли он человеку. Я считаю, что нужен, а Далай-лама убежден: любое действие, совершающееся под воздействием гнева, можно трансформировать в заботу о другом и сострадание. Еще такая вещь, на которой нам не сойтись, — в буддизме положено быть довольным всем, что у тебя есть. На мой взгляд, это отрицает важность прогресса. Колесо изобрел недовольный тяжелым физическим трудом человек. Но в целом Далай-лама — невероятно интересная личность. Общение с ним многому меня научило.
Как нам успокаивать свой беспокойным ум, если медитацию порекомендовать вы не можете?
Во-первых, хорошо помогает вовлеченность в работу. Во-вторых, физические нагрузки — я, например, обожаю гольф и стрельбу из арбалета. В-третьих, успокаивать беспокойный ум может только человек с определенной силой воли и самоконтролем.
Есть ли в вашей работе дань поискам Натальи Петровны Бехтеревой — в области того, что еще скрыто от человеческого понимания и науки?
Несомненно. Ведь ее интересовало все неопознанное и на первый взгляд необъяснимое.
Как вы думаете, поехала бы она с вами к буддийским монахам?
Если бы физически могла это сделать — наверняка.
- В течение 27 лет Святослав Медведев руководил Институтом мозга человека им. Бехтеревой РАН — тем самым, что появился в Ленинграде благодаря его маме Наталье Бехтеревой, главной отечественной исследовательнице мозга. А сейчас Святослав Всеволодович (вступив в коллаборацию с буддийскими монахами!) сосредоточился на изучении тайн сознания — научный интерес к неопознанному и на первый взгляд необъяснимому в звездной династии ученых явно передается по наследству. Так, прадед Медведева, известный советский психиатр Владимир Михайлович Бехтерев, первым исследовал в России гипноз, а Наталья Петровна была крайне заинтересована в феномене «опыта после смерти» и не боялась говорить о паранормальном вопреки академическому снобизму российского ученого мира.
Текст: Катерина Резникова.
Фото: Наталья Скворцова.
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