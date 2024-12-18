Нашли 50 лучших пижам, которые не захочется снимать до конца праздников (и не надо!)

Офискорные двойки — out (по крайней мере до 9 января), пижамкорные — in! Собрали 50 самых-самых, без которых не обойтись не только дома, но и на вечеринках в El Copitas и даже вернисажах Русского музея.
Пижамные двойки пригодятся не только тем, кто планирует провести праздники в горизонтальном положении, но и тем, чей календарь забит вечеринками и корпоративами. С летним пижамкором разобрались (вьетнамки надел и пошел), а вот как дела обстоят с зимним — инфлюенсер Саша Буримова выгуливает домашнюю двойку 12Storeez на открытии флагмана бренда в ГУМе, а новоиспеченная мать и петербурженка в анамнезе Маша Червоткина появилась на вечеринке Ekonika x Botrois в dollcore-шортиках юного 17sensea в сочетании с пайеточным жакетом Unterque и футуристичными туфлями Loewe. Берем пример и для предстоящих выходов забираем шоколадную пижаму из шелка 1811 и атласную в оттенке шампанского Annuko — миксуем их нарядными слингбэками Miu Miu и ретро-сумочками Jolie Objects. А если тотальный dress up уже вошел в чат, не скупимся на флористические двойки Gucci, леопардовые jb.base и арт+фэшн сеты петербургских пионеров пижамкора Any Wowzers.
Для вылазок на завтраки в Saro (согласны выходить из дома только за их сэндвичем с тонной чеддера!) пригодится голубая двойка Maison (Оксана Милковская проповедовала пижамкор еще до того, как это стало мейнстримом!) и вариант с овечками Ayris Silk, которые по примеру Dolce & Gabbana утепляем добротной макси-шубой. Пижама для вернисажа — тоже существует: довыполняем культурный план на год в Русском музее в пятнистой двойке Belle you (вместо рубашки — кимоно) и нарядной с перьями Selfmade.
За наивными петуниями выстраиваемся в очередь к виртуозам принтов Ola Ola, а за сюрреалистичными пейзажами Леоноры Каррингтон — в кладовые Cache-Cache. Отрабатываем ультрамодный шинуазри-кор с китайскими драконами «Паче» или косплеим принцессу Жасмин в переливающемся сете из шаровар и накидки Ivolga. Если бой курантов застанет вас дома, это не повод игнорировать главные фэшн-традиции — запасаемся сапфировым бархатом Primrose, многослойными шифоновыми оборками May of May, перьями AnnMel и бантами Tàlia.
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