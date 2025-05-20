Как ученые открыли цвет Olo и подарили модной индустрии новый фэшн-тренд?

Раздаем авангард в бутафорском платье Duran Lantink (Дюран Лантинк — новорожденный худрук Jean Paul Gaultier), а для каноничного white-tie образа примеряем кружевной кабаре-кутюр Belik в комбо с турмалинами Parure Atelier (любимое украшение велнес-нимфы Марии Грудиной!). Ну а в арт-платье Botrois из бисера будем позировать на фоне работы «Бирюза синяя глаза» Наташи Гончаровой (не только художница, но и модель Miu Miu!).