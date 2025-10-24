Как бирюзовый (со всеми квантовыми двойниками!) стал важнейшим оттенком 2025 года?

Если ваш асцендент в свэге, смело запасайтесь сумкой-пакетом Abra и серьгами-ромашками Abra, для бирюзового тотал-лука накинув на плечи бохо-овершот Pendleton (вот он, идеальный дофаминовый лук для похода в новорожденный бар Clair de Lôuna от команды Opetit!). Утепляемся за счет яркой куртки Bitte Ruhe (в нейлоновых рюшах!) либо при помощи уютной жилетки Yana из меха свакара (в плоских завитках и с ребристым узором!). Ну а в мире кутюра главный амбассадор бирюзового — Маша Белик, сочинившая в коллекции «Слезы Сююмбике» идеальное лазурное платье музейного уровня (чтобы не просто носить, а экспонировать в Эрмитаже!).