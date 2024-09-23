Как стеганки покорили подиумы и стали самыми модными куртками (а еще жилетами и юбками) сезона?

Ищем плюсы в неизбежном похолодании и вслед за моделями на показах — от Jil Sander до Christian Dior и Rokh — укутываемся в фэшн-одеяла. В честь стеганого бума рассказываем о главных стайлинг-трюках с Недели моды и показываем 45 самых интересных айтемов.
В осенне-зимнем сезоне стеганка появилась в виде атласных и бархатных кейпов Jil Sander, сложносочиненных пальто Rokh и даже брюк Eckhaus Latta. Пока Люк и Люси Майер лишают стеганые пальто и накидки загородного вайба, миксуя их с кожаными носками, меховыми сумками и псевдокупательными шапочками, Стюарт Веверс в Coach по всем правилам кэжуала сочетает стеганку с худи, потрепанными сапогами и сумкой с мощным обвесом (в дело идет все — от бейсболок до открыток). А дизайнеры Майк Экхаус и Зои Латта в Eckhaus Latta сочиняют стеганый total lool в главном оттенке сезона — женят бургунди двойку с меховыми сапогами и баклажановым трикотажным топом. В зиму забираем стеганый сет Diesel (жилет + пуховик) и шубу Сhristian Dior (стеганую подкладку не прячем, а выставляем на показ!).
Самые нарядные стеганки— этнический жакет с шелковой подкладкой Etro и косуха Inshade (с художественным принтом). Ничуть не хуже есть в Петербурге — Анна Баркова в Any Wowzers сочинила кимоно, а к Ольге Гинзбург в Ola Ola идем за бургунди (новый красный) жакетом-перевертышем (так задумано!) — утепляемся на дебютную прогулку по Линейному парку (Хай-Лайн у нас дома).
Носим стеганое все — впридачу к теплым курткам запасаемся непродуваемыми брюками Gapanovich, юбкой в цвете сахарной ваты «Уста к устам» (по примеру Balenciaga мэтчим с курткой из той же ткани) и мегасумкой Country Textile. Готовимся к холодам с электрик-жилетом Shu (продлевает жизнь любимому пальто), шарфом To Be Blossom и манишкой Only me. Отрабатываем сразу два тренда с кокеткорной жилеткой Chois (рюши и бантики заверены Valentino и Prada) — и мэтчим джинсовый воротничок с сумкой из денима Lime (Chanel на минималках!).
Встраиваемся в grandpacore в тужурке Vatnique и кожаных мюлях-тапках PDF (тандем с носками приветствуется). Пополняем зеленую (важный тренд!) коллекцию травянистым жилетом Bottega Veneta и хаки-курткой Frizmworks. Носим стеганки на манер королевской семьи (их обожала Елизавета II) — для коттеджкорных комбо миксуем жилет Burberry со узорчатыми свитерами, шерстяными брюками и сапогами. При желании (а точнее — уже по необходимости) меняем жилет на куртку — за стеганым кимоно идем в гости к Gate31, а насыщенно-синим бомбером — к мастерам функционального кэжуала Shu.
Леандра Медин миксует стеганку с мини-платьем кроше, кремовыми гольфами и замшевыми дерби
Инес Исайя выбирает кокеткорную куртку с бантиками и сочетает ее с пижамными брюками из шитья
Анук Ив выгуливает объемную стеганую куртку с лаконичным черно-белым образом из прямых джинсов и контрастного кардигана
Эмили Синдлев носит oversize-стеганку в качестве платья с лео-сапогами и твидовым беретом в тон
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