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Вещи

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Выбрали 35 самых нарядных пар на Новый Год

Продолжаем крепко (и главное — красиво!) стоять на ногах на каждой предновогодней вечеринке в тысяче золотистых пайеток, переливах атласа и меховой пушистости. А к 31-ому не стесняемся переодеться в тапочки — хрустальные, художественные и из мишуры. 

Chanel, TSUM Collect, 275 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 275 000 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 187 000 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 187 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 148 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 148 000 руб.

Khaite, ДЛТ, 179 500 руб.

Khaite, ДЛТ, 179 500 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 111 500 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 111 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 95 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 95 000 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 92 650 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 92 650 руб.

Jil Sander, Daynight, 76 969 руб.

Jil Sander, Daynight, 76 969 руб.

Kiton, Bronka Fashion, 66 750 руб.

Kiton, Bronka Fashion, 66 750 руб.

Винтажные кастомные туфли, Linia Market, 59 000 руб.

Винтажные кастомные туфли, Linia Market, 59 000 руб.

Premiata, Golden Line, 50 700 руб.

Premiata, Golden Line, 50 700 руб.

Saint Laurent, The Cultt, 50 000 руб.

Saint Laurent, The Cultt, 50 000 руб.

Главная обувь уходящего года — не свиферы и не сапоги-трубы, а слингбэки, появившиеся на показах Miu Miu, Gucci и Saint Laurent. Чем не повод проводить 2024-ый в туфлях с открытой пяткой — сверкающих Khaite, лазурных 12Storeez или гибридах мэриджейнов и слингбэков Miu Miu (с золотистыми пайетками и гранд-жемчуной!). Их главные конкуренты — балетки. Лакированным (большой тренд!) Jil Sander и атласным Razumno под силу дополнить шелковый пижамкорный сет на новогодней вечеринке, а после — стать летним обувным фаворитом. 

Bottega Veneta, ДЛТ, 48 950 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 48 950 руб.

Yume Yume, Peak, 43 950 руб.

Yume Yume, Peak, 43 950 руб.

Ushatava, 39 000 руб.

Ushatava, 39 000 руб.

Y/Project, КМ20, 36 600 руб.

Y/Project, КМ20, 36 600 руб.

Razumno, 35 000 руб.

Razumno, 35 000 руб.

Mark Levillen, 35 000 руб.

Mark Levillen, 35 000 руб.

AGL, No One, 34 990 руб.

AGL, No One, 34 990 руб.

Studio Amelia, The Cultt, 34 815 руб.

Studio Amelia, The Cultt, 34 815 руб.

Age of Innocence, 33 800 руб.

Age of Innocence, 33 800 руб.

Ekonika, 25 990 руб.

Ekonika, 25 990 руб.

rxbshoes, 25 500 руб.

rxbshoes, 25 500 руб.

Добавляем хрестоматийного новогоднего декора с кристаллами на полупрозрачных ботфортах Chanel, перьями на лакированных секси-лодочках Saint Laurent и мощным глиттером на мэриджейнах Age of Innocence. Уходим в ворсисто-пушистый отрыв с винтажными Angelo Dani (найдены в кладовых Linia Market), фуксийными Sleeper (Вика-Прутковская-кор!), кучерявыми Ushatava и ворсистыми лео-туфельками duet.by.me. А при желании меняем мех на подиумную мишуру Dries Van Noten, которые носим даже за пределами вечеринок с рваными оверсайз-джинсами Pervert и объемными трениками. 

duet.by.me, 25 000 руб.

duet.by.me, 25 000 руб.

Винтажные Angelo Dani, Linia Market, 25 000 руб.

Винтажные Angelo Dani, Linia Market, 25 000 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

Gerald Darel, 23 120 руб.

Gerald Darel, 23 120 руб.

Sleeper, The Cultt, 23 000 руб.

Sleeper, The Cultt, 23 000 руб.

Present & Simple, 21 990 руб.

Present & Simple, 21 990 руб.

Tara Jarmon, 20 940 руб.

Tara Jarmon, 20 940 руб.

Evigi, 20 300 руб.

Evigi, 20 300 руб.

Raden, 15 900 руб.

Raden, 15 900 руб.

Povod, 12 792 руб.

Povod, 12 792 руб.

Wysh, 6 990 руб.

Wysh, 6 990 руб.

Lime, 5 999 руб.

Lime, 5 999 руб.

Несмотря ни на что продолжаем верить в сказку (или хотя бы делаем вид) и собираемся на корпоратив, как на бал, с ретрочеревичками Chanel (подстать туфелькам Марии-Антуанетты) и хрустальными мюлями Y/Project (как у Золушки, только лучше!). В случае, если декорации дворца сменились на дачу в Сестрорецке — запасаемся блестящими резиновыми сапогами Bottega Veneta (какой декабрь, такие и валенки). 

Носим туфли-арт-объекты: кастомный винтаж в виде задрапированной ткани отыскали в Linia Market, а вьетнамки на каблуке-сердце Yume Yume плюсом отработают трендовое комбо розовый + красный (одобрено Simone Rocha и Bottega Veneta). 

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