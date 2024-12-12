Выбрали 35 самых нарядных пар на Новый Год

Несмотря ни на что продолжаем верить в сказку (или хотя бы делаем вид) и собираемся на корпоратив, как на бал, с ретрочеревичками Chanel (подстать туфелькам Марии-Антуанетты) и хрустальными мюлями Y/Project (как у Золушки, только лучше!). В случае, если декорации дворца сменились на дачу в Сестрорецке — запасаемся блестящими резиновыми сапогами Bottega Veneta (какой декабрь, такие и валенки).

Носим туфли-арт-объекты: кастомный винтаж в виде задрапированной ткани отыскали в Linia Market, а вьетнамки на каблуке-сердце Yume Yume плюсом отработают трендовое комбо розовый + красный (одобрено Simone Rocha и Bottega Veneta).