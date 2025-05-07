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Вещи

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Нашли 45 отличных платьев для выпускного

Вместе со званием «выпускника» гордо несем сложносочиненные рукава-кейпы Alaia, декадентские пайетки Pervert, цикламеновые гранд-банты Victoria Andreyanova и грандиозные шлейфы Murashka. Выбрали 45 выдающихся платьев для школьно-студенческих балов (а некоторые пригодятся и во взрослой жизни!).

Valentino, ДЛТ, 899 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 899 500 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 780 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 780 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 700 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 700 000 руб.

Alaia, Oskelly, 376 471 руб.

Alaia, Oskelly, 376 471 руб.

Izeta, 320 000 руб.

Izeta, 320 000 руб.

Agreeg, 320 000 руб.

Agreeg, 320 000 руб.

Blumarine, ДЛТ, 270 000 руб.

Blumarine, ДЛТ, 270 000 руб.

Magda Butrym, ДЛТ, 263 500 руб.

 

Magda Butrym, ДЛТ, 263 500 руб.

Saint Laurent, Oskelly, 230 309 руб.

Saint Laurent, Oskelly, 230 309 руб. 

Murashka, 190 000 руб.

Murashka, 190 000 руб.

Lina Gasanova, 188 000 руб.

Lina Gasanova, 188 000 руб.

Naked Shoulders, 180 000 руб.

Naked Shoulders, 180 000 руб.

Ranevsky, 155 000 руб.

Ranevsky, 155 000 руб.

Kalmanovich, 99 550 руб.

Kalmanovich, 99 550 руб.

Pervert, 90 000 руб.

Pervert, 90 000 руб.

Дикие объемы — важный подиумный тренд, подкрепленный пышными юбками Saint Laurent, плечистыми жакетами Schiaparelli и даже стегаными платьями-одеялами Undercover. По этому поводу говорим «да» гротескным рукавам-буфам Murashka, цикламеновым гранд-бантам Victoria Andreyanova и акцентным клиньям My812. Не игнорируем и главные цвета года: за кобальтовым корсетным макси выстраиваемся в очередь к профи dollcore-кутюра Lina Gasanova, за ментоловыми плиссировками — к Blumarine, красное мини с бантиками дожидается в Choux, а пурпурное платье-ципао (шинуазри-кор!) примеряем в Botrois.  

Diesel, «Кенгуру», 84 000 руб.

Diesel, «Кенгуру», 84 000 руб.

Walk of Shame, 68 000 руб.

Walk of Shame, 68 000 руб.

J.Kim, 65 000 руб.

J.Kim, 65 000 руб.

Iro, 64 710 руб.

Iro, 64 710 руб.

Victoria Andreyanova, 45 000 руб.

Victoria Andreyanova, 45 000 руб.

Roseville, 44 000 руб.

Roseville, 44 000 руб.

May of May, 43 000 руб.

May of May, 43 000 руб.

My812, 42 000 руб.

My812, 42 000 руб.

Say No More, 41 900 руб.

Say No More, 41 900 руб.

1811, 39 990 руб.

1811, 39 990 руб.

Botrois, 39 900 руб.

Botrois, 39 900 руб.

Namelazz, 36 900 руб.

Namelazz, 36 900 руб.

Otocyon, 35 000 руб.

Otocyon, 35 000 руб.

Bitte Ruhe, 35 000 руб.

Bitte Ruhe, 35 000 руб.

Choux, 34 980 руб.

Choux, 34 980 руб.

Смело бросаемся в принт-безумие при поддержке вышитых садов Tatyana Kochnova Atelier, амазонских змей Cestrx и анимал-комбо Ola Ola (скрестили теплокровных с рептилиями раньше Дюрана Лантинка!). А при желании мимикрируем под чистый лист (тот самый, с которого начнется жизнь после дня Х!) и берем пример с гостей отшумевшего Met Gala 2025 — выгуливаем белоснежные драпировки Agreeg, шелковые миди с рукавами «летучая мышь» Naked Shoulders и кремовые баллоны Namelazz. 

Principe di Bologna, No One, 33 990 руб.

Principe di Bologna, No One, 33 990 руб.

Saint Tokyo, 31 440 руб.

Saint Tokyo, 31 440 руб.

Level44, 29 900 руб.

Level44, 29 900 руб.

404 Not Found, 29 000 руб.

404 Not Found, 29 000 руб.

Ola Ola, 27 950 руб.

Ola Ola, 27 950 руб.

Korobeynikov, 24 900 руб.

Korobeynikov, 24 900 руб.

Autentiments, 24 900 руб.

Autentiments, 24 900 руб.

MNRV, 20 900 руб.

MNRV, 20 900 руб.

Cestrx, 20 300 руб.

Cestrx, 20 300 руб.

Muus, 19 000 руб.

Muus, 19 000 руб.

12Storeez, 19 000 руб.

12Storeez, 19 000 руб.

Abitu, 18 000 руб.

Abitu, 18 000 руб.

Annuko, 17 900 руб.

Annuko, 17 900 руб.

Ushatava, 17 700 руб.

Ushatava, 17 700 руб.

Love Republic, 16 999 руб.

Love Republic, 16 999 руб.

За prom-будуаркор отвечают секси-макси с отделкой перьями Ranevsky и сверкающие халаты Pervert. А прозрачные (в меру!) платья отшили в ателье Ulyana Sergeenko, Say No More и MNRV. Рьяным последователям girl math советуем присмотреться к нарядно-базовым платьям: как раз такие есть у Roseville (лаконичное миди в горошек с воротом-стойкой), Autentiments (асимметричное миди с драпировками) и 12Storeez (алое макси из ультратонкого трикотажа) — на ура перекочуют из праздничного гардероба в повседневный в тандеме с сабо на плоской подошве и объемными тоутами из рафии. 

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