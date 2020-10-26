Почему вы не обязаны «думать позитивно» и «быть счастливым» — объясняет Наталья Бехтерева из Института мозга человека РАН

Заблуждение №4: Позитивный настрой гарантирует успех в жизни

Существует распространенное убеждение, что позитивное настроение волшебным образом увеличивает шансы на долгосрочный успех. Да, представление хорошего результата может быть очень полезно, когда на определенном этапе выполнения задачи мы хотим поднять настроение. Но исследования показывают, что чрезмерный оптимизм может стать и препятствием для реализации планов.

Исследование, проводившееся в программе снижения веса, показало — чем позитивнее люди думают о достижении успеха в похудении, тем меньше теряют в весе. Еще одно исследование продемонстрировало, что студенты, уверенные в получении работы мечты, в конечном итоге получают меньше предложений и более низкие заработки по сравнению с теми, кто сомневается в своем будущем. Кроме того, оказалось, что люди, мечтающие об идеальном будущем, более склонны впадать в депрессию в долгосрочной перспективе.

Конечно, нужно учить себя видеть положительные моменты и в драматичных событиях жизни — это умение позволяет нам находиться в ресурсном состоянии. Также для профилактики психологических проблем важно уметь погружаться в состояние «здесь и сейчас». То есть выходить из режима автопилота, когда ваш мозг анализирует прошлое или будущее, а вы не обращаете внимание на те радостные моменты, которые происходят в жизни. Но важно понимать, что себя обмануть невозможно. Даже если мы очень стараемся убедить себя в том, что все хорошо, когда на самом деле это не так, мозг нам не поверит. И это недоверие, как правило, проявится в виде тревоги.