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Ментоловый — новый бордовый! Вот 30 вещей-доказательств

Меняем кожаный жакет бургунди (осенне-зимний мастхэв всех русских брендов, ставший мемом!) на свежий ментоловый пиджак, покоривший подиум Marni и красную дорожку «Золотого глобуса», где пионером тренда выступил Джереми Стронг aka Кендалл Рой в вельветовой двойке Loro Piana.

Gucci Resort 2025

Gucci Resort 2025

Chanel Pre-Fall 2025

Chanel Pre-Fall 2025

Marni SS'25

Marni SS'25

Victoria Beckham Resort 2025

Victoria Beckham Resort 2025

Jil Sander SS'25

Jil Sander SS'25

Givenchy Resort 2025

Givenchy Resort 2025

В 2025 году вслед за Gucci и Prada смело носим все 50 оттенков зеленого — от изумрудного и фисташкового до Tiffany blue и ментолового. Последний уважают Сабато де Сарно и дизайн-артель Chanel (фэшн-слово пацана нового креативного директора Маттье Блази услышим только в сентябре), Victoria Beckham миксует со сливовым и винным, а Marni — с белоснежным. Плюс ментоловый идеален в комбо с розовым — от кремового градиента, как у Jil Sander, до пурпурного панк-окраса в духе Givenchy. 

Chanel, TSUM Collect, 867 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 867 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 600 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 600 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 189 500 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, ДЛТ, 189 500 руб.

Fendi, TSUM Collect, 177 800 руб.
Архивы пресс-служб

Fendi, TSUM Collect, 177 800 руб.

Isabel Marant, ДЛТ, 95 650 руб.
Архивы пресс-служб

Isabel Marant, ДЛТ, 95 650 руб.

Le Silla, ДЛТ, 85 550 руб.
Архивы пресс-служб

Le Silla, ДЛТ, 85 550 руб.

add, ДЛТ, 69 950 руб.
Архивы пресс-служб

add, ДЛТ, 69 950 руб.

Mo5ch1no Jeans, Кенгуру, 62 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mo5ch1no Jeans, Кенгуру, 62 000 руб.

Diesel, ДЛТ, 49 700 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, ДЛТ, 49 700 руб.

Doublet, KM20, 45 600 руб.
Архивы пресс-служб

Doublet, KM20, 45 600 руб.

Free Age, 42 000 руб.
Архивы пресс-служб

Free Age, 42 000 руб.

Bonsai, Studio Slow, 39 690 руб.
Архивы пресс-служб

Bonsai, Studio Slow, 39 690 руб.

Vereja, 31 500 руб.
Архивы пресс-служб

Vereja, 31 500 руб.

Any Wowzers, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Any Wowzers, 26 000 руб.

Грядущей весной жевательные резинки повсюду, так что Orbit Menthol бросает вызов Bubble Gum: для тотал-лука будем носить киберфутуристичные топы Diesel и гранжевые лонги Doublet с корсетными юбками 404 Not Found. А пока спешим в новую бильярдную «Комната» по соседству с «Ласточкой» и кутаемся в сияющие пуховики add (желательно в комбо с платьем в пайетках, например, от Mo5ch1no Jeans!) и авангардные свитеры от панк-вязальщика Игоря Андреева из Vereja. 

Как пудровый стал главным цветом 2025 года? 

Bitte Ruhe, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 25 000 руб.

Rejo, 18 990 руб.
Архивы пресс-служб

Rejo, 18 990 руб.

RxBshoes, 17 500 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 17 500 руб.

Lili Archive, ДЛТ, 16 500 руб.
Архивы пресс-служб

Lili Archive, ДЛТ, 16 500 руб.

Liars Collective, 14 000 руб.
Архивы пресс-служб

Liars Collective, 14 000 руб.

Arapkhanovi, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Arapkhanovi, 12 000 руб.

Betife, 12 000 руб.
Архивы пресс-служб

Betife, 12 000 руб.

IRNBY, 11 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRNBY, 11 900 руб.

404 Not Found, 7 650 руб.
Архивы пресс-служб

404 Not Found, 7 650 руб.

Saint-Tokyo, 7 600 руб.
Архивы пресс-служб

Saint-Tokyo, 7 600 руб.

Ugly Sweater Club, 6 800 руб.
Архивы пресс-служб

Ugly Sweater Club, 6 800 руб.

aim clo, 6 360 руб.
Архивы пресс-служб

aim clo, 6 360 руб.

Finn Flare, 5 790 руб.
Архивы пресс-служб

Finn Flare, 5 790 руб.

Studio 29, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Studio 29, 4 990 руб.

Choux, 4 480 руб.
Архивы пресс-служб

Choux, 4 480 руб.

Пополняем коллекцию пижам для зимнего кино-пастельного режима за счет пастельного комплекта Any Wowzers, плюс отрабатываем тренд на ментоловые оттенки при помощи аксессуаров — примеряем кукольные подкрадули Rxbshoes и карамельные украшения Lili Archive, а трикотажный топ от петербургских локалов Ugly Sweater Club носим в роли бандажа в комбо с плечистым оверсайз-пиджаком (стайлинг-трюк от основательницы Your Antihero Альфии Бунтовских!).

Джереми Стронг в вельветовой двойке Loro Piana на «Золотом глобусе»
Getty Images

Джереми Стронг в вельветовой двойке Loro Piana на «Золотом глобусе»

Джефф Голдблюм в ментоловом пиджаке Amiri на «Золотом глобусе»
Getty Images

Джефф Голдблюм в ментоловом пиджаке Amiri на «Золотом глобусе»

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