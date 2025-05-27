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Вещи

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Олимпийки повсюду! Как спортивные ретро-куртки стали самыми модными?

Главное средство модной маскировки на фоне бума оземпика — интерес к спортшику и бум ретро-олимпиек: этим летом тренировочные куртки готовы вежливо подвинуть твидовые жакеты, кожанки и джинсовки из гардеробов уважаемых (озем)пиковых дам.

На шоу Miu Miu SS'25 стилист Лотта Волкова замиксовала кроп-олимпийки (тоже гуд!) с митенками, плиссированными миди и сандалиями-гибридами (тоже тренд
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На шоу Miu Miu SS'25 стилист Лотта Волкова замиксовала кроп-олимпийки (тоже гуд!) с митенками, плиссированными миди и сандалиями-гибридами (тоже тренд!)

Образцовое лузеркорное комбо от Prada SS'25 для зумеров (и не только!): нарядное black-tie платье в перышках, дополненное оранжевой курткой
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Образцовое лузеркорное комбо от Prada SS'25 для зумеров (и не только!): нарядное black-tie платье в перышках, дополненное оранжевой курткой

Платье-олимпийка (что? да!) — мастхэв от Avavav SS'25
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Платье-олимпийка (что? да!) — мастхэв от Avavav SS'25

Комбо «нарядное платье + спортивная куртка» (да и еще вместе с туфлями-миннимаусами!) одобрили Coperni SS'25
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Комбо «нарядное платье + спортивная куртка» (да и еще вместе с туфлями-миннимаусами!) одобрили Coperni SS'25

Вариант от Louis Vuitton FW'25 на демисезон или холодное петербургское лето
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Вариант от Louis Vuitton FW'25 на демисезон или холодное петербургское лето

Олимпийка — хорошо, а вместе с жокейскими сапогами и медалькой у Balenciaga FW'25 — лучше!
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Олимпийка — хорошо, а вместе с жокейскими сапогами и медалькой у Balenciaga FW'25 — лучше!

Ujoh SS'25 советуют миксовать платья-олимпийки с пижамкорными брюками
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Ujoh SS'25 советуют миксовать платья-олимпийки с пижамкорными брюками

Спортивная куртка + полупрозрачная макси-юбка — комбо от The Attico SS'25
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Спортивная куртка + полупрозрачная макси-юбка — комбо от The Attico SS'25

От души благодарим организаторов прошлогодних Олимпийских игр в Париже, вернувших мамины (а то и бабушкины) олимпийки «СССР 1980» на подиум Miu Miu, Prada и Avavav в почти что первозданном виде. Медали раздали, а куртки остались (спасибо тренду на спортшик!): по совету Миуччи Прада выгуливаем яркие фуфайки далеко за пределами спортзала в комбо с плиссированными миди и остроносыми лодочками, а то и с шоколадной медалькой-кулоном (как у Balenciaga). 

Gucci, TSUM Collect, 198 000 руб.
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Gucci, TSUM Collect, 198 000 руб.

Vetements, ДЛТ, 171 500 руб.
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Vetements, ДЛТ, 171 500 руб.

Maison Margiela, TSUM Collect, 150 000 руб.
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Maison Margiela, TSUM Collect, 150 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 100 000 руб.
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Prada, TSUM Collect, 100 000 руб.

Magliano, Peak, 101 950 руб.
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Magliano, Peak, 101 950 руб.

Saint-Mxxxxxx, DayNight, 89 100 руб.
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Saint-Mxxxxxx, DayNight, 89 100 руб.

Martine Rose, Studio Slow, 86 290 руб.
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Martine Rose, Studio Slow, 86 290 руб.

Ushatava, 71 000 руб.
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Ushatava, 71 000 руб.

Hyein Seo, KM20, 56 800 руб.
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Hyein Seo, KM20, 56 800 руб.

Ola Ola, 38 000 руб.
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Ola Ola, 38 000 руб.

Choux, 29 980 руб.
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Choux, 29 980 руб.

Sanchy, 21 000 руб.
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Sanchy, 21 000 руб.

Luisa Wang, 19 990 руб.
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Luisa Wang, 19 990 руб.

GATE31, 16 990 руб.
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GATE31, 16 990 руб.

Lime, 12 999 руб.
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Lime, 12 999 руб.

muus, 11 500 руб.
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muus, 11 500 руб.

Finn Flare, 9 999 руб.
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Finn Flare, 9 999 руб.

Раскрываем субличность бобрито бандито в даркушной псевдокожаной олимпийке Ushatava — так и видим ее в дуэте с гранжевыми свитерами и сапогами R13 на завсегдатаях Анненкирхе и ее архитектурных сиблингов. Плюс помним про остромодное комбо 2025 года и миксуем яркие куртки Ola Ola и Choux со сверкающим платьем в пайетках (стайлинг-трюк от Prada и Coperni!) — вот он, готовый лук для похода на рейв-фестиваль «Морская» в Севкабеле (главная вечеринка старта летнего сезона — как положено, проходит в ночь с 31 мая на 1 июня!). 

Джулия Фокс носитт олимпийки даже на красной дорожке и для максимального вау-эффекта миксует с плавательной шапочкой
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Джулия Фокс носитт олимпийки даже на красной дорожке и для максимального вау-эффекта миксует с плавательной шапочкой

Уиллем Дефо в «Видах доброты» Йоргоса Лантимоса показывает, как носить олимпийки в условиях ветреного, но сурового Петербурга — вместе с теплым
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Уиллем Дефо в «Видах доброты» Йоргоса Лантимоса показывает, как носить олимпийки в условиях ветреного, но сурового Петербурга — вместе с теплым контрастным свитером

Перниль Тейсбек считает, что олимпийки созданы для мэтча с сумкой Balenciaga
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Перниль Тейсбек считает, что олимпийки созданы для мэтча с сумкой Balenciaga

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