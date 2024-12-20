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250 новогодних фэшн-айтемов: одежда, обувь, сумки, аксессуары и пижамы

Решили фэшн-дилемму за вас и собрали в одном месте всё, что может пригодиться для праздничного образа — нарядные платья (и не только!), обувь, сумки, аксессуары и даже пижамы (для тех, кто планирует считать куранты во сне, и тех, кто хочет на любой вечеринке чувствовать себя как дома). 

55 шикарных нарядов для новогодних вечеринок

P.S. можно носить уже сейчас!
35 самых нарядных пар на Новый Год

От туфель Золушки до блестящих резиновых сапог!
55 вечерних сумок

Ракушки, пальмы, бабочки и даже французские багеты!
50 новогодних аксессуаров

Подтяжки с бантиками, золотистый капюшон и драгоценный кандзаси!
50 праздничных пижам

С перьями, драконами и сюрреалистичными пейзажами!

55 шикарных нарядов для новогодних вечеринок

Признаем перья, пайетки, кружево и шелк главной фэшн-необходимостью декабря (и чуть-чуть января!). Вихримся сквозь горящие дедлайны и переполненные to-do-листы в полупрозрачных оборках шифона, фантазийных драпировках жаккарда и затейливых узорах бисера — прямиком за новогодний стол.

Выбрали 35 самых нарядных пар на Новый Год

Продолжаем крепко (и главное — красиво!) стоять на ногах на каждой предновогодней вечеринке в тысяче золотистых пайеток, переливах атласа и меховой пушистости. А к 31-ому не стесняемся переодеться в тапочки — хрустальные, художественные и из мишуры.

55 вечерних сумок на Новый год: клатчи, фермуары и туфли-шкатулки

Сверкаем и переливаемся в пайетках, перьях, стразах и драгоценных отливах металлика — собрали кутюрные (вам яйцо-Фаберже Лины Гасановой, золотую клетку Chanel или пальмовую ветвь Madame Chatelet?) и сюрреалистичные (вам багет Moschino или хрустальную туфельку Balenciaga?) сумки для декабрьского фэшн-марафона.

Выбрали 50 самых нарядных аксессуаров

Аксессуары — главный герой новогоднего фэшн-спектакля. Кто вы в главный вечер года — средневековый рыцарь, арабский шейх или Пьеро? Для каждой субличности (и спонтанного дресс-кода на корпоративе) мы нашли 50 нарядных аксессуаров, которым под силу обеспечить любому образу приставку «вау», а вам звание главного стайлинг-гуру вечеринки — от драгоценной вуали Tatyana Kochnova Atelier до мехового болера Namelazz и платья-кольчуги Omut.

Нашли 50 лучших пижам, которые не захочется снимать до конца праздников (и не надо!)

Офискорные двойки — out (по крайней мере до 9 января), пижамкорные — in! Собрали 50 самых-самых, без которых не обойтись не только дома, но и на вечеринках в El Copitas и даже вернисажах Русского музея.

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