Как стеганки покорили подиумы и стали самыми модными куртками (а еще жилетами и юбками) сезона?

Носим стеганое все — впридачу к теплым курткам запасаемся непродуваемыми брюками Gapanovich, юбкой в цвете сахарной ваты «Уста к устам» (по примеру Balenciaga мэтчим с курткой из той же ткани) и мегасумкой Country Textile. Готовимся к холодам с электрик-жилетом Shu (продлевает жизнь любимому пальто), шарфом To Be Blossom и манишкой Only me. Отрабатываем сразу два тренда с кокеткорной жилеткой Chois (рюши и бантики заверены Valentino и Prada) — и мэтчим джинсовый воротничок с сумкой из денима Lime (Chanel на минималках!).