55 вечерних сумок на Новый год: клатчи, фермуары и туфли-шкатулки

Сверкаем и переливаемся в пайетках, перьях, стразах и драгоценных отливах металлика — собрали кутюрные (вам яйцо-Фаберже Лины Гасановой, золотую клетку Chanel или пальмовую ветвь Madame Chatelet?) и сюрреалистичные (вам багет Moschino или хрустальную туфельку Balenciaga?) сумки для декабрьского фэшн-марафона.
Подводим фэшн-итоги и отрабатываем главные тренды 2024 года при помощи остромодной сумки: идем на переработанного Николаем Цискаридзе «Щелкунчика» с candy-багетом от петербургских артизанов Misa Bags в трендовом красном оттенке (альтернатива — бархатное портмоне 12 Storeez и взъерошенный клатч Noel). За хищный анимализм (лео-принт — важный паттерн уходящего года!) отвечают пятнистое хобо Imakebags (по примеру фэшн-дивы Марии Миногаровой миксуем с розовым платьем Saint-Tokyo!), стеганый багет Secret Garden и ковровый пакет-шоппер Ola Ola (very Bottega, very Veneta!).
Karl Lagerfeld
За несколько месяцев микрокисеты (или японские кинтяку!) проделали путь от акцентного обвеса с показа Miu Miu FW'24 до самостоятельного it-аксессуара: архивная мини-сумка Giorgio Armani припасена в винтажных хранилищах Лидии Метельской, а современный вариант из трендовой красной замши придумали Оксана Рим и Юлия Крестинина в Lyna+. Но наиболее новогодний кисет в золотистом металлике (в цвет бенгальского сияния!) припасен в петербургской мастерской JENËK Евгении Петровой.
Вдобавок на ресейле запросто можно найти зимние клатчи-оранжереи Alexander McQueen, японский ретро-бисер из 1960-х и нарядные сумки-бантики Salvatore Ferragamo. Но наш главный коллекционный лот — сумка-клетка Chanel по цене подержанного автомобиля.
Без пушистых сумок этой зимой никуда — складываем все самое необходимое в пушистый клатч MSGM или кучерявую шкатулку-косметичку Moveli. За праздничными перышками в градиенте (тренд следующей весны!) идем к Maison Esve, а за пушистым тедди-клатчем (создан для постсоветского кидкор-огонька в духе нашей каверстори с Елизаветой Ищенко!) — к Анне Дружининой в M_U_R.
Нарядно серебримся при помощи металлик-багета из коллаборации Arny Praht и AT EASE, раздаем brat-вайбы (хайп года!) за счет зеленой сумки-рюши Tanz Markab, разбрасываемся направо и налево пайетками Lime и выпускаем наружу внутреннего сюр-авангардиста: вместо клатча берем багет Moschino, туфельку Balenciaga, слона Loewe, бабочку Blumarine или трэш-ведро Nana-Nana.
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