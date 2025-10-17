Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Aperol Spritz vs Butter Yellow: как китчево-оранжевый оттенок стал главным хитом года?

Недавно рассказывали о фэшн-первенстве неоновых оттенков на Неделях моды FW'25, среди которых в лидеры внезапно вырвался ярко-оранжевый (или, как назвала цвет редакция Who What Wear, Aperol Spritz Orange!). По этому поводу снимаем с палитры ярлык «китч» и учимся его носить по подиумному канону: в качестве стейтмент-аксессуара, солирующего акцента или целого тотал-лука. 

Saint Laurent FW'25

Saint Laurent FW'25

Miu Miu FW'25

Miu Miu FW'25

Dries Van Noten FW'25

Dries Van Noten FW'25

Sandy Liang FW'25

Sandy Liang FW'25

Ashlyn FW'25

Ashlyn FW'25

Gucci FW'25

Gucci FW'25

Справедливости ради скажем, цвет Апероля засекли на фэшн-радарах еще в прошлом году на Неделях моды сезона весна-лето 2025. Освежающим юбкам Prada, платьям-трансформерам Burberry и драпированным макси Giambattista Valli было доверено подвинуть главный цвет последних двух лет — оттенок сливочного масла. Тогда не случилось, но в этом сезоне оранжевый почти силой вырвал эстафетную палочку у пастельно-желтого и обогнал всех неоновых собратьев по числу появлений. 

В сторону огненных тотал-луков кивнули на шоу Ashlyn (сочинили двойку из плотного трикотажа) и Gucci (показали плечистое boom-boom-платье из оранжевого велюра с бантом). Оранжевый с родственными оттенками смешали худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло (поженил морковную блузу из кружева с шоколадной юбкой до колена) и Джулиан Клаузнер из Dries Van Noten (замиксовал шелковый плащ в цвете охры с медными брюками). При желании приручаем строптивый оттенок по примеру Sandy Liang — окружаем яркую юбку базовой голубой рубашкой, серым кардиганом и нейтральными белыми сапогами. Или запоминаем стайлинг-трюк с показа Miu Miu: оставляем цвет только в качестве акцентного аксессуара и убираем его подальше от лица. 

Сет Belik, цена по запросу

Сет Belik, цена по запросу

Пальто Prada, ДЛТ, 2 750 000 руб.

Пальто Prada, ДЛТ, 2 750 000 руб.

Сумка Hermes, The Cultt, 870 000 руб.

Сумка Hermes, The Cultt, 870 000 руб.

Брошь Dzhanelli, 842 000 руб.

Брошь Dzhanelli, 842 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 360 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 360 000 руб.

Рюкзак Chanel, TSUM Collect, 291 000 руб.

Рюкзак Chanel, TSUM Collect, 291 000 руб.

Пальто Christian Dior, Oskelly, 240 000 руб.

Пальто Christian Dior, Oskelly, 240 000 руб.

Юбка Dries Van Noten, ДЛТ, 94 200 руб.

Юбка Dries Van Noten, ДЛТ, 94 200 руб.

Костюм Fendi, TSUM Collect, 70 800 руб.

Костюм Fendi, TSUM Collect, 70 800 руб.

Джемпер Gucci, Oskelly, 70 000 руб.

Джемпер Gucci, Oskelly, 70 000 руб.

Мюли Hermes, TSUM Collect, 37 950 руб.

Мюли Hermes, TSUM Collect, 37 950 руб.

Для оранжевого тотал-лука примеряем архивный сет Fendi из трикотажа вместе с замшевыми мюлями Hermes (всё дожидается в TSUM Collect) или сбиваем спесь с атласной миди-юбки Dries Van Noten с помощью ugly-поло Glumkimberly и кидкорного солитера Lili Archive. Повторяем подиумный трюк Miu Miu c неоновыми гольфами Radvga — сочетаем с базовым сетом из тонкого трикотажа и объемной меховой горжеткой (главный шарф сезона!). 

Жакет Dolce&Gabbana, TSUM Collect, 37 200 руб.

Жакет Dolce&Gabbana, TSUM Collect, 37 200 руб.

Кольцо Lili Archive, ДЛТ, 35 200 руб.

 

Кольцо Lili Archive, ДЛТ, 35 200 руб.

Поло Glumkimberly, 29 000 руб.

Поло Glumkimberly, 29 000 руб.

Пальто Sabellino, 21 900 руб.

Пальто Sabellino, 21 900 руб.

Блуза Namelazz, 12 900 руб.

Блуза Namelazz, 12 900 руб.

Кисет Jenek, 10 500 руб.

Кисет Jenek, 10 500 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 4 990 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 4 990 руб.

Юбка Choux, 3 980 руб.

Юбка Choux, 3 980 руб.

Гольфы Radvga, 3 500 руб.

Гольфы Radvga, 3 500 руб.

Берет a°t’t”, 2 240 руб.

Берет a°t’t”, 2 240 руб.

Внедряем цвет посредством стейтмент-аксессуаров. Разбавляем кэжуал-образ с джинсами и белой рубашкой тыквенным рюкзаком Chanel (снова in!). Отрабатываем даблбэггинг и украшаем классический коричневый тоут аперольным кисетом Jenek. А вау-броши Dzhanelli под силу дополнить трендовые ladylike-двойки или плечистые пальто из черной или серой шерсти. 

Мари Гагеш встраивает стейтмент-оправу в спортивный образ с теннисным мини-платьем

Мари Гагеш встраивает стейтмент-оправу в спортивный образ с теннисным мини-платьем

Леандра Медин демонстриует пример образцового кэжуал-колорблока: миксует неоновую юбку с пыльно-голубым топом и и связывает их с помощью песочной

Леандра Медин демонстриует пример образцового кэжуал-колорблока: миксует неоновую юбку с пыльно-голубым топом и и связывает их с помощью песочной рубашки из замши 

Виктория Монтанари мэтчит flowercore-купальник с соломенной феской, пижамными брюками и тропическим пейзажем

Виктория Монтанари мэтчит flowercore-купальник с соломенной феской, пижамными брюками и тропическим пейзажем 

Марта Санчес Кастанеда идет по безопасному пути — использует дикую юбку с оранжевыми пайетками в качестве акцента и дополняет ее базовым бежевым

Марта Санчес Кастанеда идет по безопасному пути — использует дикую юбку с оранжевыми пайетками в качестве акцента и дополняет ее базовым бежевым кардиганом, белой майкой и черными сапогами 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: