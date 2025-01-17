В 2025 году вслед за Gucci и Prada смело носим все 50 оттенков зеленого — от изумрудного и фисташкового до Tiffany blue и ментолового. Последний уважают Сабато де Сарно и дизайн-артель Chanel (фэшн-слово пацана нового креативного директора Маттье Блази услышим только в сентябре), Victoria Beckham миксует со сливовым и винным, а Marni — с белоснежным. Плюс ментоловый идеален в комбо с розовым — от кремового градиента, как у Jil Sander, до пурпурного панк-окраса в духе Givenchy.