Как цветочный принт стал фэшн-мастхэвом зимы?

Пока за окном исчезают последние намеки на зелень, дизайнеры — от Миуччи Прада до Джонатана Андерсона и Демны Гвасалии — высаживают фэшн-клумбы на полупрозрачных платьях, шароварах и юбках. Рассказываем, как внедрить цветы в осенне-зимний гардероб, и показываем, где искать лучшие floral-айтемы.
Оттачиваем girl math и приспосабливаем летнее платье в цветочек к осенне-зимнему сезону по фэшн-методичке: Демна Гвасалия в Balenciaga миксует флористическое макси с деконструктивистской шубой, Миучча Прада украшает полупрозрачное миди пушистым цветочным узором и сочетает его с жокейскими сапогами, Жульен Доссена в Rabanne утепляет пэчворк-комбинацию свитером, а Рок Хванг в Rokh женит пасторальный сарафан с кружевами с костюмными брюками и рукавами из той же ткани. При желании меняем fall floral dress на гибрид платья и пальто — Люси и Люк Мейер из Jil Sander вслед за стегаными покрывалами отшили шерстяные одеяла (что-то похожее видели у РЖД).
В Miu Miu и Loewe голосуют за эклектику — Миучча Прада стилизует пышную юбку с уорхоловскими цветами с рабочей курткой, объемным свитером и маскулинными ботинками на шнуровке, а Джонатан Андерсон с помощью парашютов с микро-бутонами избавляет от излишней серьезности вечерний смокинг (записываем трюк для предновогодних вечеринок и корпоративов!).
Повторяем стайлинг-трюк с показа Miu Miu с шифоновой юбкой Ulyana Sergeenko и струящейся Eclata c алыми рододендронами — миксуем нарядный низ с granpacore-свитерами, аутдор-парками и ворквир-куртками. А архивную Prada (с герберами в языках пламени) сочетаем с пудровым жакетом Meowshka (комбо розового и красного — важный тренд года!). Разбавляем коллекцию черно-серой верхней одежды оранжевыми розами Dries Van Noten, бургунди-четырехлистниками J.Kim и разноцветными букетами Gapanovich.
Только начинающим практиковать скилл по сочетанию принтов советуем присмотреться к цветочным аксессуарам: веселой балаклаве с лепестками Keke или ретроварежкам Akhmadullina Dreams (Снегурочка-кор!). А платок с букетиками Annuko и атласный клатч Ushatava пригодятся на выставке «Бриллианты не навсегда» в Joy Gallery, посвященной воспоминаниям о лете.
Утепляемся с цветочным трикотажем AND The Brand (связали целую коллекцию кардиганов с бутонами всех мастей), 1811 (наш выбор — floral сет из мини-юбки и джемпера), Mirstores (вы примете эти розы?) и Vereja (свитера с кидкор-флорой). Отрабатываем сразу несколько трендов за раз с кобальтовой двойкой из флиса Aim Clo и коллекционным лотом — пальто с пушистой отделкой Prada.
Готовимся к предновогоднему марафону заранее — для вечеринок присматриваем корсет Sorelle Era в тандеме с рваными джинсами, перьевым боа и лаковыми туфлями (главная кожа сезона!), для похода на «Щелкунчика» пригодится кремовая юбка с объемными бутонами Studio29 в паре с жакетом в тон и перчатками в пайетках, а в ночь X примеряем драматичную комбинацию Idol.
Инес Исайя рифмует красные маки на платье с бутонами-серьгами и дополняет образ сумкой-кольчугой и лаковыми босоножками
Фанни Экстранд выбирает прозрачную юбку с черными цветами, стилизуя ее с оверсайз-пиджаком и нюдовыми вьетнамками на каблуке
Бланка Миро выгуливает бургунди кардиган с тюльпанами в тандеме с джинсами, белой футболкой и маскулинными лоферами
Эмили Синдлев голосует за total look Miu Miu — сочетает фиолетовую юбку с поп-арт-бутонами с флиской и ворквир-курткой
Виктория Монтанари дополняет стеганку с голубыми бутонами джемпером и оправой в тон
Комментарии (0)