Как модная индустрия вспомнила о ретро-горохе и заставила всех снова его полюбить?

Ностальгия — главный тренд последних лет, отметившийся в бушевавшей эстетике y2k, фуксиевом Барби-буме, триумфальном камбэке скинни, капри и танкетки и, конечно, ретро-стиле ladylike. Вместе с архитектурными жакетами Bar, пышными миди-юбками и ридикюлями с застежками-фермуарами вспомнили и о классическом узоре polka dot (кстати, за популяризацию тоже благодарим Кристиана Диора!). И если нарочитый ледикор постепенно сходит на нет, то горох только начинает свое фэшн-шествие. По этому поводу вспомнили историю горошинок (при чем тут оспа, New Look и пудинг?) и рассказали, как носить и где брать ультрамодные айтемы прямо сейчас.
Пережив ассоциации с корью, оспой и проказой (до XIX века узоры в виде точек или кружочков напоминали об инфекциях и почти никогда не использовались), в 1857 году горошек попал на страницы журнала The American Women's под своим самым известным названием polka dot. Объясняем, при чем тут полька: в 30-х годах чешский танец вышел за границы Европы и стал настоящим мировым феноменом, в том числе и в США, а слово polka добавляли почти ко всему — от шляп до занавесок и пудинга — для привлечения внимания. Сам принт ничего общего с танцем не имел, и название — всего лишь проделки рекламщиков.
Монтажная склейка: в 1947 году Кристиан Диор показал легендарную коллекцию New Look, заметную часть которой украшали крупные горошины. В 1950-е к polka-dot-марафану присоединились Кристобаль Баленсиага и Пьер Бальмен, отшив вечерние макси из полупрозрачного шифона и плотного шелка. А селебрити-фанбазу возглавили Кэтрин Хепберн, Брижит Бардо и Элизабет Тейлор — выгуливали атласные двойки в горошек, платья-халаты, платья-футляры и повязывали узорчатые платки поверх блуз и рубашек.
В этом сезоне узор polka dot перешел из ретро-классики в разряд мегатрендов. В Valentino, Jacquemus и Gucci воплотили горошек в привычном черно-белом варианте: Алессандро Микеле замиксовал старомодную двойку с ультрамодным жабо, красным тюрбаном и кружевными колготками, Симон Порт Жакмюс украсил крупными точками сет из блузы-анорака и миди-юбки, а дизайн-команда Gucci поженила polka-dot-макси с фуксиевыми сабо. Новоиспеченный худрук Dries Van Noten Джулиан Клаузнер подначивает к экспериментам с палитрой — украшает белыми горошинками сложносочиненные платья в изумрудном и фиолетовом оттенках. В это время креативные директора Acne Studios и Moschino советуют попрактиковаться в принт-комбинаторике — Джонни Йоханссон сочетает горох с клеткой мадрас и змеиным принтом, а Адриан Аппиолаза миксует два вида polka dot сразу.
За подиумным жакетом Valentino сезона весна-лето 2025 выстраиваемся в очередь в ДЛТ (по правилам бренда носим в тандеме с серыми костюмными брюками и широкополой шляпой!), а за бохо-платьем Chloe Resort'25 идем на Oskelly — для комбо с шелковыми тюрбанами и шаманскими кулонами-амулетами.
Поддерживаем ретро-вайб горошка с помощью кроя: присматриваемся к ледикорному жакету Ulyana Sergeenko, ментоловой блузе с бантом Lesyanebo и феминному платью с американской проймой Roseville.
Отрабатываем тренд во время школьно-студенческих выпускных: примеряем минималистичное миди из полупрозрачного шифона Eré de toi, драпированное мини 12storeez или авангардное макси Qhames. Сочиняем total polka dot с А-образным топом 404 Not Found, пижамкорными брюками May of May и атласными мюлями Love Republic.
Составляем идеальную пару желтым полосатым шезлонгами Muze Garden в лимонной юбке Sanchy и спешим на открытие новой «Ларисочной» (откроется этим летом по соседству с Домом Трезини на Васильевском острове!) в объемном сарафане Studio29 (лоялен к комбо чебуреков и лагмана!).
Автор блога Post Wintour Анна Махорина забрала в коллекцию юбку Ivolga — выгуливает в черно-белом комбо из сложносочиненного полупрозрачного топа, футболки, маскулинного бомбера и ультрамодных вьетнамок на невысоком каблуке
Инфлюенсер Кристина Чени голосует за гранд-горошины и разбавляет черно-белый образ ярко-красными деталями — джемпером, браслетом и сумкой
Носим горох везде и всюду — и по совету Камиль Шарьер кладем polka dot топ в отпускной чемодан (при желании заменяем им даже купальное бра!)
Мари Гагеш раскладывает polka dot юбку на цвета — за белый отвечает топ, а за черный — балетки
Виктория Монтанари выгуливает шифоновое платье в тандеме со сливочными вьетнамками и золотистыми массивными браслетами
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