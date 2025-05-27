Нашли 45 безупречных нарядов для свадьбы

Помпезное платье с кринолином, лаконичное без лишних деталей, кокеткорное мини или вообще деконструктивистский жакет и шелковая кепи вместо фаты — главный свадебный вопрос (конечно, после «согласны?»). А чтобы решиться было легче, визуализируем — собрали 45 wed-айтемов для любого праздничного мудборда (от бала в замке Бип до пикника на Сестрорецком пляже!).
Главный референс свадьбы SS'25 — викторианская эпоха, кастлкор и рококо (количество запросов на Pinterest выросло на 5465%!). По примеру Дэниела Розберри из Schiaparelli, Марии Грации Кьюри из Christian Dior и Алессандро Микеле из Valentino пролистываем энциклопедии по истории костюма XVIII-XIX веков и говорим уверенное «да» пышным кринолинам Tatyana Kochnova Atelier, роялкорным турнюрам Muus и корсетным жакетам Daniil Antsiferov.
Забравшийся на фэшн-пьедестал (с подачи Чемены Камали из Chloe!) стиль бохо запросто приживется в рамках свадебного торжества. За винтажным сарафаном кроше Chloe отправляемся в TSUM Collect, за кружевными оборками — к Masterpeace, а в ДЛТ нашелся шифоновый топ на завязках Ann Demeulemeester (представляем на душевной свадьбе-пикнике в тандеме с ультрамодными блумерсами и сабо на танкетке!).
Раздаем wed-шинуазрикор в мантеле-кимоно Tatyana Kochnova Atelier и корсете-оби Edem Couture. За трендовой прозрачностью выстраиваемся в очередь к Namelazz и Daniil Antsiferov (встретились как-то Людовик де Сен-Сернен и Джон Гальяно!), а за барочными объемами из тафты — в ателье виртуозов драпировок Murashka.
В день X смело проповедуем фэшн-заповедь more is more: украшаемся кейпами с пайетками и перьями The New Arrivals Ilkyaz Ozel, гранд-бантами May of May, кружевом Muus и сложносочиненными оборками Gapanovich.
Не спешим списывать со счетов минимализм (по-прежнему главный фаворит clean girls и адептов quiet life!): образцовое свадебное миди без бретелей и пышной юбкой отшили в мастерских My812, закрытое макси с рукавами «летучая мышь» есть у Naked Shoulders, а в Animavestra советуют идти под венец в приталенном платье с воротом-стойкой и вырезом на спине. При желании отказываемся от платьев вовсе в пользу твидовых жакетов Ulyana Sergeenko (супертренд!), топов-кейпов Ushatava и кремовых аладдинов Annuko в паре с плечистым кроп-пиджаком.
Есть вариант вообще не думать о покупке наряда (антиневесты, тут?): вместо нарочито праздничных образов запаситесь вау-аксессуарами: акцентной фатой с объемными цветами Say No More, капором-пелериной Stelmy или снова актуальной кепи с вуалью Daniil Antsiferov (запросто перекочует в пост-праздничный гардероб при поддержке маскулинных двоек и панковских бэгги-джинсов!).
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