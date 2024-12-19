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Выбрали 50 самых нарядных аксессуаров

Аксессуары — главный герой новогоднего фэшн-спектакля. Кто вы в главный вечер года — средневековый рыцарь, арабский шейх или Пьеро? Для каждой субличности (и спонтанного дресс-кода на корпоративе) мы нашли 50 нарядных аксессуаров, которым под силу обеспечить любому образу приставку «вау», а вам звание главного стайлинг-гуру вечеринки — от драгоценной вуали Tatyana Kochnova Atelier до мехового болера Namelazz и платья-кольчуги Omut. 

Баска «Крестецкая строчка», 285 000 руб.

Баска «Крестецкая строчка», 285 000 руб.

Рукав Saint Laurent, TSUM Collect, 120 000 руб.

Рукав Saint Laurent, TSUM Collect, 120 000 руб.

Платье из цепей Omut, 120 000 руб.

Платье из цепей Omut, 120 000 руб.

Кандзаси Lhasa, 92 000 руб.

Кандзаси Lhasa, 92 000 руб.

Вуаль Tatyana Kochnova Atelier, 80 000 руб.

Вуаль Tatyana Kochnova Atelier, 80 000 руб.

Платок Emporio Armani, ДЛТ, 74 050 руб.

Платок Emporio Armani, ДЛТ, 74 050 руб. 

Перчатки Meowshka, 68 900 руб.

Перчатки Meowshka, 68 900 руб.

Заколки-броши Letters&Stones, 50 000 руб.

Заколки-броши Letters&Stones, 50 000 руб.

Тюрбан Dior, Meowshka Vintage, 48 700 руб.

Тюрбан Dior, Meowshka Vintage, 48 700 руб.

Подтяжки Meowshka, цена по запросу

Подтяжки Meowshka, цена по запросу

Ободок Valentino, 39 600 руб.

Ободок Valentino, 39 600 руб.

Болеро Namelazz, 35 900 руб.

Болеро Namelazz, 35 900 руб.

Шарф Masterpeace, 35 000 руб.

Шарф Masterpeace, 35 000 руб. 

Ободок-тиара Roseville, 31 000 руб.

Ободок-тиара Roseville, 31 000 руб.

Пояс Izeta, 29 000 руб.

Пояс Izeta, 29 000 руб.

Для первой премьеры сезона в Мариинке (смотрим и слушаем «Тристана и Изольду» уже сегодня!) кутаемся в полупрозрачные накидки Abitu, драматичные из кожи Otocyon и сверкающие кейпы Muus. Не обходимся без высоких перчаток даже за пределами зрительских залов (тренд заверен Acne Studios, Valentino и Coperni) — к марафону вечеринок и корпоративов запасаемся гипюровыми Namelazz, пайеточными Daniil Antsiferov и небесно-голубыми с объемными бутонами Playgoer. 

Боа 12Storeez, 29 000 руб.

Боа 12Storeez, 29 000 руб.

Капюшон Kalmanovich, 22 500 руб.

Капюшон Kalmanovich, 22 500 руб.

Рукава Say No More, 22 500 руб.

Рукава Say No More, 22 500 руб.

Бант Panfil, 22 000 руб.

Бант Panfil, 22 000 руб.

Заколка для волос Lelet NY, Viva la Vika, 21 450 руб.

Заколка для волос Lelet NY, Viva la Vika, 21 450 руб.

Шарф Nastraze, 21 000 руб.

Шарф Nastraze, 21 000 руб.

Шаль Agreeg, 20 000 руб.

Шаль Agreeg, 20 000 руб.

Пояс Say No More, 19 500 руб.

Пояс Say No More, 19 500 руб.

Тика Gapanovich, 19 000 руб.

Тика Gapanovich, 19 000 руб.

Шпилька Hairmates, 15 000 руб.

Шпилька Hairmates, 15 000 руб.

Накидка abitu, 15 000 руб.

Накидка abitu, 15 000 руб.

Перчатки Daniil Antsiferov, 15 000 руб.

Перчатки Daniil Antsiferov, 15 000 руб.

Кейп Muus, 14 000 руб.

Кейп Muus, 14 000 руб.

Накидка Otocyon, 14 000 руб.

Накидка Otocyon, 14 000 руб.

Пояс Petra, 13 500 руб.

Пояс Petra, 13 500 руб.

Диадема Caviar Jewellery, 12 300 руб.

Диадема Caviar Jewellery, 12 300 руб.

Накосник Black Form, 12 000 руб.

Накосник Black Form, 12 000 руб.

Держим шею в тепле на радость маме и трендсеттерам — от Valentino до Loewe и Courreges — все они назвали меховые горжетки, воротники и шарфы главным фэшн-мастхэвом сезона. Не спорим и женим меха Namelazz, Masterpeace и Ushatava не только с пальто, но и минималистичными трикотажными макси, чудаковатыми dollcore-платьями и кружевными колготками и даже полупрозрачными шифоновыми жакетами и блумерсами. 

Горжетка Ushatava, 10 900 руб.

Горжетка Ushatava, 10 900 руб.

Воротник Your Antihero, 10 800 руб.

Воротник Your Antihero, 10 800 руб.

Перчатки Namelazz, 9 900 руб.

Перчатки Namelazz, 9 900 руб.

Клипсы для обуви rxbshoes, 7 000 руб.

Клипсы для обуви rxbshoes, 7 000 руб.

Платок-лента Belle you, 6 999 руб.

Платок-лента Belle you, 6 999 руб.

Брошь Eclata, 6 500 руб.

Брошь Eclata, 6 500 руб.

Лента Annuko, 5 900 руб.

Лента Annuko, 5 900 руб.

Перчатки Gate31, 5 290 руб.

Перчатки Gate31, 5 290 руб.

Ободок с вуалью Cocoshnick, 5 000 руб.

Ободок с вуалью Cocoshnick, 5 000 руб.

Резинка Choux, 4 980 руб.

Резинка Choux, 4 980 руб.

Перчатки Rejo, 4 900 руб.

Перчатки Rejo, 4 900 руб.

Бини Pervert, 4 800 руб.

Бини Pervert, 4 800 руб.

Перчатки Playgoer, 4 500 руб.

Перчатки Playgoer, 4 500 руб.

Перчатки Selfmade, 3 900 руб.

Перчатки Selfmade, 3 900 руб.

Колготки Radvga, 2 100 руб.

Колготки Radvga, 2 100 руб.

Украшение на тело O'stin, 1 399 руб.

Украшение на тело O'stin, 1 399 руб.

Облачаемся в непробиваемую фэшн-броню (и одновременно отрабатываем тренд на серебристый металлик) — платье-кольчугу Omut и рукав-доспех Saint Laurent. Меняем серебро на золото — драгоценный капюшон Kalmanovich, ультрамодный тонкий шарф Nastraze и гранд-резинку Choux. 

Для тотального dressed up (it's tiiiime!) не игнорируем впечатляющие головные уборы: за вуалями выстраиваемся в очередь к Tatyana Kochnova Atelier и Cocoshnick, в винтажных кладовых Лидии Метельской отыскали роскошный тюрбан Dior, а в Pervert под руководством Насти Ножиной отшивают сверкающие бини (и советуют надевать их просто на ужин). 

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