Плетеные, гибридные и утиные: собрали 30 самых модных босоножек на лето

Серьезные конкуренты гибридов — босоножки на танкетке, появившиеся на шоу главных трендсеттеров — от Saint Laurent до Dries Van Noten и Chloe. За такими выстраиваемся в очередь в ДЛТ (за граффити-парой от Чемены Камали!) и в TSUM Collect — за легендарными огненными Prada из коллекции SS'2012.

Отрабатываем снейк-принт с колорблок-парой Fabiana Filippi (со спортшик-шнурками и сливочными хитросплетениями!) и забираем архивные peep toe от Alaia для ультрамодных горошковых комбо. Для приближающегося выпускного присматриваем пудрово-розовые с объемными бутонами Ekonika, а для вау-свадьбы — белоснежные плетенки Cherryboom.