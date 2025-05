Нашли 45 безупречных нарядов для свадьбы

Раздаем wed-шинуазрикор в мантеле-кимоно Tatyana Kochnova Atelier и корсете-оби Edem Couture. За трендовой прозрачностью выстраиваемся в очередь к Namelazz и Daniil Antsiferov (встретились как-то Людовик де Сен-Сернен и Джон Гальяно!), а за барочными объемами из тафты — в ателье виртуозов драпировок Murashka.

В день X смело проповедуем фэшн-заповедь more is more: украшаемся кейпами с пайетками и перьями The New Arrivals Ilkyaz Ozel, гранд-бантами May of May, кружевом Muus и сложносочиненными оборками Gapanovich.