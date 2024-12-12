Выбрали 35 самых нарядных пар на Новый Год

Продолжаем крепко (и главное — красиво!) стоять на ногах на каждой предновогодней вечеринке в тысяче золотистых пайеток, переливах атласа и меховой пушистости. А к 31-ому не стесняемся переодеться в тапочки — хрустальные, художественные и из мишуры.
Главная обувь уходящего года — не свиферы и не сапоги-трубы, а слингбэки, появившиеся на показах Miu Miu, Gucci и Saint Laurent. Чем не повод проводить 2024-ый в туфлях с открытой пяткой — сверкающих Khaite, лазурных 12Storeez или гибридах мэриджейнов и слингбэков Miu Miu (с золотистыми пайетками и гранд-жемчуной!). Их главные конкуренты — балетки. Лакированным (большой тренд!) Jil Sander и атласным Razumno под силу дополнить шелковый пижамкорный сет на новогодней вечеринке, а после — стать летним обувным фаворитом.
Добавляем хрестоматийного новогоднего декора с кристаллами на полупрозрачных ботфортах Chanel, перьями на лакированных секси-лодочках Saint Laurent и мощным глиттером на мэриджейнах Age of Innocence. Уходим в ворсисто-пушистый отрыв с винтажными Angelo Dani (найдены в кладовых Linia Market), фуксийными Sleeper (Вика-Прутковская-кор!), кучерявыми Ushatava и ворсистыми лео-туфельками duet.by.me. А при желании меняем мех на подиумную мишуру Dries Van Noten, которые носим даже за пределами вечеринок с рваными оверсайз-джинсами Pervert и объемными трениками.
Несмотря ни на что продолжаем верить в сказку (или хотя бы делаем вид) и собираемся на корпоратив, как на бал, с ретрочеревичками Chanel (подстать туфелькам Марии-Антуанетты) и хрустальными мюлями Y/Project (как у Золушки, только лучше!). В случае, если декорации дворца сменились на дачу в Сестрорецке — запасаемся блестящими резиновыми сапогами Bottega Veneta (какой декабрь, такие и валенки).
Носим туфли-арт-объекты: кастомный винтаж в виде задрапированной ткани отыскали в Linia Market, а вьетнамки на каблуке-сердце Yume Yume плюсом отработают трендовое комбо розовый + красный (одобрено Simone Rocha и Bottega Veneta).
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