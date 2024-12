55 шикарных нарядов для новогодних вечеринок

Отрабатываем главный тренд уходящего года и с одобрения Энтони Ваккарелло из Saint Laurent празднуем свободу тела в прозрачном платье-сетке Izeta и кружевном сете Namelazz. Шифоновая альтернатива — шоколадная двойка Say No More и черный костюм Naked Shoulders с удлиненным топом и брюками. А тем, кто невидимому платью голого короля предпочитает только мантию-невидимку Гарри Поттера, советуем присмотреться к кейпу Monochrome, которому под силу дополнить джинсы с кристаллами Choux и сверкающий топ Annuko.

Следом за будуаркором практикуем пижамкор: на домашних вечеринках (не закончатся до 7 января!) не обойтись без шелковых шорт Ann Demeulemeester и пудрово-розового халата Petra (по фэшн-методичке Simone Rocha миксуем с алыми слингбэками, а лучше — бархатными тапочками).