Олимпийки повсюду! Как спортивные ретро-куртки стали самыми модными?

Раскрываем субличность бобрито бандито в даркушной псевдокожаной олимпийке Ushatava — так и видим ее в дуэте с гранжевыми свитерами и сапогами R13 на завсегдатаях Анненкирхе и ее архитектурных сиблингов. Плюс помним про остромодное комбо 2025 года и миксуем яркие куртки Ola Ola и Choux со сверкающим платьем в пайетках (стайлинг-трюк от Prada и Coperni!) — вот он, готовый лук для похода на рейв-фестиваль «Морская» в Севкабеле (главная вечеринка старта летнего сезона — как положено, проходит в ночь с 31 мая на 1 июня!).