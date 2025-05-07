Нашли 45 отличных платьев для выпускного

Вместе со званием «выпускника» гордо несем сложносочиненные рукава-кейпы Alaia, декадентские пайетки Pervert, цикламеновые гранд-банты Victoria Andreyanova и грандиозные шлейфы Murashka. Выбрали 45 выдающихся платьев для школьно-студенческих балов (а некоторые пригодятся и во взрослой жизни!).
Дикие объемы — важный подиумный тренд, подкрепленный пышными юбками Saint Laurent, плечистыми жакетами Schiaparelli и даже стегаными платьями-одеялами Undercover. По этому поводу говорим «да» гротескным рукавам-буфам Murashka, цикламеновым гранд-бантам Victoria Andreyanova и акцентным клиньям My812. Не игнорируем и главные цвета года: за кобальтовым корсетным макси выстраиваемся в очередь к профи dollcore-кутюра Lina Gasanova, за ментоловыми плиссировками — к Blumarine, красное мини с бантиками дожидается в Choux, а пурпурное платье-ципао (шинуазри-кор!) примеряем в Botrois.
Смело бросаемся в принт-безумие при поддержке вышитых садов Tatyana Kochnova Atelier, амазонских змей Cestrx и анимал-комбо Ola Ola (скрестили теплокровных с рептилиями раньше Дюрана Лантинка!). А при желании мимикрируем под чистый лист (тот самый, с которого начнется жизнь после дня Х!) и берем пример с гостей отшумевшего Met Gala 2025 — выгуливаем белоснежные драпировки Agreeg, шелковые миди с рукавами «летучая мышь» Naked Shoulders и кремовые баллоны Namelazz.
За prom-будуаркор отвечают секси-макси с отделкой перьями Ranevsky и сверкающие халаты Pervert. А прозрачные (в меру!) платья отшили в ателье Ulyana Sergeenko, Say No More и MNRV. Рьяным последователям girl math советуем присмотреться к нарядно-базовым платьям: как раз такие есть у Roseville (лаконичное миди в горошек с воротом-стойкой), Autentiments (асимметричное миди с драпировками) и 12Storeez (алое макси из ультратонкого трикотажа) — на ура перекочуют из праздничного гардероба в повседневный в тандеме с сабо на плоской подошве и объемными тоутами из рафии.
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