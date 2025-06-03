Плетеные, гибридные и утиные: собрали 30 самых модных босоножек на лето

Босоножки — бессменная летняя база (составят пару hot-шароварам, свадебным рококо-платьям и даже эклектик-комбо из олимпийки и макси-юбки!). Открываем сезон свободных ног с самыми классными shoes-айтемами сезона.
Логичное последствие вьетнамкомании (главенствуют даже за пределами пляжей — доказано Ириной Шейк на Каннском кинофестивале!) — узнаваемая перемычка через палец перекочевала на босоножки со шпилькой. Обувные гибриды (шлепки + босоножки + невесть что!) — самый горячий тренд этого лета, отметившийся на подиумах Miu Miu и Ferragamo. Смело обзаводимся своей мутант-парой — леопардовые на ультрамодной танкетке Saint Laurent нашлись в ДЛТ, а небесно-голубые в виниле (точно такие, как на показе Chloe!) успеваем отхватить в Lime.
Серьезные конкуренты гибридов — босоножки на танкетке, появившиеся на шоу главных трендсеттеров — от Saint Laurent до Dries Van Noten и Chloe. За такими выстраиваемся в очередь в ДЛТ (за граффити-парой от Чемены Камали!) и в TSUM Collect — за легендарными огненными Prada из коллекции SS'2012.
Отрабатываем снейк-принт с колорблок-парой Fabiana Filippi (со спортшик-шнурками и сливочными хитросплетениями!) и забираем архивные peep toe от Alaia для ультрамодных горошковых комбо. Для приближающегося выпускного присматриваем пудрово-розовые с объемными бутонами Ekonika, а для вау-свадьбы — белоснежные плетенки Cherryboom.
Пополняем коллекцию арт+фэшн айтемов кря-босоножками Moschino (худрук Адриан Аппиолаза готов подвинуть Джонатана Андерсона с пьедестала главного фэшн-мемолога!), яблочными Bottega Veneta, авангардными Jacquemus с раздвоившейся подошвой и лаконичными Portal с каблуком-машинкой.
В порыве shoes-безумия не забываем о вечной классике: локалы duet.by.me отшили босоножки в лучших традиция Old Celine с аккуратными перемычками и эффектом почти голой стопы, в 12storeez сделали пару в актуальном оттенке жженого сахара с заостренным мысом, а в Love Republic идем за черной базой с имитацией золотистого анклета.
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