Знакомьтесь, петербургский физиолог Святослав Медведев — он получил от Далай-ламы доступ в монастыри и изучает посмертную медитацию

«Нас словно впустили на другую планету — ту, что откололась от мира и сосредоточилась на изучении сознания»

Медитацию исследовали сотни ученых, но в основном в буддийских монастырях, расположенных на Западе, либо в лабораториях университетов. А вам открыли доступ в древнейшие монастыри Индии, причем с разрешения самого Далай-ламы XIV! Как это случилось?

С Далай-ламой мы познакомились еще в 2009 году. Тогда я руководил институтом и даже при желании не смог бы позволить себе такое исследование — это восприняли бы странно, согласитесь. Прошло 9 лет, я был уже в статусе свободного ученого, и мы встретились вновь, на конференции «Постигая мир». Там Далай-лама заявил, что, если буддийская догма противоречит данным науки, значит, нужно менять догму. А потом добавил, что слова ученых обладают большим весом, чем слова религиозных деятелей. Он это осознаёт и заинтересован в том, чтобы феномены, которые буддийские монахи наблюдают в монастырях, были проверены научным путем.

Необычные слова для религиозного лидера.

Да! Меня это подкупило — работать с человеком, который уверен исключительно в своей правоте, я бы не стал. В итоге в 2019 году в двух монастырях на юге Индии — в буддийском мире они являются чем-то вроде Оксфорда и Кембриджа — появились наши лаборатории. В детстве я грезил космосом и Туманностью Андромеды. И вот нашу команду словно впустили на другую планету с населением в 12 тысяч человек (столько монахов проживает на территории двух монастырей. — Прим. ред.) — ту, что откололась от остального мира на 3 тысячи лет и сосредоточилась на изучении сознания.