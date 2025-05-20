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Как ученые открыли цвет Olo и подарили модной индустрии новый фэшн-тренд?

Кажется, ученые из Калифорнийского университета в Беркли воскресили олдскульный мем «Trololo» — открыли новый цвет Olo (читай: ярко-бирюзовый, или неоновый микс зеленого и синего).

Цвет Olo — точнее, его приблизительная версия

Цвет Olo — точнее, его приблизительная версия

Есть нюанс: новый оттенок Olo невозможно разглядеть без специальной аппаратуры для лазерной стимуляции сетчатки глаза — на практике открытие пригодится только для изучения феномена дальтонизма. Впрочем, фэшн-индустрия воспользовалась хайпом вокруг около-бирюзового цвета, интерпретировав лабораторный феномен в диапазоне от ментолового и тиффани-шика до небесно-голубого. 

Лазурный ретро-тейлоринг Valentino Resort 2025
Архивы пресс-служб

Лазурный ретро-тейлоринг Valentino Resort 2025

Космический металлик-шик Rabanne SS'25
Архивы пресс-служб

Космический металлик-шик Rabanne SS'25

Вау-комбинация от Collina Strada SS'25: рюши + светло-бирюзовый + голубой
Архивы пресс-служб

Вау-комбинация от Collina Strada SS'25: рюши + светло-бирюзовый + голубой

Ментоловое облачко, или Stella McCartney SS'25
Архивы пресс-служб

Ментоловое облачко, или Stella McCartney SS'25

Кроше-авангард Acne Studios SS'25 заказывали?
Архивы пресс-служб

Кроше-авангард Acne Studios SS'25 заказывали?

Тиффани-льдинки из коллекции Alaia SS'25
Архивы пресс-служб

Тиффани-льдинки из коллекции Alaia SS'25

Приглушенный тотал-olo-лук Prabal Gurung FW'25
Архивы пресс-служб

Приглушенный тотал-olo-лук Prabal Gurung FW'25

Принтованный колорблок по мотивам фотографий Грега Жирарда в Jil Sander SS'25
Архивы пресс-служб

Принтованный колорблок по мотивам фотографий Грега Жирарда в Jil Sander SS'25

Пока Стелла Маккартни взбивала ментоловую сахарную вату, a Rabanne замешивал olo-пастель с металликом, Алессандро Микеле приручил бирюзовый тейлоринг (забираем костюм в летний вишлист!). Вслед за Acne Studios говорим «да» авангардистским кроше-платьям в комбо с peep-toe туфлями (дикий тренд!), а по совету Collina Strada носим нежнейшие рюш-комбинации c бруталистскими ворквир-ботинками.

Belik
Архивы пресс-служб

Belik

Parure Atelier, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Parure Atelier, цена по запросу

Duran Lantink, KM20, 628 600 руб.
Архивы пресс-служб

Duran Lantink, KM20, 628 600 руб.

Yana Dress, 449 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yana Dress, 449 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 340 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, TSUM Collect, 340 000 руб.

Enfants Riches Deprimes, DayNight, 204 470 руб.
Архивы пресс-служб

Enfants Riches Deprimes, DayNight, 204 470 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 190 500 руб.
Архивы пресс-служб

Jil Sander, ДЛТ, 190 500 руб.

Bottega Veneta, TSUM Collect, 131 500 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, TSUM Collect, 131 500 руб.

Mademoiselle Carven haute couture, Vintage Voyage, 129 000 руб.
Архивы пресс-служб

Mademoiselle Carven haute couture, Vintage Voyage, 129 000 руб.

Auralee, Peak, 112 950 руб.
Архивы пресс-служб

Auralee, Peak, 112 950 руб.

«Бирюза синяя глаза» Наташа Гончарова, Sample, 110 000 руб.
Архивы пресс-служб

«Бирюза синяя глаза» Наташа Гончарова, Sample, 110 000 руб.

Botrois, 99 000 руб.
Архивы пресс-служб

Botrois, 99 000 руб.

Раздаем авангард в бутафорском платье Duran Lantink (Дюран Лантинк — новорожденный худрук Jean Paul Gaultier), а для каноничного white-tie образа примеряем кружевной кабаре-кутюр Belik в комбо с турмалинами Parure Atelier (любимое украшение велнес-нимфы Марии Грудиной!). Ну а в арт-платье Botrois из бисера будем позировать на фоне работы «Бирюза синяя глаза» Наташи Гончаровой (не только художница, но и модель Miu Miu!). 

Rick Owens, ДЛТ, 94 600 руб.
Архивы пресс-служб

Rick Owens, ДЛТ, 94 600 руб.

Gucci, Optics gallery, 40 950 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, Optics gallery, 40 950 руб.

Bottega Veneta, TSUM Collect, 38 650 руб.
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta, TSUM Collect, 38 650 руб.

Say No More, 36 900 руб.
Архивы пресс-служб

Say No More, 36 900 руб.

404 NOT FOUND, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

404 NOT FOUND, 32 000 руб.

Блоб Яны Сахно, Teta Gallery
Архивы пресс-служб

Блоб Яны Сахно, Teta Gallery

Bitte Ruhe, 27 000 руб.
Архивы пресс-служб

Bitte Ruhe, 27 000 руб.

House of Leo, 21 000 руб.
Архивы пресс-служб

House of Leo, 21 000 руб.

Charuel, 3 990 руб.
Архивы пресс-служб

Charuel, 3 990 руб.

Emka, 3 590 руб.
Архивы пресс-служб

Emka, 3 590 руб.

Lime, 1 799 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 1 799 руб.

Повторяем самое модное комбо сезона «платье в пайетках + ветровка» — пригодятся яркая ветровка-рюша Bitte Ruhe от Ксении Кудряшовой и макси-платье 404 NOT FOUND Алены Феликсовой (и Ксения, и Алена — лауреатки конкурса «Новые имена в моде» Собака.ru!). И да! Наш главный арт + фэшн olo-тотем — Блоб Яны Сахно из галереи Teta (хотим выгуливать в роли клатча вместе с ромпером Say No More на важный совриск-вернисаж!).

Бирюзовый лонгслив Rick Owens — мастхэв сезона по версии кавергерл майского номера Собака.ru Ирины Старшенбаум

Бирюзовый лонгслив Rick Owens — мастхэв сезона по версии кавергерл майского номера Собака.ru Ирины Старшенбаум

Рианна говорит «да» бирюзовому в винтажном меховом платье Christian Lacroix

Рианна говорит «да» бирюзовому в винтажном меховом платье Christian Lacroix

Худрук KM20 Ольга Карпуть наглядно показывает, как носить платья Duran Lantink — вместе с сапогами-гибридами

Худрук KM20 Ольга Карпуть наглядно показывает, как носить платья Duran Lantink — вместе с сапогами-гибридами

На Met Gala 2025 рэпер Shaboozey поженил черную двойку с трайбалистским обвесом в остромодном бирюзовом оттенке (заодно замэтчил его с грилзами!)

На Met Gala 2025 рэпер Shaboozey поженил черную двойку с трайбалистским обвесом в остромодном бирюзовом оттенке (заодно замэтчил его с грилзами!)

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