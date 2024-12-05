55 вечерних сумок на Новый год: клатчи, фермуары и туфли-шкатулки

За несколько месяцев микрокисеты (или японские кинтяку!) проделали путь от акцентного обвеса с показа Miu Miu FW'24 до самостоятельного it-аксессуара: архивная мини-сумка Giorgio Armani припасена в винтажных хранилищах Лидии Метельской, а современный вариант из трендовой красной замши придумали Оксана Рим и Юлия Крестинина в Lyna+. Но наиболее новогодний кисет в золотистом металлике (в цвет бенгальского сияния!) припасен в петербургской мастерской JENËK Евгении Петровой.

Вдобавок на ресейле запросто можно найти зимние клатчи-оранжереи Alexander McQueen, японский ретро-бисер из 1960-х и нарядные сумки-бантики Salvatore Ferragamo. Но наш главный коллекционный лот — сумка-клетка Chanel по цене подержанного автомобиля.