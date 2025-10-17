Aperol Spritz vs Butter Yellow: как китчево-оранжевый оттенок стал главным хитом года?

Справедливости ради скажем, цвет Апероля засекли на фэшн-радарах еще в прошлом году на Неделях моды сезона весна-лето 2025. Освежающим юбкам Prada, платьям-трансформерам Burberry и драпированным макси Giambattista Valli было доверено подвинуть главный цвет последних двух лет — оттенок сливочного масла. Тогда не случилось, но в этом сезоне оранжевый почти силой вырвал эстафетную палочку у пастельно-желтого и обогнал всех неоновых собратьев по числу появлений.

В сторону огненных тотал-луков кивнули на шоу Ashlyn (сочинили двойку из плотного трикотажа) и Gucci (показали плечистое boom-boom-платье из оранжевого велюра с бантом). Оранжевый с родственными оттенками смешали худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло (поженил морковную блузу из кружева с шоколадной юбкой до колена) и Джулиан Клаузнер из Dries Van Noten (замиксовал шелковый плащ в цвете охры с медными брюками). При желании приручаем строптивый оттенок по примеру Sandy Liang — окружаем яркую юбку базовой голубой рубашкой, серым кардиганом и нейтральными белыми сапогами. Или запоминаем стайлинг-трюк с показа Miu Miu: оставляем цвет только в качестве акцентного аксессуара и убираем его подальше от лица.