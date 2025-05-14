Как шаровары стали самыми модными брюками года?

Аладдины, шаровары, брюки-баллоны или harem pants — это все о них! Ультраширокие брюки с манжетами (или резинками) на щиколотках (не путать со спортивными джоггерами!) впервые попали под фэшн-прицел в начале XX века. Волну интереса к восточной культуре запустили дягилевские «Русские сезоны». А точнее — художник по костюмам Лев Бакст, который заодно с артистами переодел в Клеопатр и Шехеразад весь Париж. Переодевал парижанок, конечно, не сам Бакст, а его коллега — кутюрье Поль Пуаре. Без скандалов не обошлось: споры о том, кто на чье творчество повлиял и «вдохновлялся» ли Пуаре эскизами Бакста, не утихали до самой смерти модельера. В любом случае в 1911 году (через три года после первых «Сезонов» во французской столице) Пуаре организовал легендарный бал-маскарад «1002-я ночь» (choose your fighter: османский султан, индийская девадаси, иорданская одалиска или сирийский евнух!). И с этого же года под именем Poiret стали отшиваться шелковые тюрбаны, пальто с ориенталистскими вышивками и гаремные костюмы, состоящие из шифоновой блузы, кушака и полупрозрачных шароваров.

Спустя больше века восточные брюки вернулись на подиумы. Не сговариваясь, дизайнеры друг за другом показали свою версию шаровар: Питер Мюлье из Alaia сочинил легкие аладдины из полупрозрачного шифона с баской, Чемена Камали из Chloe создала гибрид ультрамодных ретро-блумерсов и harem pants и замиксовала их с бельевым кроп-топом, а Алессандро Микеле отшил брюки в пурпурном шелке, поженив их с арабским камизом и широкополой шляпой. Худрук Louis Vuitton Николя Жескьер пошел дальше — украсил шаровары люверсами и зарифмовал низ с декором на головном уборе.

Не спешим навешивать на аладдины ярлык «однодневка»: при поддержке Altuzarra и Kenzo продолжаем носить их и в следующем сезоне вместе с блузами Пьеро, кашемировыми водолазками и кожанками с меховыми воротничками.