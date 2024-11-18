11 локальных брендов сумок: от дофаминовой базы до арт-кутюра

Самые дофаминовые it-сумки создаются не в дизайн-лабораториях Jacquemus, а на производстве ростовской марки CNS («Соined in stone» — мото бренда!), чьи фирменные багеты-полумесяцы и карамельные хобо выгуливают стилист Айшет Кужугет и модель Диана Малыгина. Помимо серотониновых оттенков, этой осенью мастера CNS (с 20-летним стажем — начали рабту еще в 2003 году!) припасли тоуты в трендовом бургунди (цвет сезона по версии Saint Laurent и Khaite!): по цветовому канону Стефано Галличи мэтчим с пудровыми комбинациями и теплыми куртками с меховым воротничком (а то и с шубами).