Как ученые открыли цвет Olo и подарили модной индустрии новый фэшн-тренд?

Повторяем самое модное комбо сезона «платье в пайетках + ветровка» — пригодятся яркая ветровка-рюша Bitte Ruhe от Ксении Кудряшовой и макси-платье 404 NOT FOUND Алены Феликсовой (и Ксения, и Алена — лауреатки конкурса «Новые имена в моде» Собака.ru!). И да! Наш главный арт + фэшн olo-тотем — Блоб Яны Сахно из галереи Teta (хотим выгуливать в роли клатча вместе с ромпером Say No More на важный совриск-вернисаж!).