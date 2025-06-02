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Как модная индустрия вспомнила о ретро-горохе и заставила всех снова его полюбить?

Ностальгия — главный тренд последних лет, отметившийся в бушевавшей эстетике y2k, фуксиевом Барби-буме, триумфальном камбэке скинни, капри и танкетки и, конечно, ретро-стиле ladylike. Вместе с архитектурными жакетами Bar, пышными миди-юбками и ридикюлями с застежками-фермуарами вспомнили и о классическом узоре polka dot (кстати, за популяризацию тоже благодарим Кристиана Диора!). И если нарочитый ледикор постепенно сходит на нет, то горох только начинает свое фэшн-шествие. По этому поводу вспомнили историю горошинок (при чем тут оспа, New Look и пудинг?) и рассказали, как носить и где брать ультрамодные айтемы прямо сейчас. 

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Dries Van Noten FW'25

Dries Van Noten FW'25

Acne Studios SS'25

Acne Studios SS'25

Jacquemus SS'25

Jacquemus SS'25

Valentino Pre-Fall'25

Valentino Pre-Fall'25

Rokh FW'25

Rokh FW'25

Moschino FW'25

Moschino FW'25

Gucci Resort'26

Gucci Resort'26

Пережив ассоциации с корью, оспой и проказой (до XIX века узоры в виде точек или кружочков напоминали об инфекциях и почти никогда не использовались), в 1857 году горошек попал на страницы журнала The American Women's под своим самым известным названием polka dot. Объясняем, при чем тут полька: в 30-х годах чешский танец вышел за границы Европы и стал настоящим мировым феноменом, в том числе и в США, а слово polka добавляли почти ко всему — от шляп до занавесок и пудинга — для привлечения внимания. Сам принт ничего общего с танцем не имел, и название — всего лишь проделки рекламщиков. 

Монтажная склейка: в 1947 году Кристиан Диор показал легендарную коллекцию New Look, заметную часть которой украшали крупные горошины. В 1950-е к polka-dot-марафану присоединились Кристобаль Баленсиага и Пьер Бальмен, отшив вечерние макси из полупрозрачного шифона и плотного шелка. А селебрити-фанбазу возглавили Кэтрин Хепберн, Брижит Бардо и Элизабет Тейлор — выгуливали атласные двойки в горошек, платья-халаты, платья-футляры и повязывали узорчатые платки поверх блуз и рубашек. 

В этом сезоне узор polka dot перешел из ретро-классики в разряд мегатрендов. В Valentino, Jacquemus и Gucci воплотили горошек в привычном черно-белом варианте: Алессандро Микеле замиксовал старомодную двойку с ультрамодным жабо, красным тюрбаном и кружевными колготками, Симон Порт Жакмюс украсил крупными точками сет из блузы-анорака и миди-юбки, а дизайн-команда Gucci поженила polka-dot-макси с фуксиевыми сабо. Новоиспеченный худрук Dries Van Noten Джулиан Клаузнер подначивает к экспериментам с палитрой — украшает белыми горошинками сложносочиненные платья в изумрудном и фиолетовом оттенках. В это время креативные директора Acne Studios и Moschino советуют попрактиковаться в принт-комбинаторике — Джонни Йоханссон сочетает горох с клеткой мадрас и змеиным принтом, а Адриан Аппиолаза миксует два вида polka dot сразу. 

Жакет Valentino, ДЛТ, 459 000 руб.

Жакет Valentino, ДЛТ, 459 000 руб.

Платье Chloe, Oskelly, 300 438 руб.

Платье Chloe, Oskelly, 300 438 руб.

Платье Meowshka, 165 000 руб.

Платье Meowshka, 165 000 руб.

Жакет Ulyana Sergeenko, 144 000 руб.

Жакет Ulyana Sergeenko, 144 000 руб.

Ветровка Jacquemus, ДЛТ, 96 350 руб.

Ветровка Jacquemus, ДЛТ, 96 350 руб.

Блуза Lesyanebo, 68 000 руб.

Блуза Lesyanebo, 68 000 руб.

Платье Roseville, 44 000 руб.

Платье Roseville, 44 000 руб.

Платье Masterpeace, 35 280 руб.

Платье Masterpeace, 35 280 руб.

Платье Eré de toi, 31 900 руб.

Платье Eré de toi, 31 900 руб.

Блуза Walk of Shame, 31 000 руб.

Блуза Walk of Shame, 31 000 руб.

Платье Ushatava, 29 900 руб.

Платье Ushatava, 29 900 руб.

Платье 12storeez, 21 000 руб.

Платье 12storeez, 21 000 руб.

За подиумным жакетом Valentino сезона весна-лето 2025 выстраиваемся в очередь в ДЛТ (по правилам бренда носим в тандеме с серыми костюмными брюками и широкополой шляпой!), а за бохо-платьем Chloe Resort'25 идем на Oskelly — для комбо с шелковыми тюрбанами и шаманскими кулонами-амулетами. 

Поддерживаем ретро-вайб горошка с помощью кроя: присматриваемся к ледикорному жакету Ulyana Sergeenko, ментоловой блузе с бантом Lesyanebo и феминному платью с американской проймой Roseville. 

Платье Qhames, 19 800 руб.

Платье Qhames, 19 800 руб.

Юбка Sanchy, 17 000 руб.

Юбка Sanchy, 17 000 руб.

Платье «Линии», 16 500 руб.

Платье «Линии», 16 500 руб.

Джемпер Gate31, 15 990 руб.

Джемпер Gate31, 15 990 руб.

Юбка Annuko, 14 900 руб.

Юбка Annuko, 14 900 руб.

Топ 404 Not Found, 13 800 руб.

Топ 404 Not Found, 13 800 руб.

Платье Studio29, 9 900 руб.

Платье Studio29, 9 900 руб.

Брюки May of May, 8 050 руб.

Брюки May of May, 8 050 руб.

Юбка Emka, 7 190 руб.

Юбка Emka, 7 190 руб.

Шорты Belle you, 6 999 руб.

Шорты Belle you, 6 999 руб.

Топ Masterskaya, 6 900 руб.

Топ Masterskaya, 6 900 руб.

Мюли Love Republic, 4 599 руб.

Мюли Love Republic, 4 599 руб.

Отрабатываем тренд во время школьно-студенческих выпускных: примеряем минималистичное миди из полупрозрачного шифона Eré de toi, драпированное мини 12storeez или авангардное макси Qhames. Сочиняем total polka dot с А-образным топом 404 Not Found, пижамкорными брюками May of May и атласными мюлями Love Republic. 

Составляем идеальную пару желтым полосатым шезлонгами Muze Garden в лимонной юбке Sanchy и спешим на открытие новой «Ларисочной» (откроется этим летом по соседству с Домом Трезини на Васильевском острове!) в объемном сарафане Studio29 (лоялен к комбо чебуреков и лагмана!). 

Автор блога Post Wintour Анна Махорина забрала в коллекцию юбку Ivolga — выгуливает в черно-белом комбо из сложносочиненного полупрозрачного топа

Автор блога Post Wintour Анна Махорина забрала в коллекцию юбку Ivolga — выгуливает в черно-белом комбо из сложносочиненного полупрозрачного топа, футболки, маскулинного бомбера и ультрамодных вьетнамок на невысоком каблуке

Инфлюенсер Кристина Чени голосует за гранд-горошины и разбавляет черно-белый образ ярко-красными деталями — джемпером, браслетом и сумкой

Инфлюенсер Кристина Чени голосует за гранд-горошины и разбавляет черно-белый образ ярко-красными деталями — джемпером, браслетом и сумкой

Носим горох везде и всюду — и по совету Камиль Шарьер кладем polka dot топ в отпускной чемодан (при желании заменяем им даже купальное бра!)

Носим горох везде и всюду — и по совету Камиль Шарьер кладем polka dot топ в отпускной чемодан (при желании заменяем им даже купальное бра!)

Мари Гагеш раскладывает polka dot юбку на цвета — за белый отвечает топ, а за черный — балетки

Мари Гагеш раскладывает polka dot юбку на цвета — за белый отвечает топ, а за черный — балетки 

Виктория Монтанари выгуливает шифоновое платье в тандеме со сливочными вьетнамками и золотистыми массивными браслетами

Виктория Монтанари выгуливает шифоновое платье в тандеме со сливочными вьетнамками и золотистыми массивными браслетами

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