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Плетеные, гибридные и утиные: собрали 30 самых модных босоножек на лето

Босоножки — бессменная летняя база (составят пару hot-шароварам, свадебным рококо-платьям и даже эклектик-комбо из олимпийки и макси-юбки!). Открываем сезон свободных ног с самыми классными shoes-айтемами сезона. 

Chanel, TSUM Collect, 290 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 290 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 161 000 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 161 000 руб.

Anastasia Zadorina, 159 000 руб.

Anastasia Zadorina, 159 000 руб.

Jacquemus, Oskelly, 142 500 руб.

Jacquemus, Oskelly, 142 500 руб.

Chloe, ДЛТ, 129 000 руб.

Chloe, ДЛТ, 129 000 руб.

Moschino, KM20, 116 800 руб.

Moschino, KM20, 116 800 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 115 000 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 115 000 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 107 258 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 107 258 руб.

№21, Golden Line, 98 000 руб.

№21, Golden Line, 98 000 руб.

Логичное последствие вьетнамкомании (главенствуют даже за пределами пляжей — доказано Ириной Шейк на Каннском кинофестивале!) — узнаваемая перемычка через палец перекочевала на босоножки со шпилькой. Обувные гибриды (шлепки + босоножки + невесть что!) — самый горячий тренд этого лета, отметившийся на подиумах Miu Miu и Ferragamo. Смело обзаводимся своей мутант-парой — леопардовые на ультрамодной танкетке Saint Laurent нашлись в ДЛТ, а небесно-голубые в виниле (точно такие, как на показе Chloe!) успеваем отхватить в Lime. 

Prada, TSUM Collect, 71 800 руб.

Prada, TSUM Collect, 71 800 руб.

Diesel, KM20, 64 600 руб.

Diesel, KM20, 64 600 руб.

Gerard Darel, 35 900 руб.

Gerard Darel, 35 900 руб.

Alaia, The Cultt, 35 000 руб.

Alaia, The Cultt, 35 000 руб.

Ekonika, 22 990 руб.

Ekonika, 22 990 руб.

Nikiheels, 21 500 руб.

Nikiheels, 21 500 руб.

12storeez, 19 000 руб.

12storeez, 19 000 руб.

12storeez, 19 000 руб.

12storeez, 19 000 руб.

duet.by.me, 18 900 руб.

duet.by.me, 18 900 руб.

Серьезные конкуренты гибридов — босоножки на танкетке, появившиеся на шоу главных трендсеттеров — от Saint Laurent до Dries Van Noten и Chloe. За такими выстраиваемся в очередь в ДЛТ (за граффити-парой от Чемены Камали!) и в TSUM Collect — за легендарными огненными Prada из коллекции SS'2012. 

Отрабатываем снейк-принт с колорблок-парой Fabiana Filippi (со спортшик-шнурками и сливочными хитросплетениями!) и забираем архивные peep toe от Alaia для ультрамодных горошковых комбо. Для приближающегося выпускного присматриваем пудрово-розовые с объемными бутонами Ekonika, а для вау-свадьбы — белоснежные плетенки Cherryboom.

Portal, Ekonika, 17 990 руб.

Portal, Ekonika, 17 990 руб.

Povod, 15 990 руб.

Povod, 15 990 руб.

Lalou, 11 750 руб.

Lalou, 11 750 руб.

Love Republic, 10 999 руб.

Love Republic, 10 999 руб.

Respect, 8 950 руб.

Respect, 8 950 руб.

Cherryboom, 8 390 руб.

Cherryboom, 8 390 руб.

Valley, 7 825 руб.

Valley, 7 825 руб.

Wysh, 6 990 руб.

Wysh, 6 990 руб.

Lime, 2 999 руб.

Lime, 2 999 руб.

Пополняем коллекцию арт+фэшн айтемов кря-босоножками Moschino (худрук Адриан Аппиолаза готов подвинуть Джонатана Андерсона с пьедестала главного фэшн-мемолога!), яблочными Bottega Veneta, авангардными Jacquemus с раздвоившейся подошвой и лаконичными Portal с каблуком-машинкой. 

В порыве shoes-безумия не забываем о вечной классике: локалы duet.by.me отшили босоножки в лучших традиция Old Celine с аккуратными перемычками и эффектом почти голой стопы, в 12storeez сделали пару в актуальном оттенке жженого сахара с заостренным мысом, а в Love Republic идем за черной базой с имитацией золотистого анклета. 

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