55 шикарных нарядов для новогодних вечеринок

Признаем перья, пайетки, кружево и шелк главной фэшн-необходимостью декабря (и чуть-чуть января!). Вихримся сквозь горящие дедлайны и переполненные to-do-листы в полупрозрачных оборках шифона, фантазийных драпировках жаккарда и затейливых узорах бисера — прямиком за новогодний стол.
В декабре пайетки врываются в повседневный дресс-код и становятся полноправными участниками вечеринок Department 57, премьер в Мариинке и рабочих планерок. Пока в Петербурге температурный плюс и слякоть, отвечаем за свое новогоднее настроение сами — берем пример с Ренаты Литвиновой и выгуливаем сверкающую юбку Walk of Shame с металлик-рубашкой (но будем реалистами — с оверсайз-зипкой и пуховиком!). При желании телепортируем пайетки с юбки на митенки, а лучше сразу идем за сетом с футболкой Giuseppe Di Morabito. Не отказываемся от блеска и в ночь X и впридачу угождаем талисману 2025 года зелено-чешуйчатым платьем Betifé или топом Bitte Ruhe.
Отрабатываем главный тренд уходящего года и с одобрения Энтони Ваккарелло из Saint Laurent празднуем свободу тела в прозрачном платье-сетке Izeta и кружевном сете Namelazz. Шифоновая альтернатива — шоколадная двойка Say No More и черный костюм Naked Shoulders с удлиненным топом и брюками. А тем, кто невидимому платью голого короля предпочитает только мантию-невидимку Гарри Поттера, советуем присмотреться к кейпу Monochrome, которому под силу дополнить джинсы с кристаллами Choux и сверкающий топ Annuko.
Следом за будуаркором практикуем пижамкор: на домашних вечеринках (не закончатся до 7 января!) не обойтись без шелковых шорт Ann Demeulemeester и пудрово-розового халата Petra (по фэшн-методичке Simone Rocha миксуем с алыми слингбэками, а лучше — бархатными тапочками).
Заходим в новый год в рядах модного авангарда — опережаем тренд на азиатские мотивы (замечен в весенне-летней коллекции Jil Sander) с шинуазри-жакетом Meowshka и пайеточным платьем-ципао Kalmanovich с разноцветными пятилистниками. Ничуть не хуже с ролью winter floral dress справятся сложносочиненное миди Ola Ola или кружевное макси Playgoer (сходство с советской скатертью за новогодним столом приветствуется!).
Кроме хрестоматийных перьев 12Storeez и Selfmade не проходим мимо пушистостей всех мастей — от сливочно-ворсистых двоек Studio29 до юбок-мишуры Dries Van Noten.
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