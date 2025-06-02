Как модная индустрия вспомнила о ретро-горохе и заставила всех снова его полюбить?

Пережив ассоциации с корью, оспой и проказой (до XIX века узоры в виде точек или кружочков напоминали об инфекциях и почти никогда не использовались), в 1857 году горошек попал на страницы журнала The American Women's под своим самым известным названием polka dot. Объясняем, при чем тут полька: в 30-х годах чешский танец вышел за границы Европы и стал настоящим мировым феноменом, в том числе и в США, а слово polka добавляли почти ко всему — от шляп до занавесок и пудинга — для привлечения внимания. Сам принт ничего общего с танцем не имел, и название — всего лишь проделки рекламщиков.

Монтажная склейка: в 1947 году Кристиан Диор показал легендарную коллекцию New Look, заметную часть которой украшали крупные горошины. В 1950-е к polka-dot-марафану присоединились Кристобаль Баленсиага и Пьер Бальмен, отшив вечерние макси из полупрозрачного шифона и плотного шелка. А селебрити-фанбазу возглавили Кэтрин Хепберн, Брижит Бардо и Элизабет Тейлор — выгуливали атласные двойки в горошек, платья-халаты, платья-футляры и повязывали узорчатые платки поверх блуз и рубашек.

В этом сезоне узор polka dot перешел из ретро-классики в разряд мегатрендов. В Valentino, Jacquemus и Gucci воплотили горошек в привычном черно-белом варианте: Алессандро Микеле замиксовал старомодную двойку с ультрамодным жабо, красным тюрбаном и кружевными колготками, Симон Порт Жакмюс украсил крупными точками сет из блузы-анорака и миди-юбки, а дизайн-команда Gucci поженила polka-dot-макси с фуксиевыми сабо. Новоиспеченный худрук Dries Van Noten Джулиан Клаузнер подначивает к экспериментам с палитрой — украшает белыми горошинками сложносочиненные платья в изумрудном и фиолетовом оттенках. В это время креативные директора Acne Studios и Moschino советуют попрактиковаться в принт-комбинаторике — Джонни Йоханссон сочетает горох с клеткой мадрас и змеиным принтом, а Адриан Аппиолаза миксует два вида polka dot сразу.