Нашли 45 безупречных нарядов для свадьбы

Главный референс свадьбы SS'25 — викторианская эпоха, кастлкор и рококо (количество запросов на Pinterest выросло на 5465%!). По примеру Дэниела Розберри из Schiaparelli, Марии Грации Кьюри из Christian Dior и Алессандро Микеле из Valentino пролистываем энциклопедии по истории костюма XVIII-XIX веков и говорим уверенное «да» пышным кринолинам Tatyana Kochnova Atelier, роялкорным турнюрам Muus и корсетным жакетам Daniil Antsiferov.

Забравшийся на фэшн-пьедестал (с подачи Чемены Камали из Chloe!) стиль бохо запросто приживется в рамках свадебного торжества. За винтажным сарафаном кроше Chloe отправляемся в TSUM Collect, за кружевными оборками — к Masterpeace, а в ДЛТ нашелся шифоновый топ на завязках Ann Demeulemeester (представляем на душевной свадьбе-пикнике в тандеме с ультрамодными блумерсами и сабо на танкетке!).