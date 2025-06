Как модная индустрия вспомнила о ретро-горохе и заставила всех снова его полюбить?

Отрабатываем тренд во время школьно-студенческих выпускных: примеряем минималистичное миди из полупрозрачного шифона Eré de toi, драпированное мини 12storeez или авангардное макси Qhames. Сочиняем total polka dot с А-образным топом 404 Not Found, пижамкорными брюками May of May и атласными мюлями Love Republic.

Составляем идеальную пару желтым полосатым шезлонгами Muze Garden в лимонной юбке Sanchy и спешим на открытие новой «Ларисочной» (откроется этим летом по соседству с Домом Трезини на Васильевском острове!) в объемном сарафане Studio29 (лоялен к комбо чебуреков и лагмана!).