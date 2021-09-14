Ретроградный Меркурий и расклад на Таро: почему все вновь полюбили эзотерику? Объясняет психотерапевт Наталья Бехтерева

Магическое мышление как способ справиться со стрессом и неопределенностью
Магия – одна их самых древних форм верования, зародившаяся на заре существования человечества. Сам термин впервые появился у древних греков как mageia и у римлян как magia, но и в куда более древних цивилизациях люди пытались договориться с внешними силами и взять под контроль непредсказуемую действительность.
Взлеты интереса к сверхъестественному происходят в периоды турбулентности по всему миру: например, пик был зафиксирован перед Гражданской войной в США в 1850-1860 годах, когда первая леди проводила спиритические сеансы прямо в Белом доме. Вспомним расцвет оккультизма перед революцией 1917 года в России или в Веймарской республике в 1918 году. Ну и, конечно, возрождение интереса к магическому в России 1990-х. Во времена неопределенности люди всегда ищут то, на что еще им можно опереться.
Согласно данным Американской психологической ассоциации, с 2014 года представители генерации Х и миллениалы (Y) являются поколениями, наиболее подверженными стрессу. 56% людей заявляют, что чтение новостей – все чаще связанных с политической борьбой, изменением климата, глобальными кризисами и угрозой ядерной войны – вызывает у них стресс. А поколения X и Y гораздо чаще, чем люди старшего возраста, указывают на это. Небольшое исследование, проведенное психологом Грэмом Тайсоном в 1982 году, показало, что люди, которые обращаются к астрологам, делают это в ответ на стрессовые факторы в своей жизни. Человек готов использовать астрологию как копинг-механизм в условиях высокого стресса, даже если в «простые времена» он в ее не верит.
Пандемия COVID-19 показала, что наша жизнь скорее находится в иллюзии контроля, нежели под реальным контролем. Многие люди пережили потерю близких и крах бизнеса, были вынуждены искать новую работу или переживать самоизоляцию. Эволюционно человек запрограммирован на то, чтобы максимально избегать ситуацию неопределенности, и нахождение в ней вызывает сначала острую реакцию на стресс, а потом и хронический стресс. Когда мы не понимаем, как будут развиваться события в будущем, то стараемся найти для себя хоть какую-то опору и способ спрогнозировать будущее.
Магическое мышление как вызов IT-революции
В 2016 году группа Wunderman Thompson опубликовала отчет о тенденциях под названием «Нереальность», в котором сказано примерно следующее: «Мы все чаще обращаемся к нереальности как форме бегства и способу поиска других видов свободы, истины и смысла. Возникает понимание магии и духовности, заведомо нереальных и нематериальных аспектов нашей жизни, которые бросают вызов большим данным и сверхпрозрачности Интернета». Подобное происходило и раньше – после того, как Просвещение сделало упор на рациональность и научный метод в XVII-XVIII веках, романтическое движение обнаружило, что люди обращаются к интуиции, природе и сверхъестественному. Кажется, мы находимся в похожей поворотной точке.
Магическое мышление как способ стать «лучшей версией себя»
У современной тяги к сверхъестественному есть еще одна интересная особенность – она наблюдается во времена, когда мы предъявляем крайне высокие требования к собственному росту и развитию. Мы одержимы всем, что касается хорошего самочувствия: не только физического – что отразилось в расцвете ЗОЖ-индустрии, но и духовного.
В отчете IBISWorld за 2019 год размер индустрии «экстрасенсорных услуг» в США (категория, которая также включает такие услуги, как гадание и чтение карт Таро) оценивается в 2,2 миллиарда долларов. Мы пытаемся всеми возможными способами стать «лучшей версией себя» – а эзотерические практики представляют некий шаблон для понимания того, кто мы есть и что нам нужно. Зачастую даже запрос к психологу или психотерапевту носит эзотерический характер: клиент приходит с ожиданием какого-то ритуального действия, обряда или даже просит врача «пошаманить» и сказать, что же человеку нужно делать.
Литература о развитии лидерских навыков и достижении успеха – это тоже свод своеобразных заклинаний, только написанных современных языком. На мой взгляд, иногда даже более абсурдных, чем заклинания из «Гарри Поттера». Или разнообразные марафоны желаний: суть их заключается в формулировании желания, постановки цели и осуществления определенных действия для закрепления намерения. Ну чем не магия? И, да и нет… С одной стороны, когда наше желание исполняется, нам кажется, что произошло волшебство. С другой стороны – это работа нашего мозга. Человек формирует видение проблемы, концентрирует внимание на том, чего хочет, а мозг вычленяет необходимые посылы и принимает решения для достижения поставленной цели.
Магическое мышление как инструмент самоанализа и объяснения мира
Интерес к эзотерическому – это еще и проявление любопытства, инструмент для самоанализа, средство выражения чувств и формулировки проблем. Мы повествовательные существа, постоянно объясняющие себя и свою жизнь, переплетающие воедино прошлое, настоящее и будущее. Кому-то магия предоставляет очень четкую основу для объяснения жизни, приятное ощущение упорядоченности: человек берет случайные события и эмоции из своей жизни и складывает их на полки с удобными ярлыками. Например, если босс недоволен моей работой и все идет наперекосяк, в этом виноват Ретроградный Меркурий.
Сочетание стресса и неуверенности в завтрашнем дне – болезнь, от которой магия может показаться идеальным бальзамом. Для многих это достаточно простой способ справиться с тревогой, хотя не всегда эффективный в долгосрочной перспективе – ведь саму проблему он не решает. Поход к гадалке или расклад Таро – симптоматическая терапия, не убирающая причину вашего страдания, «волшебная таблетка» краткосрочного действия для снятия психологической боли и тревоги.
Для тех из нас, кто считает, что силы более великие, чем мы, управляют и помогают нам в жизни, магические системы – это то пространство, которое может дать ответы, направление и смыслы. Возможность посмотреть на какие-то повторяющиеся паттерны и проанализировать свою жизнь. Иногда это может быть полезно – мы меняем фокус внимания, проговариваем ситуации и формируем новый паттерн. С другой стороны, это опасная штука – если человек начинает перекладывать ответственность за свою жизнь на нечто, что ему неподвластно.
Если вы думаете, что не подвержены магическому мышлению… вы ошибаетесь
Николас Кэмпион, историк астрологии, отмечает: на вопрос о том, верят ли люди в астрологию, попросту невозможно ответить. Более того, нет смысла задавать этот вопрос. Человек может сказать вам, что не верит в воздействие небесных тел на свою жизнь, но при этом продолжит отождествлять себя со знаком зодиака. Или ему может нравиться чтение гороскопов, но он никогда не изменит свое поведение под влиянием прочитанного.
Когда собеседник говорит вам, что не верит в бога, это не значит, что он не верит во что-то другое. Часто верой наделяются самые неожиданные вещи или сущности. Все мы знаем случаи, когда человек идет на экзамен со «счастливой ручкой», а спортсмен выступает в «счастливой одежде» или совершает ритуальные, символические действия на удачу.
Мы наделяем волшебной силой многие вещи, которыми обладаем: большинство женатых людей считают священными свои обручальные кольца, а дети, не имеющие понятия о святости, плачут над потерянным одеялом или игрушкой, без которой не могут идти в сад. Такое личное вложение в неодушевленные предметы можно деликатно назвать сентиментальностью, но что это еще, как не магическое мышление? Вещам придается некий невидимый смысл, их наделяют сущностью. В подобных ситуациях наша склонность к магическому мышлению проявляет себя, как вера в то, что объект, действие или обстоятельство, логически не связанные с ходом событий, могут повлиять на его исход.
А так ли опасно магическое мышление?
Иногда суеверное поведение может достигать удивительных проявлений – несмотря на то, что мы понимаем, что совершаем слегка иррациональные действия. Например, проводились исследования, которые оценивали результат игры в гольф простым мячом и «счастливым». Простое предположение о том, что мяч приносит человеку удачу, существенно влияло на результативность: участники в среднем делали почти два дополнительных удара. Конечно, загадка кроется не в магических свойствах самого предмета, а в психологическом влиянии, которое он оказывает на человека.
В другом эксперименте участников попросили принести собственные талисманы удачи из дома. И разделили на две группы – с «счастливым» предметом и без. Сначала участники оценили свой уровень самоэффективности, а затем выполнили задание на память. Испытуемые, находившиеся во время исследования с талисманом, лучше справились с задачей на память и сообщили о повышении самоэффективности.
Еще одно исследование было направлено на то, чтобы точно определить, как повышенная уверенность в себе, связанная с наличием талисмана, влияет на производительность. Заставляет ли участников ставить перед собой более амбициозные цели? Усиливает ли их настойчивость? Оказывается, что и то, и другое. Участники с талисманом сообщили о том, что ставят перед собой более высокие цели по составлению анаграмм в рамках исследования, и продемонстрировали повышенную настойчивость в выполнении задачи.
Человеческий мозг обожает искать закономерности. Ведь от их распознавания зависело наше выживание: ночь следует за днем, после зимы наступает весна, а определенные виды грибов и растений вызывают болезни. Если мы не можем найти объективные закономерности, то стараемся их придумать – создавая самоисполняющиеся пророчества.
Таким образом, то, что мы оцениваем, как действительность, формирует и определяет наши действия и приводит к соответствующему результату. Например, перед собеседованием вы переживаете, что у вас будут проблемы с коммуникацией и вам будет сложно произвести хорошее впечатление на интервьюера. В итоге вы можете вести себя замкнуто и неприветливо, а ваши собеседники будут также неприветливы и сдержаны в ответ. Такая ситуация в очередной раз подтвердит вашу неуверенность в себе. Если же вы верите в то, что вы привлекательны и обаятельны, это отразится на вашем поведении – и реакции людей на него.
Итак, магическое мышление утешает человека и помогает разобраться во внешнем мире – и это не всегда плохо. Но если оно становится единственным способом восприятия жизни, а ответственность за все происходящее воспринимается через призму магического и перекладывается на сверхъестественные силы – это уже опасно.
И напоследок: влияние счастливого оберега зависит от вашей веры в присущие ему силы. Как только вы признаете, что ваша производительность – это функция того, что происходит в вашем мозге, а не продукт каких-либо мистических свойств неодушевленного объекта, сам объект становится бесполезным. Если вы верите в собственные способности, умеете формулировать и ставить цели, работать над собой, учиться и идти к своим мечтам, делая их реальностью, магия перестает работать. Но вы становитесь тем, кто несет полную ответственность за свою жизнь. Это чувство «я могу» не исчезнет, как только вы поймете, что ничто внешнее и мистическое не повлияет на вашу работу и жизнь – есть только вы и ваши желания.
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