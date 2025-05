Нашли 45 отличных платьев для выпускного

За prom-будуаркор отвечают секси-макси с отделкой перьями Ranevsky и сверкающие халаты Pervert. А прозрачные (в меру!) платья отшили в ателье Ulyana Sergeenko, Say No More и MNRV. Рьяным последователям girl math советуем присмотреться к нарядно-базовым платьям: как раз такие есть у Roseville (лаконичное миди в горошек с воротом-стойкой), Autentiments (асимметричное миди с драпировками) и 12Storeez (алое макси из ультратонкого трикотажа) — на ура перекочуют из праздничного гардероба в повседневный в тандеме с сабо на плоской подошве и объемными тоутами из рафии.