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Вещи

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55 вечерних сумок на Новый год: клатчи, фермуары и туфли-шкатулки

Сверкаем и переливаемся в пайетках, перьях, стразах и драгоценных отливах металлика — собрали кутюрные (вам яйцо-Фаберже Лины Гасановой, золотую клетку Chanel или пальмовую ветвь Madame Chatelet?) и сюрреалистичные (вам багет Moschino или хрустальную туфельку Balenciaga?) сумки для декабрьского фэшн-марафона. 

Chanel, TSUM Collect, 2 250 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 2 250 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 320 000 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, TSUM Collect, 320 000 руб.

Lina Gasanova, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Lina Gasanova, цена по запросу

Ulyana Sergeenko, 210 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 210 000 руб.

Alexander McQueen, 208 000 руб.
Архивы пресс-служб

Alexander McQueen, 208 000 руб.

Yves Saint Laurent, Meowshka Vintage, 160 500 руб.
Архивы пресс-служб

Yves Saint Laurent, Meowshka Vintage, 160 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.

Moschino, ДЛТ, 125 500 руб.
Архивы пресс-служб

Moschino, ДЛТ, 125 500 руб.

Djozefinna embroidery, 100 000 руб.
Архивы пресс-служб

Djozefinna embroidery, 100 000 руб.

Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 98 000 руб.
Архивы пресс-служб

Philosophy di Lorenzo Serafini, Кенгуру, 98 000 руб.

Madame Chatelet, 93 990 руб.
Архивы пресс-служб

Madame Chatelet, 93 990 руб.

Dries Van Noten, DayNight, 80 850 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, DayNight, 80 850 руб.

Loewe, The Cultt, 75 000 руб.
Архивы пресс-служб

Loewe, The Cultt, 75 000 руб.

Meowshka Vintage, 73 000 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka Vintage, 73 000 руб.

Giorgio Armani, Meowshka Vintage, 57 500 руб.
Архивы пресс-служб

Giorgio Armani, Meowshka Vintage, 57 500 руб.

Подводим фэшн-итоги и отрабатываем главные тренды 2024 года при помощи остромодной сумки: идем на переработанного Николаем Цискаридзе «Щелкунчика» с candy-багетом от петербургских артизанов Misa Bags в трендовом красном оттенке (альтернатива — бархатное портмоне 12 Storeez и взъерошенный клатч Noel). За хищный анимализм (лео-принт — важный паттерн уходящего года!) отвечают пятнистое хобо Imakebags (по примеру фэшн-дивы Марии Миногаровой миксуем с розовым платьем Saint-Tokyo!), стеганый багет Secret Garden и ковровый пакет-шоппер Ola Ola (very Bottega, very Veneta!).

Cult Gaia, ДЛТ, 59 950 руб.
Архивы пресс-служб

Cult Gaia, ДЛТ, 59 950 руб.

Korobeynikov, 49 900 руб.
Архивы пресс-служб

Korobeynikov, 49 900 руб.

Diesel, KM20, 44 600 руб.
Архивы пресс-служб

Diesel, KM20, 44 600 руб.

Maison Esve, Babochka, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

Maison Esve, Babochka, 40 000 руб.

JENËK, 39 000 руб.
Архивы пресс-служб

JENËK, 39 000 руб.

Imakebags, 38 900 руб.
Архивы пресс-служб

Imakebags, 38 900 руб.

Misa Bags, 37 500 руб.
Архивы пресс-служб

Misa Bags, 37 500 руб.

Blumarine x ForBitches, KM20, 37 300 руб.
Архивы пресс-служб

Blumarine x ForBitches, KM20, 37 300 руб.

Moveli, 34 990 руб.
Архивы пресс-служб

Moveli, 34 990 руб.

12 Storeez, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

12 Storeez, 35 000 руб.

MSGM, Golden Line, 33 000 руб.
Архивы пресс-служб

MSGM, Golden Line, 33 000 руб.

Lyna+, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lyna+, 30 000 руб.

Pinko, ДЛТ, 28 650 руб.
Архивы пресс-служб

Pinko, ДЛТ, 28 650 руб.

Karl Lagerfeld
Архивы пресс-служб

Karl Lagerfeld

IRO Paris, 26 900 руб.
Архивы пресс-служб

IRO Paris, 26 900 руб.

Furla, 26 000 руб.
Архивы пресс-служб

Furla, 26 000 руб.

За несколько месяцев микрокисеты (или японские кинтяку!) проделали путь от акцентного обвеса с показа Miu Miu FW'24 до самостоятельного it-аксессуара: архивная мини-сумка Giorgio Armani припасена в винтажных хранилищах Лидии Метельской, а современный вариант из трендовой красной замши придумали Оксана Рим и Юлия Крестинина в Lyna+. Но наиболее новогодний кисет в золотистом металлике (в цвет бенгальского сияния!) припасен в петербургской мастерской JENËK Евгении Петровой. 

Вдобавок на ресейле запросто можно найти зимние клатчи-оранжереи Alexander McQueen, японский ретро-бисер из 1960-х и нарядные сумки-бантики Salvatore Ferragamo. Но наш главный коллекционный лот — сумка-клетка Chanel по цене подержанного автомобиля. 

Jolie Objects, 25 999 руб.
Архивы пресс-служб

Jolie Objects, 25 999 руб.

M_U_R, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

M_U_R, 25 000 руб.

Askent, 24 500 руб.
Архивы пресс-служб

Askent, 24 500 руб.

Vintage bags, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Vintage bags, 24 000 руб.

Botrois, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Botrois, 22 990 руб.

Renzo Mercuri, NO ONE, 21 990 руб.
Архивы пресс-служб

Renzo Mercuri, NO ONE, 21 990 руб.

Ola Ola, 21 100 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 21 100 руб.

Snova Vintage, 20 000 руб.
Архивы пресс-служб

Snova Vintage, 20 000 руб.

Present & Simple, 19 990 руб.
Архивы пресс-служб

Present & Simple, 19 990 руб.

CNS, 19 800 руб.
Архивы пресс-служб

CNS, 19 800 руб.

BITTE_RUHE, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

BITTE_RUHE, 18 000 руб.

IDOL, 17 990 руб.
Архивы пресс-служб

IDOL, 17 990 руб.

Osome2some, 17 800 руб.
Архивы пресс-служб

Osome2some, 17 800 руб.

Highcraft, 17 100 руб.
Архивы пресс-служб

Highcraft, 17 100 руб.

Moveli, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Moveli, 16 000 руб.

Noel, 8store, 14 700 руб.
Архивы пресс-служб

Noel, 8store, 14 700 руб.

Без пушистых сумок этой зимой никуда — складываем все самое необходимое в пушистый клатч MSGM или кучерявую шкатулку-косметичку Moveli. За праздничными перышками в градиенте (тренд следующей весны!) идем к Maison Esve, а за пушистым тедди-клатчем (создан для постсоветского кидкор-огонька в духе нашей каверстори с Елизаветой Ищенко!) — к Анне Дружининой в M_U_R.

5 o'coat x Shelk, 13 900 руб.
Архивы пресс-служб

5 o'coat x Shelk, 13 900 руб.

Salvatore Ferragamo, Vintage Voyage, 13 900 руб.
Архивы пресс-служб

Salvatore Ferragamo, Vintage Voyage, 13 900 руб.

2mood, 12 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 12 980 руб.

Ushatava, 12 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 12 900 руб.

Arny Praht x AT EASE, 11 900 руб.
Архивы пресс-служб

Arny Praht x AT EASE, 11 900 руб.

Secret garden, 10 800 руб.
Архивы пресс-служб

Secret garden, 10 800 руб.

Playgoer, 8 200 руб.
Архивы пресс-служб

Playgoer, 8 200 руб.

8 Store x Tanz Markab, 7 500 руб.
Архивы пресс-служб

8 Store x Tanz Markab, 7 500 руб.

Nana-Nana, Studio Slow, 7 490 руб.
Архивы пресс-служб

Nana-Nana, Studio Slow, 7 490 руб.

GATE31, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 8 990 руб.

Lime, 4599 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 4599 руб.

Ostin, 3 599 руб.
Архивы пресс-служб

Ostin, 3 599 руб.

Нарядно серебримся при помощи металлик-багета из коллаборации Arny Praht и AT EASE, раздаем brat-вайбы (хайп года!) за счет зеленой сумки-рюши Tanz Markab, разбрасываемся направо и налево пайетками Lime и выпускаем наружу внутреннего сюр-авангардиста: вместо клатча берем багет Moschino, туфельку Balenciaga, слона Loewe, бабочку Blumarine или трэш-ведро Nana-Nana.

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