Выбрали 50 самых нарядных аксессуаров

Аксессуары — главный герой новогоднего фэшн-спектакля. Кто вы в главный вечер года — средневековый рыцарь, арабский шейх или Пьеро? Для каждой субличности (и спонтанного дресс-кода на корпоративе) мы нашли 50 нарядных аксессуаров, которым под силу обеспечить любому образу приставку «вау», а вам звание главного стайлинг-гуру вечеринки — от драгоценной вуали Tatyana Kochnova Atelier до мехового болера Namelazz и платья-кольчуги Omut.
Для первой премьеры сезона в Мариинке (смотрим и слушаем «Тристана и Изольду» уже сегодня!) кутаемся в полупрозрачные накидки Abitu, драматичные из кожи Otocyon и сверкающие кейпы Muus. Не обходимся без высоких перчаток даже за пределами зрительских залов (тренд заверен Acne Studios, Valentino и Coperni) — к марафону вечеринок и корпоративов запасаемся гипюровыми Namelazz, пайеточными Daniil Antsiferov и небесно-голубыми с объемными бутонами Playgoer.
Держим шею в тепле на радость маме и трендсеттерам — от Valentino до Loewe и Courreges — все они назвали меховые горжетки, воротники и шарфы главным фэшн-мастхэвом сезона. Не спорим и женим меха Namelazz, Masterpeace и Ushatava не только с пальто, но и минималистичными трикотажными макси, чудаковатыми dollcore-платьями и кружевными колготками и даже полупрозрачными шифоновыми жакетами и блумерсами.
Облачаемся в непробиваемую фэшн-броню (и одновременно отрабатываем тренд на серебристый металлик) — платье-кольчугу Omut и рукав-доспех Saint Laurent. Меняем серебро на золото — драгоценный капюшон Kalmanovich, ультрамодный тонкий шарф Nastraze и гранд-резинку Choux.
Для тотального dressed up (it's tiiiime!) не игнорируем впечатляющие головные уборы: за вуалями выстраиваемся в очередь к Tatyana Kochnova Atelier и Cocoshnick, в винтажных кладовых Лидии Метельской отыскали роскошный тюрбан Dior, а в Pervert под руководством Насти Ножиной отшивают сверкающие бини (и советуют надевать их просто на ужин).
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