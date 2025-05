Как шаровары стали самыми модными брюками года?

Повторяем образ кавергерл майского выпуска Собака.ru Ирины Старшенбаум с аметистовыми аладдинами Say No More (в тандеме с широким ремнем в стиле 70-х и трендовыми peep toe!). Save the date: XXXIII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинке стартует 22 мая с балета «Баядерка» — косплеим Никию в атласных harem pants от Saint Tokyo или небесно-голубых Meowshka. Спортшик-шаровары (с ветровочной утяжкой на щиколотке) нашлись у Muus, спецы по нескучной базе Mulier скрестили брюки с домашними трениками из мягкого хлопка, а фэшн-интеллектуалы Ivolga сделали ставку на пасторальное шитье (созданы для комбо с соломенными бохо-канотье Cocoshnick!).