Меняем кожаный жакет бургунди (осенне-зимний мастхэв всех русских брендов, ставший мемом!) на свежий ментоловый пиджак, покоривший подиум Marni и красную дорожку «Золотого глобуса», где пионером тренда выступил Джереми Стронг aka Кендалл Рой в вельветовой двойке Loro Piana.
В 2025 году вслед за Gucci и Prada смело носим все 50 оттенков зеленого — от изумрудного и фисташкового до Tiffany blue и ментолового. Последний уважают Сабато де Сарно и дизайн-артель Chanel (фэшн-слово
пацана нового креативного директора Маттье Блази услышим только в сентябре), Victoria Beckham миксует со сливовым и винным, а Marni — с белоснежным. Плюс ментоловый идеален в комбо с розовым — от кремового градиента, как у Jil Sander, до пурпурного панк-окраса в духе Givenchy.
Грядущей весной жевательные резинки повсюду, так что Orbit Menthol бросает вызов Bubble Gum: для тотал-лука будем носить киберфутуристичные топы Diesel и гранжевые лонги Doublet с корсетными юбками 404 Not Found. А пока спешим в новую бильярдную «Комната» по соседству с «Ласточкой» и кутаемся в сияющие пуховики add (желательно в комбо с платьем в пайетках, например, от Mo5ch1no Jeans!) и авангардные свитеры от панк-вязальщика Игоря Андреева из Vereja.
Пополняем коллекцию пижам для зимнего кино-пастельного режима за счет пастельного комплекта Any Wowzers, плюс отрабатываем тренд на ментоловые оттенки при помощи аксессуаров — примеряем кукольные подкрадули Rxbshoes и карамельные украшения Lili Archive, а трикотажный топ от петербургских локалов Ugly Sweater Club носим в роли бандажа в комбо с плечистым оверсайз-пиджаком (стайлинг-трюк от основательницы Your Antihero Альфии Бунтовских!).
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