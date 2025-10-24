Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

Как бирюзовый (со всеми квантовыми двойниками!) стал важнейшим оттенком 2025 года?

2025 год — прайм эра бирюзовых оттенков: сначала на подиумы и в наши гардеробы вернулся ментоловый, следом ученые и вовсе изобрели кислотно-неоновый Olo, а сейчас tiffany-колористика (во всевозможных полутонах!) окончательно покорила сердца фэшн-инлюэнсеров и креативных директоров, которые (накануне X-mas сезона!) предусмотрительно запаслись яркими фируза-камнями, мермейдкорными рюш-блузами и лазурными стейтмент-сумками (в китчевых details энд fabrics!)

Dior SS'26

Dior SS'26

Prada SS'26

Prada SS'26

Erdem SS'26

Erdem SS'26

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

Chanel FW'25

Chanel FW'25

Proenza Schouler SS'26

Proenza Schouler SS'26

Moschino SS'26

Moschino SS'26

Сразу скажем — судя по фэшн-шоу весна-лето 2026, бирюзовый с нами как минимум до осени 2026 года. Миучча Прада ожидаемо блестнула навыками ментолового колорблока (сочетаем с розовым, желтым и мегамодным оранжевым в оттенке Aperol Spritz или Iphone 17), а худрук Erdem Эрдем Моралиоглу — вайбовой стилизацией (берем шпионский бежевый тренч и надеваем поверх вечернего лазурного платья). Виржини Виар в Chanel (напоследок!) и Андриано Аппиолаза в Moschino считают, что бирюзовому к лицу стейтмент-аксессуары — хоть гротексная сумка-бусы, хоть крышесносный ободок в виде птичьей мурмурации.

Belik
Архивы пресс-служб

Belik

Chloe, ДЛТ, 309 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chloe, ДЛТ, 309 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.

Yana, 231 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yana, 231 000 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 99 000 руб.
Архивы пресс-служб

Maison Margiela, ДЛТ, 99 000 руб.

Miu Miu, ДЛТ, 81 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 81 000 руб.

12 Storeez, 65 000 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 65 000 руб.

Imakebags, 59 000 руб.
Архивы пресс-служб

Imakebags, 59 000 руб.

Chloe, 47 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chloe, 47 000 руб.

Lili Archive, ДЛТ, 35 200 руб.
Архивы пресс-служб

Lili Archive, ДЛТ, 35 200 руб.

Abra, KM20, 34 600 руб.
Архивы пресс-служб

Abra, KM20, 34 600 руб.

Marni, Rehab Shop, 34 000 руб.
Архивы пресс-служб

Marni, Rehab Shop, 34 000 руб.

Если ваш асцендент в свэге, смело запасайтесь сумкой-пакетом Abra и серьгами-ромашками Abra, для бирюзового тотал-лука накинув на плечи бохо-овершот Pendleton (вот он, идеальный дофаминовый лук для похода в новорожденный бар Clair de Lôuna от команды Opetit!). Утепляемся за счет яркой куртки Bitte Ruhe (в нейлоновых рюшах!) либо при помощи уютной жилетки Yana из меха свакара (в плоских завитках и с ребристым узором!). Ну а в мире кутюра главный амбассадор бирюзового — Маша Белик, сочинившая в коллекции «Слезы Сююмбике» идеальное лазурное платье музейного уровня (чтобы не просто носить, а экспонировать в Эрмитаже!). 

Bitte Ruhe, 34 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 34 000 руб.

Pendleton, Studio Slow, 25 990 руб.
Архивы пресс-служб

Pendleton, Studio Slow, 25 990 руб.

Moonswoon, 24 900 руб.
Архивы пресс-служб

Moonswoon, 24 900 руб.

Andres Gallardo, Modbrand, 22 800 руб.
Архивы пресс-служб

Andres Gallardo, Modbrand, 22 800 руб.

RxBshoes, 22 000 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 22 000 руб.

Kamiya, День и Ночь, 19 470 руб.
Архивы пресс-служб

Kamiya, День и Ночь, 19 470 руб.

Martine Rose, Ultima Яндекс Маркет, 17 644 руб.
Архивы пресс-служб

Martine Rose, Ultima Яндекс Маркет, 17 644 руб.

Gapanovich, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Gapanovich, 12 000 руб.

Milk United, 47 Store, 10 000 руб.
Архивы пресс-служб

Milk United, 47 Store, 10 000 руб.

Abitu, 9 600 руб.
Архивы пресс-служб

 Abitu, 9 600 руб.

Corporelle, 7 990 руб.
Архивы пресс-служб

Corporelle, 7 990 руб.

Lime, 1 399 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 1 399 руб.

Бирюзовый аксессуары в качестве солирующего акцента — тоже вариант: украшаем руки самоцветами Moonswoon, а полочки плечисто-приталенных пиджаков — всевидящим око Andres Gallardo. Лучший ASMR — кваканье лягушек с серег Milk United, а лучший фэшн-тотем для выхода в Мариинку на «Садко» (20 ноября) — крученые морские горбунки с лоферов петербургских обувных кутюрье RxBshoes во главе с Милой Разгуляевой-Благонравовой. 

Леандра Медин учит правильно расставлять бирюзовые фэшн-акценты — при помощи драгоценных бус и сверкающей пряжки ремешка

Леандра Медин учит правильно расставлять бирюзовые фэшн-акценты — при помощи драгоценных бус и сверкающей пряжки ремешка

Бланка Миро согласна с Леандрой Медин, что бусы из бирюзы — отличное украшение сезона, но вместо однотонного стейтмент-ремешка дополняет драгоценное

Бланка Миро согласна с Леандрой Медин, что бусы из бирюзы — отличное украшение сезона, но вместо однотонного стейтмент-ремешка дополняет драгоценное ожерелье не менее драгоценной кросс-боди Chanel

Кутюр + ментоловый — идеальное комбо, как бы намекает Хантер Шафер в платье Schiaparelli

Кутюр + ментоловый — идеальное комбо, как бы намекает Хантер Шафер в платье Schiaparelli

Фэшн-директор Interview Дара Аллен знает толк в свэге — миксуем бирюзовое tradwife-платье с розовой бимбо-помадой, красным браслетом и белоснежными

Фэшн-директор Interview Дара Аллен знает толк в свэге — миксуем бирюзовое tradwife-платье с розовой бимбо-помадой, красным браслетом и белоснежными peep-toe босоножками

