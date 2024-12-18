Нашли 50 лучших пижам, которые не захочется снимать до конца праздников (и не надо!)

Пижамные двойки пригодятся не только тем, кто планирует провести праздники в горизонтальном положении, но и тем, чей календарь забит вечеринками и корпоративами. С летним пижамкором разобрались (вьетнамки надел и пошел), а вот как дела обстоят с зимним — инфлюенсер Саша Буримова выгуливает домашнюю двойку 12Storeez на открытии флагмана бренда в ГУМе, а новоиспеченная мать и петербурженка в анамнезе Маша Червоткина появилась на вечеринке Ekonika x Botrois в dollcore-шортиках юного 17sensea в сочетании с пайеточным жакетом Unterque и футуристичными туфлями Loewe. Берем пример и для предстоящих выходов забираем шоколадную пижаму из шелка 1811 и атласную в оттенке шампанского Annuko — миксуем их нарядными слингбэками Miu Miu и ретро-сумочками Jolie Objects. А если тотальный dress up уже вошел в чат, не скупимся на флористические двойки Gucci, леопардовые jb.base и арт+фэшн сеты петербургских пионеров пижамкора Any Wowzers.