Как шаровары стали самыми модными брюками года?

С подачи Питера Мюлье фэшн-индустрия вновь вспомнила о восточных шароварах и ответила ориенталистскими айтемами Valentino, гранжевыми Louis Vuitton или ретро-бельевыми Chloe — по этому поводу вспоминаем историю аладдинов, и рассказываем, кто из локалов уже успел подхватить самый горячий тренд сезона.
Аладдины, шаровары, брюки-баллоны или harem pants — это все о них! Ультраширокие брюки с манжетами (или резинками) на щиколотках (не путать со спортивными джоггерами!) впервые попали под фэшн-прицел в начале XX века. Волну интереса к восточной культуре запустили дягилевские «Русские сезоны». А точнее — художник по костюмам Лев Бакст, который заодно с артистами переодел в Клеопатр и Шехеразад весь Париж. Переодевал парижанок, конечно, не сам Бакст, а его коллега — кутюрье Поль Пуаре. Без скандалов не обошлось: споры о том, кто на чье творчество повлиял и «вдохновлялся» ли Пуаре эскизами Бакста, не утихали до самой смерти модельера. В любом случае в 1911 году (через три года после первых «Сезонов» во французской столице) Пуаре организовал легендарный бал-маскарад «1002-я ночь» (choose your fighter: османский султан, индийская девадаси, иорданская одалиска или сирийский евнух!). И с этого же года под именем Poiret стали отшиваться шелковые тюрбаны, пальто с ориенталистскими вышивками и гаремные костюмы, состоящие из шифоновой блузы, кушака и полупрозрачных шароваров.
Спустя больше века восточные брюки вернулись на подиумы. Не сговариваясь, дизайнеры друг за другом показали свою версию шаровар: Питер Мюлье из Alaia сочинил легкие аладдины из полупрозрачного шифона с баской, Чемена Камали из Chloe создала гибрид ультрамодных ретро-блумерсов и harem pants и замиксовала их с бельевым кроп-топом, а Алессандро Микеле отшил брюки в пурпурном шелке, поженив их с арабским камизом и широкополой шляпой. Худрук Louis Vuitton Николя Жескьер пошел дальше — украсил шаровары люверсами и зарифмовал низ с декором на головном уборе.
Не спешим навешивать на аладдины ярлык «однодневка»: при поддержке Altuzarra и Kenzo продолжаем носить их и в следующем сезоне вместе с блузами Пьеро, кашемировыми водолазками и кожанками с меховыми воротничками.
Хотите быть уверены, что шаровары с вами на века — смело вставайте в очередь за проверенными временем айтемами с широкими манжетами Giorgio Armani (маэстро отшивал их до того, как это стало мейнстримом!). Отрабатываем весенний flower core с цветочными брюками Ulyana Sergeenko и Kalmanovich, а подиумные Chloe забираем для летних комбо с вязаными сумками и босоножками на пробковой танкетке (да, они снова с нами!).
Повторяем образ кавергерл майского выпуска Собака.ru Ирины Старшенбаум с аметистовыми аладдинами Say No More (в тандеме с широким ремнем в стиле 70-х и трендовыми peep toe!). Save the date: XXXIII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» в Мариинке стартует 22 мая с балета «Баядерка» — косплеим Никию в атласных harem pants от Saint Tokyo или небесно-голубых Meowshka. Спортшик-шаровары (с ветровочной утяжкой на щиколотке) нашлись у Muus, спецы по нескучной базе Mulier скрестили брюки с домашними трениками из мягкого хлопка, а фэшн-интеллектуалы Ivolga сделали ставку на пасторальное шитье (созданы для комбо с соломенными бохо-канотье Cocoshnick!).
Берем пример с Мари Гагеш и смело выгуливаем будуарные псевдопанталоны Chloe в отпускных образах
Любимое комбо от Леандры Медин: шаровары + металлик-босоножки на танкетке + вязаная бини
Бланка Миро голосует за номад-афгани в песочном оттенке и приспосабливает их к городу с помощью ретро-блузы и grandpacore-кожанки
Фэшн-инфлюенсер Ливия Маркес сочетает подиумные шаровары Alaia с приталенным бушлатом (соблюдаем фэшн-баланс пропорций!) и dollcore-балетками
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