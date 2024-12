Нашли 50 лучших пижам, которые не захочется снимать до конца праздников (и не надо!)

За наивными петуниями выстраиваемся в очередь к виртуозам принтов Ola Ola, а за сюрреалистичными пейзажами Леоноры Каррингтон — в кладовые Cache-Cache. Отрабатываем ультрамодный шинуазри-кор с китайскими драконами «Паче» или косплеим принцессу Жасмин в переливающемся сете из шаровар и накидки Ivolga. Если бой курантов застанет вас дома, это не повод игнорировать главные фэшн-традиции — запасаемся сапфировым бархатом Primrose, многослойными шифоновыми оборками May of May, перьями AnnMel и бантами Tàlia.