Как научиться управлять вниманием и меньше отвлекаться – объясняет Наталья Бехтерева, психотерапевт Института мозга человека РАН

О режиме автопилота, мешающем сконцентрироваться

С одной стороны, режим автопилота необходим для нашей психики — он позволяет выполнять часть повседневных задач неосознанно и тем самым помогает эффективно функционировать. Вы не думаете о том, как вам почистить зубы или добраться на работу — все эти навыки отведены до автоматизма. С другой стороны, когда мы находимся в режиме автопилота, то зачастую не замечаем наши мысли, переживания и состояния «здесь и сейчас».

Часто в режиме автопилота люди начинают думать о прошлом, которого УЖЕ нет — «а вот если бы я», «почему же я не подумал и не сообразил», «надо было сделать так». Или переживать фантазии и страхи о будущем, которого ЕЩЕ нет — «а что если?». В режиме автопилота мы не находимся в настоящем, и его приоритетность для нас снижается. Соответственно, нам сложнее сконцентрироваться на задачах «здесь и сейчас».

Об опасности многозадачности

Исследованию многозадачности — режима переключения концентрации с одной задачи на другую — посвятила множество своих работ Наталья Петровна Бехтерева. А 30 лет назад в Англии провели интересный эксперимент на тему многозадачности с водителями — пока те вели машину, им включали захватывающую радио-передачу. После водителей просили рассказать, о чем эта передача была. Выяснилось, что в моменты сложных ситуаций на дороге водители переставали воспринимать информацию из передачи. Находясь в режиме многозадачности мозг ранжирует задачи по их приоритетности, и иногда одна из них (в том числе мысль или переживание) бывает настолько важной, что мощности на что-то еще не хватает.

Мы все практикуем режим многозадачности — иногда с большим, иногда с меньшим успехом. Например, пьем кофе и разговариваем с коллегой, читаем книгу и контролируем, что ребенок делает уроки, идем домой с работы и слушаем музыку. Если, находясь в режиме многозадачности, вы работаете неэффективно, это говорит о том, что у есть какое-то состояние, задача, мысль, переживание, которое мозг ранжирует как более важное. Но находясь в режиме автопилота, уловить это невозможно. Соответственно, необходимо войти в более осознанное состояние, а затем пересмотреть ваш список задач по приоритетности.

Когда неосознанная многозадачность становится нормой, вы теряете способность сосредотачиваться. Отвлечение внимания превращается в привычку, а сконцентрироваться сложно даже тогда, когда это крайне необходимо. Что же делать?