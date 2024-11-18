Как цветочный принт стал фэшн-мастхэвом зимы?

Оттачиваем girl math и приспосабливаем летнее платье в цветочек к осенне-зимнему сезону по фэшн-методичке: Демна Гвасалия в Balenciaga миксует флористическое макси с деконструктивистской шубой, Миучча Прада украшает полупрозрачное миди пушистым цветочным узором и сочетает его с жокейскими сапогами, Жульен Доссена в Rabanne утепляет пэчворк-комбинацию свитером, а Рок Хванг в Rokh женит пасторальный сарафан с кружевами с костюмными брюками и рукавами из той же ткани. При желании меняем fall floral dress на гибрид платья и пальто — Люси и Люк Мейер из Jil Sander вслед за стегаными покрывалами отшили шерстяные одеяла (что-то похожее видели у РЖД).

В Miu Miu и Loewe голосуют за эклектику — Миучча Прада стилизует пышную юбку с уорхоловскими цветами с рабочей курткой, объемным свитером и маскулинными ботинками на шнуровке, а Джонатан Андерсон с помощью парашютов с микро-бутонами избавляет от излишней серьезности вечерний смокинг (записываем трюк для предновогодних вечеринок и корпоративов!).