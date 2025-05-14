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Вещи

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Как шаровары стали самыми модными брюками года?

С подачи Питера Мюлье фэшн-индустрия вновь вспомнила о восточных шароварах и ответила ориенталистскими айтемами Valentino, гранжевыми Louis Vuitton или ретро-бельевыми Chloe — по этому поводу вспоминаем историю аладдинов, и рассказываем, кто из локалов уже успел подхватить самый горячий тренд сезона. 

Alaia SS'25

Alaia SS'25

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Schiaparelli SS'25

Schiaparelli SS'25

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

Louis Vuitton SS'25

Louis Vuitton SS'25

Kenzo FW'25

Kenzo FW'25

Аладдины, шаровары, брюки-баллоны или harem pants — это все о них! Ультраширокие брюки с манжетами (или резинками) на щиколотках (не путать со спортивными джоггерами!) впервые попали под фэшн-прицел в начале XX века. Волну интереса к восточной культуре запустили дягилевские «Русские сезоны». А точнее — художник по костюмам Лев Бакст, который заодно с артистами переодел в Клеопатр и Шехеразад весь Париж. Переодевал парижанок, конечно, не сам Бакст, а его коллега — кутюрье Поль Пуаре. Без скандалов не обошлось: споры о том, кто на чье творчество повлиял и «вдохновлялся» ли Пуаре эскизами Бакста, не утихали до самой смерти модельера. В любом случае в 1911 году (через три года после первых «Сезонов» во французской столице) Пуаре организовал легендарный бал-маскарад «1002-я ночь» (choose your fighter: османский султан, индийская девадаси, иорданская одалиска или сирийский евнух!). И с этого же года под именем Poiret стали отшиваться шелковые тюрбаны, пальто с ориенталистскими вышивками и гаремные костюмы, состоящие из шифоновой блузы, кушака и полупрозрачных шароваров. 

Спустя больше века восточные брюки вернулись на подиумы. Не сговариваясь, дизайнеры друг за другом показали свою версию шаровар: Питер Мюлье из Alaia сочинил легкие аладдины из полупрозрачного шифона с баской, Чемена Камали из Chloe создала гибрид ультрамодных ретро-блумерсов и harem pants и замиксовала их с бельевым кроп-топом, а Алессандро Микеле отшил брюки в пурпурном шелке, поженив их с арабским камизом и широкополой шляпой. Худрук Louis Vuitton Николя Жескьер пошел дальше — украсил шаровары люверсами и зарифмовал низ с декором на головном уборе.

Не спешим навешивать на аладдины ярлык «однодневка»: при поддержке Altuzarra и Kenzo продолжаем носить их и в следующем сезоне вместе с блузами Пьеро, кашемировыми водолазками и кожанками с меховыми воротничками. 

Giorgio Armani, ДЛТ, 193 000 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 193 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 125 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 125 000 руб.

Chloe, Oskelly, 119 478 руб.

Chloe, Oskelly, 119 478 руб.

Naked Shoulders, 110 000 руб.

Naked Shoulders, 110 000 руб.

Izeta, 105 000 руб.

Izeta, 105 000 руб.

Meowshka, 98 000 руб.

Meowshka, 98 000 руб.

Pervert, 65 000 руб.

Pervert, 65 000 руб.

Kalmanovich, 55 800 руб.

Kalmanovich, 55 800 руб.

Say No More, 23 000 руб.

Say No More, 23 000 руб.

Хотите быть уверены, что шаровары с вами на века — смело вставайте в очередь за проверенными временем айтемами с широкими манжетами Giorgio Armani (маэстро отшивал их до того, как это стало мейнстримом!). Отрабатываем весенний flower core с цветочными брюками Ulyana Sergeenko и Kalmanovich, а подиумные Chloe забираем для летних комбо с вязаными сумками и босоножками на пробковой танкетке (да, они снова с нами!). 

Namelazz, 20 900 руб.

Namelazz, 20 900 руб.

Saint Tokyo, 19 400 руб.

Saint Tokyo, 19 400 руб.

Muus, 18 000 руб.

Muus, 18 000 руб.

12Storeez, 17 000 руб.

12Storeez, 17 000 руб.

Belle you, 13 999 руб.

Belle you, 13 999 руб.

La Petra, 11 000 руб.

La Petra, 11 000 руб.

Mulier, 9 900 руб.

Mulier, 9 900 руб.

Ivolga, 7 790 руб.

Ivolga, 7 790 руб.

Повторяем образ кавергерл майского выпуска Собака.ru Ирины Старшенбаум с аметистовыми аладдинами Say No More (в тандеме с широким ремнем в стиле 70-х и трендовыми peep toe!). Save the date: XXXIII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинке стартует 22 мая с балета «Баядерка» — косплеим Никию в атласных harem pants от Saint Tokyo или небесно-голубых Meowshka. Спортшик-шаровары (с ветровочной утяжкой на щиколотке) нашлись у Muus, спецы по нескучной базе Mulier скрестили брюки с домашними трениками из мягкого хлопка, а фэшн-интеллектуалы Ivolga сделали ставку на пасторальное шитье (созданы для комбо с соломенными бохо-канотье Cocoshnick!). 

Берем пример с Мари Гагеш и смело выгуливаем будуарные псевдопанталоны Chloe в отпускных образах

Берем пример с Мари Гагеш и смело выгуливаем будуарные псевдопанталоны Chloe в отпускных образах 

Любимое комбо от Леандры Медин: шаровары + металлик-босоножки на танкетке + вязаная бини

Любимое комбо от Леандры Медин: шаровары + металлик-босоножки на танкетке + вязаная бини

Бланка Миро голосует за номад-афгани в песочном оттенке и приспосабливает их к городу с помощью ретро-блузы и grandpacore-кожанки

Бланка Миро голосует за номад-афгани в песочном оттенке и приспосабливает их к городу с помощью ретро-блузы и grandpacore-кожанки 

Фэшн-инфлюенсер Ливия Маркес сочетает подиумные шаровары Alaia с приталенным бушлатом (соблюдаем фэшн-баланс пропорций!) и dollcore-балетками

Фэшн-инфлюенсер Ливия Маркес сочетает подиумные шаровары Alaia с приталенным бушлатом (соблюдаем фэшн-баланс пропорций!) и dollcore-балетками

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Теги:
Весна 2025

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