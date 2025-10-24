Как бирюзовый (со всеми квантовыми двойниками!) стал важнейшим оттенком 2025 года?

2025 год — прайм эра бирюзовых оттенков: сначала на подиумы и в наши гардеробы вернулся ментоловый, следом ученые и вовсе изобрели кислотно-неоновый Olo, а сейчас tiffany-колористика (во всевозможных полутонах!) окончательно покорила сердца фэшн-инлюэнсеров и креативных директоров, которые (накануне X-mas сезона!) предусмотрительно запаслись яркими фируза-камнями, мермейдкорными рюш-блузами и лазурными стейтмент-сумками (в китчевых details энд fabrics!)
Сразу скажем — судя по фэшн-шоу весна-лето 2026, бирюзовый с нами как минимум до осени 2026 года. Миучча Прада ожидаемо блестнула навыками ментолового колорблока (сочетаем с розовым, желтым и мегамодным оранжевым в оттенке Aperol Spritz или Iphone 17), а худрук Erdem Эрдем Моралиоглу — вайбовой стилизацией (берем шпионский бежевый тренч и надеваем поверх вечернего лазурного платья). Виржини Виар в Chanel (напоследок!) и Андриано Аппиолаза в Moschino считают, что бирюзовому к лицу стейтмент-аксессуары — хоть гротексная сумка-бусы, хоть крышесносный ободок в виде птичьей мурмурации.
Если ваш асцендент в свэге, смело запасайтесь сумкой-пакетом Abra и серьгами-ромашками Abra, для бирюзового тотал-лука накинув на плечи бохо-овершот Pendleton (вот он, идеальный дофаминовый лук для похода в новорожденный бар Clair de Lôuna от команды Opetit!). Утепляемся за счет яркой куртки Bitte Ruhe (в нейлоновых рюшах!) либо при помощи уютной жилетки Yana из меха свакара (в плоских завитках и с ребристым узором!). Ну а в мире кутюра главный амбассадор бирюзового — Маша Белик, сочинившая в коллекции «Слезы Сююмбике» идеальное лазурное платье музейного уровня (чтобы не просто носить, а экспонировать в Эрмитаже!).
Бирюзовый аксессуары в качестве солирующего акцента — тоже вариант: украшаем руки самоцветами Moonswoon, а полочки плечисто-приталенных пиджаков — всевидящим око Andres Gallardo. Лучший ASMR — кваканье лягушек с серег Milk United, а лучший фэшн-тотем для выхода в Мариинку на «Садко» (20 ноября) — крученые морские горбунки с лоферов петербургских обувных кутюрье RxBshoes во главе с Милой Разгуляевой-Благонравовой.
Леандра Медин учит правильно расставлять бирюзовые фэшн-акценты — при помощи драгоценных бус и сверкающей пряжки ремешка
Бланка Миро согласна с Леандрой Медин, что бусы из бирюзы — отличное украшение сезона, но вместо однотонного стейтмент-ремешка дополняет драгоценное ожерелье не менее драгоценной кросс-боди Chanel
Кутюр + ментоловый — идеальное комбо, как бы намекает Хантер Шафер в платье Schiaparelli
Фэшн-директор Interview Дара Аллен знает толк в свэге — миксуем бирюзовое tradwife-платье с розовой бимбо-помадой, красным браслетом и белоснежными peep-toe босоножками
