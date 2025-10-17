Aperol Spritz vs Butter Yellow: как китчево-оранжевый оттенок стал главным хитом года?

Недавно рассказывали о фэшн-первенстве неоновых оттенков на Неделях моды FW'25, среди которых в лидеры внезапно вырвался ярко-оранжевый (или, как назвала цвет редакция Who What Wear, Aperol Spritz Orange!). По этому поводу снимаем с палитры ярлык «китч» и учимся его носить по подиумному канону: в качестве стейтмент-аксессуара, солирующего акцента или целого тотал-лука.
Справедливости ради скажем, цвет Апероля засекли на фэшн-радарах еще в прошлом году на Неделях моды сезона весна-лето 2025. Освежающим юбкам Prada, платьям-трансформерам Burberry и драпированным макси Giambattista Valli было доверено подвинуть главный цвет последних двух лет — оттенок сливочного масла. Тогда не случилось, но в этом сезоне оранжевый почти силой вырвал эстафетную палочку у пастельно-желтого и обогнал всех неоновых собратьев по числу появлений.
В сторону огненных тотал-луков кивнули на шоу Ashlyn (сочинили двойку из плотного трикотажа) и Gucci (показали плечистое boom-boom-платье из оранжевого велюра с бантом). Оранжевый с родственными оттенками смешали худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло (поженил морковную блузу из кружева с шоколадной юбкой до колена) и Джулиан Клаузнер из Dries Van Noten (замиксовал шелковый плащ в цвете охры с медными брюками). При желании приручаем строптивый оттенок по примеру Sandy Liang — окружаем яркую юбку базовой голубой рубашкой, серым кардиганом и нейтральными белыми сапогами. Или запоминаем стайлинг-трюк с показа Miu Miu: оставляем цвет только в качестве акцентного аксессуара и убираем его подальше от лица.
Сет Belik, цена по запросу
Для оранжевого тотал-лука примеряем архивный сет Fendi из трикотажа вместе с замшевыми мюлями Hermes (всё дожидается в TSUM Collect) или сбиваем спесь с атласной миди-юбки Dries Van Noten с помощью ugly-поло Glumkimberly и кидкорного солитера Lili Archive. Повторяем подиумный трюк Miu Miu c неоновыми гольфами Radvga — сочетаем с базовым сетом из тонкого трикотажа и объемной меховой горжеткой (главный шарф сезона!).
Внедряем цвет посредством стейтмент-аксессуаров. Разбавляем кэжуал-образ с джинсами и белой рубашкой тыквенным рюкзаком Chanel (снова in!). Отрабатываем даблбэггинг и украшаем классический коричневый тоут аперольным кисетом Jenek. А вау-броши Dzhanelli под силу дополнить трендовые ladylike-двойки или плечистые пальто из черной или серой шерсти.
Мари Гагеш встраивает стейтмент-оправу в спортивный образ с теннисным мини-платьем
Леандра Медин демонстриует пример образцового кэжуал-колорблока: миксует неоновую юбку с пыльно-голубым топом и и связывает их с помощью песочной рубашки из замши
Виктория Монтанари мэтчит flowercore-купальник с соломенной феской, пижамными брюками и тропическим пейзажем
Марта Санчес Кастанеда идет по безопасному пути — использует дикую юбку с оранжевыми пайетками в качестве акцента и дополняет ее базовым бежевым кардиганом, белой майкой и черными сапогами
