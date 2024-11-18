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Как цветочный принт стал фэшн-мастхэвом зимы?

Пока за окном исчезают последние намеки на зелень, дизайнеры — от Миуччи Прада до Джонатана Андерсона и Демны Гвасалии — высаживают фэшн-клумбы на полупрозрачных платьях, шароварах и юбках. Рассказываем, как внедрить цветы в осенне-зимний гардероб, и показываем, где искать лучшие floral-айтемы.

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

Jil Sander FW'24

Jil Sander FW'24

Prada FW'24

Prada FW'24

Loewe FW'24

Loewe FW'24

Balenciaga FW'24

Balenciaga FW'24

Rabanne FW'24

Rabanne FW'24

Rokh FW'24

Rokh FW'24

Emilia Wickstead FW'24

Emilia Wickstead FW'24

Vivetta FW'24

Vivetta FW'24

Оттачиваем girl math и приспосабливаем летнее платье в цветочек к осенне-зимнему сезону по фэшн-методичке: Демна Гвасалия в Balenciaga миксует флористическое макси с деконструктивистской шубой, Миучча Прада украшает полупрозрачное миди пушистым цветочным узором и сочетает его с жокейскими сапогами, Жульен Доссена в Rabanne утепляет пэчворк-комбинацию свитером, а Рок Хванг в Rokh женит пасторальный сарафан с кружевами с костюмными брюками и рукавами из той же ткани. При желании меняем fall floral dress на гибрид платья и пальто — Люси и Люк Мейер из Jil Sander вслед за стегаными покрывалами отшили шерстяные одеяла (что-то похожее видели у РЖД).

В Miu Miu и Loewe голосуют за эклектику — Миучча Прада стилизует пышную юбку с уорхоловскими цветами с рабочей курткой, объемным свитером и маскулинными ботинками на шнуровке, а Джонатан Андерсон с помощью парашютов с микро-бутонами избавляет от излишней серьезности вечерний смокинг (записываем трюк для предновогодних вечеринок и корпоративов!). 

Prada, TSUM Collect, 590 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 590 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 360 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 360 000 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 158 000 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 158 000 руб.

Meowshka, 157 400 руб.

Meowshka, 157 400 руб.

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

J.Kim, 111 000 руб.

J.Kim, 111 000 руб.

R13, Leform, 107 490 руб.

R13, Leform, 107 490 руб.

AND The Brand, 102 400 руб.

AND The Brand, 102 400 руб.

Gapanovich, 70 000 руб.

Gapanovich, 70 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 65 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 65 000 руб.

Choux, 49 980 руб.

Choux, 49 980 руб.

Masterpeace, 48 000 руб.

Masterpeace, 48 000 руб.

May of May, 44 000 руб.

May of May, 44 000 руб.

Vereja, 36 000 руб.

Vereja, 36 000 руб.

1811, 29 990 руб.

1811, 29 990 руб.

Mirstores, 27 990 руб.

Mirstores, 27 990 руб.

Sorelle Era, 27 000 руб.

Sorelle Era, 27 000 руб.

Повторяем стайлинг-трюк с показа Miu Miu с шифоновой юбкой Ulyana Sergeenko и струящейся Eclata c алыми рододендронами — миксуем нарядный низ с granpacore-свитерами, аутдор-парками и ворквир-куртками. А архивную Prada (с герберами в языках пламени) сочетаем с пудровым жакетом Meowshka (комбо розового и красного — важный тренд года!). Разбавляем коллекцию черно-серой верхней одежды оранжевыми розами Dries Van Noten, бургунди-четырехлистниками J.Kim и разноцветными букетами Gapanovich. 

Только начинающим практиковать скилл по сочетанию принтов советуем присмотреться к цветочным аксессуарам: веселой балаклаве с лепестками Keke или ретроварежкам Akhmadullina Dreams (Снегурочка-кор!). А платок с букетиками Annuko и атласный клатч Ushatava пригодятся на выставке «Бриллианты не навсегда» в Joy Gallery, посвященной воспоминаниям о лете. 

Ushatava, 26 900 руб.

Ushatava, 26 900 руб.

Any Wowzers, 26 000 руб.

Any Wowzers, 26 000 руб.

M_U_R, 25 000 руб.

M_U_R, 25 000 руб.

Ola Ola, 24 310 руб.

Ola Ola, 24 310 руб.

Kidsuper, KM20, 22 400 руб.

Kidsuper, KM20, 22 400 руб.

Idol, 21 990 руб.

Idol, 21 990 руб.

Walk of Shame, 21 500 руб.

Walk of Shame, 21 500 руб.

Open YY, Studio Slow, 18 990 руб.

Open YY, Studio Slow, 18 990 руб.

Keke, 15 500 руб.

Keke, 15 500 руб.

Yallo, 15 400 руб.

Yallo, 15 400 руб.

Eclata, 15 000 руб.

Eclata, 15 000 руб.

Studio29, 13 900 руб.

Studio29, 13 900 руб.

Ushatava, 9 900 руб.

Ushatava, 9 900 руб.

Bunny Poem, 9 500 руб.

Bunny Poem, 9 500 руб.

Aim Clo, 8 950 руб.

Aim Clo, 8 950 руб.

Planta Rosa, 8 600 руб.

Planta Rosa, 8 600 руб.

Akhmadullina Dreams, 5 990 руб.

Akhmadullina Dreams, 5 990 руб.

Annuko, 5 900 руб.

Annuko, 5 900 руб.

Утепляемся с цветочным трикотажем AND The Brand (связали целую коллекцию кардиганов с бутонами всех мастей), 1811 (наш выбор — floral сет из мини-юбки и джемпера), Mirstores (вы примете эти розы?) и Vereja (свитера с кидкор-флорой). Отрабатываем сразу несколько трендов за раз с кобальтовой двойкой из флиса Aim Clo и коллекционным лотом — пальто с пушистой отделкой Prada. 

Готовимся к предновогоднему марафону заранее — для вечеринок присматриваем корсет Sorelle Era в тандеме с рваными джинсами, перьевым боа и лаковыми туфлями (главная кожа сезона!), для похода на «Щелкунчика» пригодится кремовая юбка с объемными бутонами Studio29 в паре с жакетом в тон и перчатками в пайетках, а в ночь X примеряем драматичную комбинацию Idol. 

Инес Исайя рифмует красные маки на платье с бутонами-серьгами и дополняет образ сумкой-кольчугой и лаковыми босоножками

Инес Исайя рифмует красные маки на платье с бутонами-серьгами и дополняет образ сумкой-кольчугой и лаковыми босоножками

Фанни Экстранд выбирает прозрачную юбку с черными цветами, стилизуя ее с оверсайз-пиджаком и нюдовыми вьетнамками на каблуке

Фанни Экстранд выбирает прозрачную юбку с черными цветами, стилизуя ее с оверсайз-пиджаком и нюдовыми вьетнамками на каблуке

Бланка Миро выгуливает бургунди кардиган с тюльпанами в тандеме с джинсами, белой футболкой и маскулинными лоферами

Бланка Миро выгуливает бургунди кардиган с тюльпанами в тандеме с джинсами, белой футболкой и маскулинными лоферами

Эмили Синдлев голосует за total look Miu Miu — сочетает фиолетовую юбку с поп-арт-бутонами с флиской и ворквир-курткой

Эмили Синдлев голосует за total look Miu Miu — сочетает фиолетовую юбку с поп-арт-бутонами с флиской и ворквир-курткой

Виктория Монтанари дополняет стеганку с голубыми бутонами джемпером и оправой в тон

Виктория Монтанари дополняет стеганку с голубыми бутонами джемпером и оправой в тон

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