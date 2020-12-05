Стала известна максимальная отпускная цена на вакцину «Спутник V»

Минздрав России утвердил предельную отпускную цену производителя на вакцину «Спутник V», которая разработана Центром им. Гамалеи. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет РБК со ссылкой на сообщение Минздрава.
Стоимость за два компонента составит 1942 руб. «Цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 руб.», — добавил Кузнецов. При этом вакцинация для жителей России будет бесплатной и добровольной.
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию» населения от коронавируса. Россиян привьют «Спутник V» — и в первую очередь врачей и учителей.
Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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