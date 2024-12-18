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Нашли 50 лучших пижам, которые не захочется снимать до конца праздников (и не надо!)

Офискорные двойки — out (по крайней мере до 9 января), пижамкорные — in! Собрали 50 самых-самых, без которых не обойтись не только дома, но и на вечеринках в El Copitas и даже вернисажах Русского музея. 

Пижама Gucci, TSUM Collect, 193 000 руб.

Пижама Gucci, TSUM Collect, 193 000 руб.

Пижама Miu Miu, Oskelly, 185 000 руб.

Пижама Miu Miu, Oskelly, 185 000 руб.

Пижама Ayris Silk, 56 000 руб.

Пижама Ayris Silk, 56 000 руб.

Пижама Kleed Loungewear, ДЛТ, 55 950 руб.

Пижама Kleed Loungewear, ДЛТ, 55 950 руб.

Костюм 1811, 51 980 руб.

Костюм 1811, 51 980 руб.

Пижама 12Storeez, 49 000 руб.

Пижама 12Storeez, 49 000 руб.

Пижама Any Wowzers, 45 000 руб.

Пижама Any Wowzers, 45 000 руб.

Костюм Gapanovich, 44 000 руб.

Костюм Gapanovich, 44 000 руб.

Пижама Maison Lovers, 43 900 руб.

Пижама Maison Lovers, 43 900 руб.

Комплект Primrose, 39 900 руб.

Комплект Primrose, 39 900 руб.

Костюм Level44, 39 700 руб.

Костюм Level44, 39 700 руб.

Халат Monochrome, 39 500 руб.

Халат Monochrome, 39 500 руб.

Брюки May of May, 28 000 руб.

Брюки May of May, 28 000 руб.

Пижама Maison, 24 920 руб.

Пижама Maison, 24 920 руб.

Пижама Short Stories, Кенгуру, 20 999 руб.

Пижама Short Stories, Кенгуру, 20 999 руб.

Брюки Choux, 19 980 руб.

Брюки Choux, 19 980 руб.

Пижамные двойки пригодятся не только тем, кто планирует провести праздники в горизонтальном положении, но и тем, чей календарь забит вечеринками и корпоративами. С летним пижамкором разобрались (вьетнамки надел и пошел), а вот как дела обстоят с зимним — инфлюенсер Саша Буримова выгуливает домашнюю двойку 12Storeez на открытии флагмана бренда в ГУМе, а новоиспеченная мать и петербурженка в анамнезе Маша Червоткина появилась на вечеринке Ekonika x Botrois в dollcore-шортиках юного 17sensea в сочетании с пайеточным жакетом Unterque и футуристичными туфлями Loewe. Берем пример и для предстоящих выходов забираем шоколадную пижаму из шелка 1811 и атласную в оттенке шампанского Annuko — миксуем их нарядными слингбэками Miu Miu и ретро-сумочками Jolie Objects. А если тотальный dress up уже вошел в чат, не скупимся на флористические двойки Gucci, леопардовые jb.base и арт+фэшн сеты петербургских пионеров пижамкора Any Wowzers. 

Брюки Annuko, 19 900 руб.

Брюки Annuko, 19 900 руб.

Пижама Tàlia, 17 400 руб.

Пижама Tàlia, 17 400 руб.

Пижама AnnMel, 16 990 руб.

Пижама AnnMel, 16 990 руб.

Шорты Planta Rosa, 16 800 руб.

Шорты Planta Rosa, 16 800 руб.

Сет-тройка Cantik, 16 200 руб.

Сет-тройка Cantik, 16 200 руб.

Пижама St.Casanier, 16 000 руб.

Пижама St.Casanier, 16 000 руб.

Пижама Evkaliptica, 15 630 руб.

Пижама Evkaliptica, 15 630 руб.

Халат Belle you, 14 999 руб.

Халат Belle you, 14 999 руб.

Пижама Cache-Cache, 14 990 руб.

Пижама Cache-Cache, 14 990 руб.

Блуза Selfmade, 14 900 руб.

Блуза Selfmade, 14 900 руб.

Пижама Chois, 14 590 руб.

Пижама Chois, 14 590 руб.

Топ Ola Ola, 14 000 руб.

Топ Ola Ola, 14 000 руб.

Пижама Homestory, 13 900 руб.

Пижама Homestory, 13 900 руб.

Шорты 404 Not Found, 12 800 руб.

Шорты 404 Not Found, 12 800 руб.

Пижама Silk Lovers, 12 800 руб.

Пижама Silk Lovers, 12 800 руб.

Топ Scandale Maniere, 12 600 руб.

Топ Scandale Maniere, 12 600 руб.

Для вылазок на завтраки в Saro (согласны выходить из дома только за их сэндвичем с тонной чеддера!) пригодится голубая двойка Maison (Оксана Милковская проповедовала пижамкор еще до того, как это стало мейнстримом!) и вариант с овечками Ayris Silk, которые по примеру Dolce & Gabbana утепляем добротной макси-шубой. Пижама для вернисажа — тоже существует: довыполняем культурный план на год в Русском музее в пятнистой двойке Belle you (вместо рубашки — кимоно) и нарядной с перьями Selfmade. 

Пижама MORФEUS, 11 120 руб.

Пижама MORФEUS, 11 120 руб.

Брюки «Паче», 10 900 руб.

Брюки «Паче», 10 900 руб.

Кардиган 2Mood, 9 980 руб.

Кардиган 2Mood, 9 980 руб.

Кардиган Pitkina, 9 800 руб.

Кардиган Pitkina, 9 800 руб.

Костюм Rose Nude, 9 750 руб.

Костюм Rose Nude, 9 750 руб.

Шорты 17sensea, 8 900 руб.

Шорты 17sensea, 8 900 руб.

Шаровары Ivolga, 8 200 руб.

Шаровары Ivolga, 8 200 руб.

Топ The Dar Store × Studio 29, 7 900 руб.

Топ The Dar Store × Studio 29, 7 900 руб.

Комплект Petra, 7 500 руб.

Комплект Petra, 7 500 руб.

Пижама History One, 7 400 руб.

Пижама History One, 7 400 руб.

Брюки «Остров имени тебя», 7 200 руб.

Брюки «Остров имени тебя», 7 200 руб.

Пижама jb.base, 7 000 руб.

Пижама jb.base, 7 000 руб.

Шорты basa, 6 500 руб.

Шорты basa, 6 500 руб.

Пижама Love is reason, 6 190 руб.

Пижама Love is reason, 6 190 руб.

Рубашка 52 Hz, 5 990 руб.

Рубашка 52 Hz, 5 990 руб.

Рубашка «Дефиле», 2 699 руб.

Рубашка «Дефиле», 2 699 руб.

Пижамная рубашка O'stin, 1 799 руб.

Пижамная рубашка O'stin, 1 799 руб.

За наивными петуниями выстраиваемся в очередь к виртуозам принтов Ola Ola, а за сюрреалистичными пейзажами Леоноры Каррингтон — в кладовые Cache-Cache. Отрабатываем ультрамодный шинуазри-кор с китайскими драконами «Паче» или косплеим принцессу Жасмин в переливающемся сете из шаровар и накидки Ivolga. Если бой курантов застанет вас дома, это не повод игнорировать главные фэшн-традиции — запасаемся сапфировым бархатом Primrose, многослойными шифоновыми оборками May of May, перьями AnnMel и бантами Tàlia. 

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