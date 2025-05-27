Олимпийки повсюду! Как спортивные ретро-куртки стали самыми модными?

Главное средство модной маскировки на фоне бума оземпика — интерес к спортшику и бум ретро-олимпиек: этим летом тренировочные куртки готовы вежливо подвинуть твидовые жакеты, кожанки и джинсовки из гардеробов уважаемых (озем)пиковых дам.
На шоу Miu Miu SS'25 стилист Лотта Волкова замиксовала кроп-олимпийки (тоже гуд!) с митенками, плиссированными миди и сандалиями-гибридами (тоже тренд!)
Образцовое лузеркорное комбо от Prada SS'25 для зумеров (и не только!): нарядное black-tie платье в перышках, дополненное оранжевой курткой
Платье-олимпийка (что? да!) — мастхэв от Avavav SS'25
Комбо «нарядное платье + спортивная куртка» (да и еще вместе с туфлями-миннимаусами!) одобрили Coperni SS'25
Вариант от Louis Vuitton FW'25 на демисезон или холодное петербургское лето
Олимпийка — хорошо, а вместе с жокейскими сапогами и медалькой у Balenciaga FW'25 — лучше!
Ujoh SS'25 советуют миксовать платья-олимпийки с пижамкорными брюками
Спортивная куртка + полупрозрачная макси-юбка — комбо от The Attico SS'25
От души благодарим организаторов прошлогодних Олимпийских игр в Париже, вернувших мамины (а то и бабушкины) олимпийки «СССР 1980» на подиум Miu Miu, Prada и Avavav в почти что первозданном виде. Медали раздали, а куртки остались (спасибо тренду на спортшик!): по совету Миуччи Прада выгуливаем яркие фуфайки далеко за пределами спортзала в комбо с плиссированными миди и остроносыми лодочками, а то и с шоколадной медалькой-кулоном (как у Balenciaga).
Раскрываем субличность бобрито бандито в даркушной псевдокожаной олимпийке Ushatava — так и видим ее в дуэте с гранжевыми свитерами и сапогами R13 на завсегдатаях Анненкирхе и ее архитектурных сиблингов. Плюс помним про остромодное комбо 2025 года и миксуем яркие куртки Ola Ola и Choux со сверкающим платьем в пайетках (стайлинг-трюк от Prada и Coperni!) — вот он, готовый лук для похода на рейв-фестиваль «Морская» в Севкабеле (главная вечеринка старта летнего сезона — как положено, проходит в ночь с 31 мая на 1 июня!).
Джулия Фокс носитт олимпийки даже на красной дорожке и для максимального вау-эффекта миксует с плавательной шапочкой
Уиллем Дефо в «Видах доброты» Йоргоса Лантимоса показывает, как носить олимпийки в условиях ветреного, но сурового Петербурга — вместе с теплым контрастным свитером
Перниль Тейсбек считает, что олимпийки созданы для мэтча с сумкой Balenciaga
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