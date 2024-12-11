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Вещи

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55 шикарных нарядов для новогодних вечеринок

Признаем перья, пайетки, кружево и шелк главной фэшн-необходимостью декабря (и чуть-чуть января!). Вихримся сквозь горящие дедлайны и переполненные to-do-листы в полупрозрачных оборках шифона, фантазийных драпировках жаккарда и затейливых узорах бисера — прямиком за новогодний стол. 

Костюм Tatyana Kochnova Atelier, 1 830 000 руб.

Костюм Tatyana Kochnova Atelier, 1 830 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 700 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 700 000 руб.

Юбка Miu Miu, TSUM Collect, 457 500 руб.

Юбка Miu Miu, TSUM Collect, 457 500 руб.

Платье Izeta, 445 000 руб.

Платье Izeta, 445 000 руб.

Жакет Valentino, Bronka Fashion, 382 440 руб.

Жакет Valentino, Bronka Fashion, 382 440 руб.

Платье Prada, Oskelly, 344 320 руб.

Платье Prada, Oskelly, 344 320 руб.

Жакет Meowshka, 180 550 руб.

Жакет Meowshka, 180 550 руб.

Кейп Agreeg, 150 000 руб.

Кейп Agreeg, 150 000 руб.

Халат Pervert, 90 000 руб.

Халат Pervert, 90 000 руб.

Юбка Dries Van Noten, ДЛТ, 79 550 руб.

Юбка Dries Van Noten, ДЛТ, 79 550 руб.

Сет Lina Gasanova, 76 000 руб.

Сет Lina Gasanova, 76 000 руб.

Платье Kalmanovich, 73 750 руб.

Платье Kalmanovich, 73 750 руб.

Платье J.Kim, 73 000 руб.

Платье J.Kim, 73 000 руб.

Футболка и митенки Giuseppe Di Morabito, Golden Line, 72 800 руб.

Футболка и митенки Giuseppe Di Morabito, Golden Line, 72 800 руб.

Платье 1811, 69 990 руб.

Платье 1811, 69 990 руб.

Юбка Walk of Shame, 68 000 руб.

Юбка Walk of Shame, 68 000 руб.

Юбка Elisabetta Franchi, Кенгуру, 65 000 руб.

Юбка Elisabetta Franchi, Кенгуру, 65 000 руб.

Платье My812, 63 000 руб.

Платье My812, 63 000 руб.

В декабре пайетки врываются в повседневный дресс-код и становятся полноправными участниками вечеринок Department 57, премьер в Мариинке и рабочих планерок. Пока в Петербурге температурный плюс и слякоть, отвечаем за свое новогоднее настроение сами — берем пример с Ренаты Литвиновой и выгуливаем сверкающую юбку Walk of Shame с металлик-рубашкой (но будем реалистами — с оверсайз-зипкой и пуховиком!). При желании телепортируем пайетки с юбки на митенки, а лучше сразу идем за сетом с футболкой Giuseppe Di Morabito. Не отказываемся от блеска и в ночь X и впридачу угождаем талисману 2025 года зелено-чешуйчатым платьем Betifé или топом Bitte Ruhe.

Сет Say No More, 60 500 руб.

Сет Say No More, 60 500 руб.

Топ Naked Shoulders, 56 000 руб.

Топ Naked Shoulders, 56 000 руб.

Шорты Ann Demeulemeester, ДЛТ, 55 600 руб.

Шорты Ann Demeulemeester, ДЛТ, 55 600 руб.

Платье Playgoer, 54 000 руб.

Платье Playgoer, 54 000 руб.

Корсет Rozie Corsets, 52 900 руб.

Корсет Rozie Corsets, 52 900 руб.

Жакет Lesyanebo, 44 000 руб.

Жакет Lesyanebo, 44 000 руб.

Платье May of May, 43 000 руб.

Платье May of May, 43 000 руб.

Халат Petra, 39 600 руб.

Халат Petra, 39 600 руб.

Топ Saint Tokyo, 39 200 руб.

Топ Saint Tokyo, 39 200 руб.

Юбка Otocyon, 38 000 руб.

Юбка Otocyon, 38 000 руб.

Юбка 12Storeez, 37 000 руб.

Юбка 12Storeez, 37 000 руб.

Жакет Pitkina, 36 900 руб.

Жакет Pitkina, 36 900 руб.

Комбинезон Autentiments, 35 000 руб.

Комбинезон Autentiments, 35 000 руб.

Платье Ushatava, 31 900 руб.

Платье Ushatava, 31 900 руб.

Платье Ola Ola, 28 015 руб.

Платье Ola Ola, 28 015 руб.

Топ Iro, 26 900 руб.

Топ Iro, 26 900 руб.

Кейп Monochrome, 26 000 руб.

Кейп Monochrome, 26 000 руб.

Платье Betifé, 25 500 руб.

Платье Betifé, 25 500 руб.

Отрабатываем главный тренд уходящего года и с одобрения Энтони Ваккарелло из Saint Laurent празднуем свободу тела в прозрачном платье-сетке Izeta и кружевном сете Namelazz. Шифоновая альтернатива — шоколадная двойка Say No More и черный костюм Naked Shoulders с удлиненным топом и брюками. А тем, кто невидимому платью голого короля предпочитает только мантию-невидимку Гарри Поттера, советуем присмотреться к кейпу Monochrome, которому под силу дополнить джинсы с кристаллами Choux и сверкающий топ Annuko. 

Следом за будуаркором практикуем пижамкор: на домашних вечеринках (не закончатся до 7 января!) не обойтись без шелковых шорт Ann Demeulemeester и пудрово-розового халата Petra (по фэшн-методичке Simone Rocha миксуем с алыми слингбэками, а лучше — бархатными тапочками). 

Джинсы Choux, 24 980 руб.

Джинсы Choux, 24 980 руб.

Платье Level44, 23 900 руб.

Платье Level44, 23 900 руб.

Жакет Daisyknit, 19 890 руб.

Жакет Daisyknit, 19 890 руб.

Юбка 404 Not Found, 19 800 руб.

Юбка 404 Not Found, 19 800 руб.

Блуза Gate31, 18 890 руб.

Блуза Gate31, 18 890 руб.

Топ Namelazz, 16 900 руб.

Топ Namelazz, 16 900 руб.

Комбинезон 2Mood, 14 980 руб.

Комбинезон 2Mood, 14 980 руб.

Рубашка Studio29, 14 900 руб.

Рубашка Studio29, 14 900 руб.

Топ Bitte Ruhe, 13 000 руб.

Топ Bitte Ruhe, 13 000 руб.

Блуза Monreve, 12 900 руб.

Блуза Monreve, 12 900 руб.

Платье Korobeynikov, 12 400 руб.

Платье Korobeynikov, 12 400 руб.

Платье Selfmade, 11 900 руб.

Платье Selfmade, 11 900 руб.

Топ Annuko, 10 900 руб.

Топ Annuko, 10 900 руб.

Боди Belle you, 9 999 руб.

Боди Belle you, 9 999 руб.

Боди Rejo, 9 900 руб.

Боди Rejo, 9 900 руб.

Жакет Abitu, 9 000 руб.

Жакет Abitu, 9 000 руб.

Жакет O'stin, 6 999 руб.

Жакет O'stin, 6 999 руб.

Платье Irnby, 6 900 руб.

Платье Irnby, 6 900 руб.

Брюки Charmstore, 6 990 руб.

Брюки Charmstore, 6 990 руб.

Блуза Lime, 5 599 руб.

Блуза Lime, 5 599 руб.

Заходим в новый год в рядах модного авангарда — опережаем тренд на азиатские мотивы (замечен в весенне-летней коллекции Jil Sander) с шинуазри-жакетом Meowshka и пайеточным платьем-ципао Kalmanovich с разноцветными пятилистниками. Ничуть не хуже с ролью winter floral dress справятся сложносочиненное миди Ola Ola или кружевное макси Playgoer (сходство с советской скатертью за новогодним столом приветствуется!). 

Кроме хрестоматийных перьев 12Storeez и Selfmade не проходим мимо пушистостей всех мастей — от сливочно-ворсистых двоек Studio29 до юбок-мишуры Dries Van Noten. 

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