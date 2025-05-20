Как ученые открыли цвет Olo и подарили модной индустрии новый фэшн-тренд?

Кажется, ученые из Калифорнийского университета в Беркли воскресили олдскульный мем «Trololo» — открыли новый цвет Olo (читай: ярко-бирюзовый, или неоновый микс зеленого и синего).
Цвет Olo — точнее, его приблизительная версия
Есть нюанс: новый оттенок Olo невозможно разглядеть без специальной аппаратуры для лазерной стимуляции сетчатки глаза — на практике открытие пригодится только для изучения феномена дальтонизма. Впрочем, фэшн-индустрия воспользовалась хайпом вокруг около-бирюзового цвета, интерпретировав лабораторный феномен в диапазоне от ментолового и тиффани-шика до небесно-голубого.
Лазурный ретро-тейлоринг Valentino Resort 2025
Космический металлик-шик Rabanne SS'25
Вау-комбинация от Collina Strada SS'25: рюши + светло-бирюзовый + голубой
Ментоловое облачко, или Stella McCartney SS'25
Кроше-авангард Acne Studios SS'25 заказывали?
Тиффани-льдинки из коллекции Alaia SS'25
Приглушенный тотал-olo-лук Prabal Gurung FW'25
Принтованный колорблок по мотивам фотографий Грега Жирарда в Jil Sander SS'25
Пока Стелла Маккартни взбивала ментоловую сахарную вату, a Rabanne замешивал olo-пастель с металликом, Алессандро Микеле приручил бирюзовый тейлоринг (забираем костюм в летний вишлист!). Вслед за Acne Studios говорим «да» авангардистским кроше-платьям в комбо с peep-toe туфлями (дикий тренд!), а по совету Collina Strada носим нежнейшие рюш-комбинации c бруталистскими ворквир-ботинками.
Belik
Parure Atelier, цена по запросу
Раздаем авангард в бутафорском платье Duran Lantink (Дюран Лантинк — новорожденный худрук Jean Paul Gaultier), а для каноничного white-tie образа примеряем кружевной кабаре-кутюр Belik в комбо с турмалинами Parure Atelier (любимое украшение велнес-нимфы Марии Грудиной!). Ну а в арт-платье Botrois из бисера будем позировать на фоне работы «Бирюза синяя глаза» Наташи Гончаровой (не только художница, но и модель Miu Miu!).
Повторяем самое модное комбо сезона «платье в пайетках + ветровка» — пригодятся яркая ветровка-рюша Bitte Ruhe от Ксении Кудряшовой и макси-платье 404 NOT FOUND Алены Феликсовой (и Ксения, и Алена — лауреатки конкурса «Новые имена в моде» Собака.ru!). И да! Наш главный арт + фэшн olo-тотем — Блоб Яны Сахно из галереи Teta (хотим выгуливать в роли клатча вместе с ромпером Say No More на важный совриск-вернисаж!).
Бирюзовый лонгслив Rick Owens — мастхэв сезона по версии кавергерл майского номера Собака.ru Ирины Старшенбаум
Рианна говорит «да» бирюзовому в винтажном меховом платье Christian Lacroix
Худрук KM20 Ольга Карпуть наглядно показывает, как носить платья Duran Lantink — вместе с сапогами-гибридами
На Met Gala 2025 рэпер Shaboozey поженил черную двойку с трайбалистским обвесом в остромодном бирюзовом оттенке (заодно замэтчил его с грилзами!)
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