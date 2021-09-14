Ретроградный Меркурий и расклад на Таро: почему все вновь полюбили эзотерику? Объясняет психотерапевт Наталья Бехтерева

Магическое мышление как способ справиться со стрессом и неопределенностью

Магия – одна их самых древних форм верования, зародившаяся на заре существования человечества. Сам термин впервые появился у древних греков как mageia и у римлян как magia, но и в куда более древних цивилизациях люди пытались договориться с внешними силами и взять под контроль непредсказуемую действительность.

Взлеты интереса к сверхъестественному происходят в периоды турбулентности по всему миру: например, пик был зафиксирован перед Гражданской войной в США в 1850-1860 годах, когда первая леди проводила спиритические сеансы прямо в Белом доме. Вспомним расцвет оккультизма перед революцией 1917 года в России или в Веймарской республике в 1918 году. Ну и, конечно, возрождение интереса к магическому в России 1990-х. Во времена неопределенности люди всегда ищут то, на что еще им можно опереться.