11 локальных брендов сумок: от дофаминовой базы до арт-кутюра

У нас есть боулинг-сумки Miu Miu и подпоясанные тоуты Medea дома! Продолжаем проект #sobaka_loves_locals и рассказываем, у кого в России искать самые дофаминовые багеты, гранжевые тоуты и кутюрные клатчи (с пальмовой ветвью и королем-солнцем!).
JENËK
Пианистка, артизан и лауерат премии «ТОП-50» Евгения Петрова создала петербургский эквивалент it-bags — «женьков», которые теперь повсюду: багеты Merit (бывают в цвет березовых листочков!) обожают фэшн-инфлюэнсеры Мария Комарова и Лера Парфенова, массивный пельмень Sachet поселился у стилистов Анны Слониковой и Тани Миски Молока, а с канареечной Node не расстается фотограф Полина Твердая. Этой осенью команда JENËK поддержала подиумный тренд на создание фэшн-гибридов и поженила JOIN c шоппером ALLINCLUSIVE — получилась компактная, но вместительная кросс-боди EVERYDAY LAMB для ноута и документов.
Madame Chatelet
Аксессуарные кутюрье Вячеслав Хрюков, Максим Киревичев и Грета Джанбарянц вывели кожевенное искусство на новый уровень: увековечили короля-солнце в кросс-боди Le Soleil, золотую пальмовую ветвь — в бургунди-клатче Palm d’or (носят Рената Литвинова и Ирина Горбачева!), а потягивающуюся пантеру — на позолоченной ручке сумки-тотема Fatal. Плюс виртуозно управляются с бисером, перышками, рафией и замшей, а в новом запаслись ремешками, арт-фурнитурой и винной глянцевой кожей, из которых сочинили готичные тоуты (на зависть Balenciaga), вытянутые таксы и каноничные сэтчелы, которые были бы достойны места в сумочной коллекции Грейс Келли.
IMAKEBAGS
Мастхэв фэшн-инфлюэнсеров — дофаминовая SEVA (из кожаных пэчворк-лоскутков — апсайкл!) от петербургских мастеров IMAKEBAGS: c кросс-боди не расстаются модель Маша Червоткина и звезда YouTube Алина Шкарупа. Фаундер бренда (артизан с дипломом политолога!) Ксения Лапшова назвала it-bag в честь сына Севы (как тебе такое, Hermes Birkin?), а следом пересобрала в колдовской мини-багет Witch bag и анималистично-пятнистую Wild, которую Мария Миногарова по совету стилиста Анастасии Соломеиной выгуливает во дворе Hideout с оверсайз-косухой Lime и розовым платьем Saint-Tokyo.
Askent
Фэшн-бестселлер пензенского локального бренда Askent (с бутиком на Петроградке!) — кожаные сумки-таксы (и укороченная боулинг-альтернатива!), бросающие вызов Питеру Мюлье в Alaïa и прижившиеся в гардеробах фаундера Leraw Яны Мотиной, стилиста Sorelle Александры Дворянкиной и креативного директора Nuself Юлианны Гриб. В новом сезоне дизайн-команда бренда отказалась от матовой кожи в пользу лакированной (важный тренд сезона по версии Jil Sander и Schiaparelli), перевыпустив собственные хиты (от пельменя до багета-каноэ) в темных глянцевых оттенках.
Moveli
Главные русские боулинг-сумки создают Moveli во главе с Еленой Еланцевой: за них ручаются велнес-дива Саша Новикова, сестры Ирина и Марина Голомаздины, а также худрук бренда украшений Maniovich Александра Маниович. Тем временем актриса Аглая Тарасова обзавелась бьюти-кейсом бренда, а Елена Подкаминская мэтчит винный тоут из новой осенней коллекции со шпионским бежевым тренчем.
Arny Praht
Влад Прахт вместе с женой Анной вывел кожевенное дело своего деда Арнольда Прахта на новый уровень: запустил бренд экоустойчивых сумок Arny Praht (в числе преданных фанатов — Salavat Kypere и Света Comrade), в котором упражняется в этичных альтернативах коже не хуже Stella McCartney, Ganni и Balenciaga. Секрет производства — микропористая пленка из полиуретана, которая наносится на тканую основу из хлопка, финальный штрих — подкладка из искусственного шелка. В новом сезоне Arny Praht приручили кобальтовый Ferragamo blue (цвет следующей весны!), а также бросили эковызов подпоясанным тоутам Medea и корсетным багетам Ludovic de Saint Sernin.
CNS
Самые дофаминовые it-сумки создаются не в дизайн-лабораториях Jacquemus, а на производстве ростовской марки CNS («Соined in stone» — мото бренда!), чьи фирменные багеты-полумесяцы и карамельные хобо выгуливают стилист Айшет Кужугет и модель Диана Малыгина. Помимо серотониновых оттенков, этой осенью мастера CNS (с 20-летним стажем — начали рабту еще в 2003 году!) припасли тоуты в трендовом бургунди (цвет сезона по версии Saint Laurent и Khaite!): по цветовому канону Стефано Галличи мэтчим с пудровыми комбинациями и теплыми куртками с меховым воротничком (а то и с шубами).
Misa bags
Небольшая команда петербургских мастеров вместе с Екатериной Харитошиной (выпускница почтенной парижской институции Lesage!) создает замшевые тоуты-трюфели и хитросплетенные багеты на небольшом производстве на Обводном канале — оттуда они разлетаются по сумочным коллекциям актрисы Нино Нинидзе, гуру визажа Лены Крыгиной, фэшн-словесника Вики Чумы-Вечеринки и стилиста Баи Горбуновой. Плюс в цехах Misa Bags припасен внушительный сумочный обвес (создан в коллаборации с художницей Alisa Сayoo).
Highcraft
Суперсила аксессуарного кэжуал-бренда Highcraft из Кирова во главе с Сергеем Соковниным — мастерская работа с кожей и замшей , из которых в новой осенней-коллекции сделаны ажурные тоуты, витиеваетые кисеты и клатчи-пельмени. В числе преданных сумочных фанаток Highcraft — балерина Большого Кристина Кретова, инфлюэнсер Ангелина Исаева и фэшн-журналист Настя Сотник.
Mercy
Фаундер Mercy bag Полина Хабарова заручилась фэшн-поддержкой стилиста Инны Рыжик и фотографа Саши Нестеровой — в итоге покорили соцсети cвоими авангардными кампейнами (оценила худрук Pervert Наст Ножина), а фэшн-журналиста Анну Махорину, готическую диву Salavat Kypere, креативного директора Sorelle и фотографа Камиллу Хапанову (снимала для Собака.ru Глеба Костина!) — мрачными вытянутыми east-west таксами, алыми боулинг-сумками и подпоясанными тоутами.
Jolie Objects
Модель и художница Женя Макарова aka Jolie Alien влюбила в свои высокохудожественные театральные фермуары Jolie Objects из итальянского шелка главных российских it-girls: вместе flowercore-платьями и двубортными жакетами их носят худрук Badlon Mag Ксения Чилингарова, готическая дива Salavat Kypere, стилисты Юлианна Гриб и Вита Клац. Плюс Jolie Alien придумала массивную альтернативу — вместительные гигатоуты (отшивает на неаполитанской фабрике, где производят сумки Gucci), украшенные авторскими рисунками.
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