Выбрали 50 самых нарядных аксессуаров

Облачаемся в непробиваемую фэшн-броню (и одновременно отрабатываем тренд на серебристый металлик) — платье-кольчугу Omut и рукав-доспех Saint Laurent. Меняем серебро на золото — драгоценный капюшон Kalmanovich, ультрамодный тонкий шарф Nastraze и гранд-резинку Choux.

Для тотального dressed up (it's tiiiime!) не игнорируем впечатляющие головные уборы: за вуалями выстраиваемся в очередь к Tatyana Kochnova Atelier и Cocoshnick, в винтажных кладовых Лидии Метельской отыскали роскошный тюрбан Dior, а в Pervert под руководством Насти Ножиной отшивают сверкающие бини (и советуют надевать их просто на ужин).