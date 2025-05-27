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Вещи

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Нашли 45 безупречных нарядов для свадьбы

Помпезное платье с кринолином, лаконичное без лишних деталей, кокеткорное мини или вообще деконструктивистский жакет и шелковая кепи вместо фаты — главный свадебный вопрос (конечно, после «согласны?»). А чтобы решиться было легче, визуализируем — собрали 45 wed-айтемов для любого праздничного мудборда (от бала в замке Бип до пикника на Сестрорецком пляже!).

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 850 000 руб.

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 850 000 руб.

Платье Agreeg, 550 000 руб.

Платье Agreeg, 550 000 руб.

Куртка-мантель Tatyana Kochnova Atelier, 550 000 руб.

Куртка-мантель Tatyana Kochnova Atelier, 550 000 руб.

Платье MVST, ДЛТ, 394 500 руб.

Платье MVST, ДЛТ, 394 500 руб.

Платье Murashka, 380 000 руб.

Платье Murashka, 380 000 руб.

Платье May of May, 360 000 руб.

Платье May of May, 360 000 руб.

Платье Arina Boganova, 350 000 руб.

Платье Arina Boganova, 350 000 руб.

Платье Maria Alexeeva, 340 000 руб.

Платье Maria Alexeeva, 340 000 руб.

Кейп The New Arrivals Ilkyaz Ozel, ДЛТ, 276 000 руб.

Кейп The New Arrivals Ilkyaz Ozel, ДЛТ, 276 000 руб.

Платье Chloe, TSUM Collect, 247 000 руб.

Платье Chloe, TSUM Collect, 247 000 руб.

Платье Naked Shoulders, 180 000 руб.

Платье Naked Shoulders, 180 000 руб.

Платье Lina Gasanova, 168 000 руб.

Платье Lina Gasanova, 168 000 руб.

Топ Ann Demeulemeester, ДЛТ, 163 000 руб.

Топ Ann Demeulemeester, ДЛТ, 163 000 руб.

Жакет Ulyana Sergeenko, 160 000 руб.

Жакет Ulyana Sergeenko, 160 000 руб.

Жакет Daniil Antsiferov, 140 000 руб., Кепи Daniil Antsiferov, 40 000 руб.

Жакет Daniil Antsiferov, 140 000 руб., Кепи Daniil Antsiferov, 40 000 руб.

Главный референс свадьбы SS'25 — викторианская эпоха, кастлкор и рококо (количество запросов на Pinterest выросло на 5465%!). По примеру Дэниела Розберри из Schiaparelli, Марии Грации Кьюри из Christian Dior и Алессандро Микеле из Valentino пролистываем энциклопедии по истории костюма XVIII-XIX веков и говорим уверенное «да» пышным кринолинам Tatyana Kochnova Atelier, роялкорным турнюрам Muus и корсетным жакетам Daniil Antsiferov. 

Забравшийся на фэшн-пьедестал (с подачи Чемены Камали из Chloe!) стиль бохо запросто приживется в рамках свадебного торжества. За винтажным сарафаном кроше Chloe отправляемся в TSUM Collect, за кружевными оборками — к Masterpeace, а в ДЛТ нашелся шифоновый топ на завязках Ann Demeulemeester (представляем на душевной свадьбе-пикнике в тандеме с ультрамодными блумерсами и сабо на танкетке!). 

Топ Meowshka, цена по запросу

Топ Meowshka, цена по запросу

Платье Edem Couture, цена по запросу

Платье Edem Couture, цена по запросу 

Платье Daniil Antsiferov, 140 000 руб.

Платье Daniil Antsiferov, 140 000 руб.

Платье Perle Bridal, 115 000 руб.

Платье Perle Bridal, 115 000 руб.

Жакет Pervert, 95 000 руб.

Жакет Pervert, 95 000 руб.

Платье Muus, 75 000 руб.

Платье Muus, 75 000 руб.

Фата Say No More, 75 000 руб.

Фата Say No More, 75 000 руб.

Платье My812, 64 000 руб.

Платье My812, 64 000 руб.

Платье Masterpeace, 48 000 руб.

Платье Masterpeace, 48 000 руб.

Платье Namelazz, 45 900 руб.

Платье Namelazz, 45 900 руб.

Юбка Muus, 45 000 руб.

Юбка Muus, 45 000 руб.

Жакет Annuko, 43 500 руб. Брюки Annuko, 24 900 руб.

Жакет Annuko, 43 500 руб. Брюки Annuko, 24 900 руб.

Юбка Gapanovich, 43 000 руб. Блуза Gapanovich, 37 000 руб.

Юбка Gapanovich, 43 000 руб. Блуза Gapanovich, 37 000 руб.

Платье My812, 42 000 руб.

Платье My812, 42 000 руб.

Платье Sasha Barbakov, 40 000 руб.

Платье Sasha Barbakov, 40 000 руб.

Раздаем wed-шинуазрикор в мантеле-кимоно Tatyana Kochnova Atelier и корсете-оби Edem Couture. За трендовой прозрачностью выстраиваемся в очередь к Namelazz и Daniil Antsiferov (встретились как-то Людовик де Сен-Сернен и Джон Гальяно!), а за барочными объемами из тафты — в ателье виртуозов драпировок Murashka.

В день X смело проповедуем фэшн-заповедь more is more: украшаемся кейпами с пайетками и перьями The New Arrivals Ilkyaz Ozel, гранд-бантами May of May, кружевом Muus и сложносочиненными оборками Gapanovich. 

Топ Muus, 40 000 руб.

Топ Muus, 40 000 руб. 

Жакет Otocyon, 38 000 руб.

Жакет Otocyon, 38 000 руб.

Платье Sorelle Era, 38 000 руб.

Платье Sorelle Era, 38 000 руб.

Корсет Edem Couture, цена по запросу

Корсет Edem Couture, цена по запросу

Платье J.Kim, 35 800 руб.

Платье J.Kim, 35 800 руб.

Жакет Abitu, 32 000 руб.

Жакет Abitu, 32 000 руб.

Сумка Muus, 30 000 руб.

Сумка Muus, 30 000 руб.

Блуза 1811, 27 990 руб. Брюки 1811, 26 990 руб.

Блуза 1811, 27 990 руб. Брюки 1811, 26 990 руб.

Шарф Maria Alexeeva, 26 500 руб.

Шарф Maria Alexeeva, 26 500 руб.

Платье-топ Jurba, 25 900 руб.

Платье-топ Jurba, 25 900 руб.

Юбка 12Storeez, 21 000 руб. Блуза 12Storeez, 16 000 руб.

Юбка 12Storeez, 21 000 руб. Блуза 12Storeez, 16 000 руб. 

Капор Stelmy, 19 900 руб.

Капор Stelmy, 19 900 руб.

Платье Animavestra, 18 900 руб.

Платье Animavestra, 18 900 руб.

Топ Ushatava, 16 500 руб.

Топ Ushatava, 16 500 руб.

Не спешим списывать со счетов минимализм (по-прежнему главный фаворит clean girls и адептов quiet life!): образцовое свадебное миди без бретелей и пышной юбкой отшили в мастерских My812, закрытое макси с рукавами «летучая мышь» есть у Naked Shoulders, а в Animavestra советуют идти под венец в приталенном платье с воротом-стойкой и вырезом на спине. При желании отказываемся от платьев вовсе в пользу твидовых жакетов Ulyana Sergeenko (супертренд!), топов-кейпов Ushatava и кремовых аладдинов Annuko в паре с плечистым кроп-пиджаком.

Есть вариант вообще не думать о покупке наряда (антиневесты, тут?): вместо нарочито праздничных образов запаситесь вау-аксессуарами: акцентной фатой с объемными цветами Say No More, капором-пелериной Stelmy или снова актуальной кепи с вуалью Daniil Antsiferov (запросто перекочует в пост-праздничный гардероб при поддержке маскулинных двоек и панковских бэгги-джинсов!).

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