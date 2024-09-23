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Вещи

Как стеганки покорили подиумы и стали самыми модными куртками (а еще жилетами и юбками) сезона?

Ищем плюсы в неизбежном похолодании и вслед за моделями на показах — от Jil Sander до Christian Dior и Rokh — укутываемся в фэшн-одеяла. В честь стеганого бума рассказываем о главных стайлинг-трюках с Недели моды и показываем 45 самых интересных айтемов.

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Jil Sander FW'24
Архивы пресс-служб

Jil Sander FW'24

Christian Dior Resort'25
Архивы пресс-служб

Christian Dior Resort'25

Rokh FW'24
Архивы пресс-служб

Rokh FW'24

Diesel FW'24
Архивы пресс-служб

Diesel FW'24

Eckhaus Latta FW'24
Архивы пресс-служб

Eckhaus Latta FW'24

Coach FW'24
Архивы пресс-служб

Coach FW'24

Hermes FW'24
Архивы пресс-служб

Hermes FW'24

В осенне-зимнем сезоне стеганка появилась в виде атласных и бархатных кейпов Jil Sander, сложносочиненных пальто Rokh и даже брюк Eckhaus Latta. Пока Люк и Люси Майер лишают стеганые пальто и накидки загородного вайба, миксуя их с кожаными носками, меховыми сумками и псевдокупательными шапочками, Стюарт Веверс в Coach по всем правилам кэжуала сочетает стеганку с худи, потрепанными сапогами и сумкой с мощным обвесом (в дело идет все — от бейсболок до открыток). А дизайнеры Майк Экхаус и Зои Латта в Eckhaus Latta сочиняют стеганый total lool в главном оттенке сезона — женят бургунди двойку с меховыми сапогами и баклажановым трикотажным топом. В зиму забираем стеганый сет Diesel (жилет + пуховик) и шубу Сhristian Dior (стеганую подкладку не прячем, а выставляем на показ!). 

Куртка Jil Sander, TSUM Collect, 110 000 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Jil Sander, TSUM Collect, 110 000 руб.

Жакет Etro, TSUM Collect, 88 000 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Etro, TSUM Collect, 88 000 руб.

Куртка Inshade, 53 200 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Inshade, 53 200 руб.

Жакет Moncler, TSUM Collect, 48 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Moncler, TSUM Collect, 48 500 руб.

Шарф Free Age, 40 000 руб.
Архивы пресс-служб

Шарф Free Age, 40 000 руб.

Куртка Sanchy, 39 900 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Sanchy, 39 900 руб.

Куртка Muus, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Muus, 35 000 руб.

Пиджак ZNWR, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Пиджак ZNWR, 32 000 руб.

Топ Antonelli Firenze, ДЛТ, 29 250 руб.
Архивы пресс-служб

Топ Antonelli Firenze, ДЛТ, 29 250 руб.

Кимоно Any Wowzers, 28 700 руб.
Архивы пресс-служб

Кимоно Any Wowzers, 28 700 руб.

Жакет Ola Ola, 26 800 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Ola Ola, 26 800 руб.

Куртка Daisyknit, 25 890 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка Daisyknit, 25 890 руб.

Парка Novaya, 22 600 руб.
Архивы пресс-служб

Парка Novaya, 22 600 руб.

Пальто Urbantiger, 17 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пальто Urbantiger, 17 900 руб.

Самые нарядные стеганки— этнический жакет с шелковой подкладкой Etro и косуха Inshade (с художественным принтом). Ничуть не хуже есть в Петербурге — Анна Баркова в Any Wowzers сочинила кимоно, а к Ольге Гинзбург в Ola Ola идем за бургунди (новый красный) жакетом-перевертышем (так задумано!) — утепляемся на дебютную прогулку по Линейному парку (Хай-Лайн у нас дома). 

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.
Архивы пресс-служб

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Брюки Gapanovich, 17 000 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Gapanovich, 17 000 руб.

Куртка All We Need, 16 990 руб.
Архивы пресс-служб

Куртка All We Need, 16 990 руб.

Жилет Chois, 14 990 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет Chois, 14 990 руб.

Брюки Belle You, 9 999 руб.
Архивы пресс-служб

Брюки Belle You, 9 999 руб. 

Юбка Krakatau, 9 990 руб.
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Юбка Krakatau, 9 990 руб.

Юбка Silvashi, 8 990 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Silvashi, 8 990 руб.

Сумка Country Textile, 7 900 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Country Textile, 7 900 руб.

Шарф To Be Blossom, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

Шарф To Be Blossom, 6 990 руб.

Юбка «Уста к устам», 6 500 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка «Уста к устам», 6 500 руб.

Юбка Sorelle Era, 5 100 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Sorelle Era, 5 100 руб.

Сумка Lime, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Сумка Lime, 4 999 руб.

Чехол для телефона Gate31, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

Чехол для телефона Gate31, 4 990 руб.

Манишка с капюшоном Only me, 4 392 руб.
Архивы пресс-служб

Манишка с капюшоном Only me, 4 392 руб.

Жилет SHU, 2 990 руб.
Архивы пресс-служб

Жилет SHU, 2 990 руб.

Носим стеганое все — впридачу к теплым курткам запасаемся непродуваемыми брюками Gapanovich, юбкой в цвете сахарной ваты «Уста к устам» (по примеру Balenciaga мэтчим с курткой из той же ткани) и мегасумкой Country Textile. Готовимся к холодам с электрик-жилетом Shu (продлевает жизнь любимому пальто), шарфом To Be Blossom и манишкой Only me. Отрабатываем сразу два тренда с кокеткорной жилеткой Chois (рюши и бантики заверены Valentino и Prada) — и мэтчим джинсовый воротничок с сумкой из денима Lime (Chanel на минималках!). 

Жилет Burberry, ДЛТ, 220 000 руб.

Жилет Burberry, ДЛТ, 220 000 руб.

Жилет Bottega Veneta, TSUM Collect, 198 250 руб.

Жилет Bottega Veneta, TSUM Collect, 198 250 руб.

Шарф Jil Sander, ДЛТ, 47 550 руб.

Шарф Jil Sander, ДЛТ, 47 550 руб.

Жилет Xenia Telunts, Studio Slow, 43 990 руб.

Жилет Xenia Telunts, Studio Slow, 43 990 руб.

Куртка Frizmworks, Studio Slow, 21 890 руб.

Куртка Frizmworks, Studio Slow, 21 890 руб.

Мюли PDF, КМ20, 21 300 руб.

Мюли PDF, КМ20, 21 300 руб.

Брюки ZNWR, 18 000 руб.

Брюки ZNWR, 18 000 руб.

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Тужурка Vatnique, 17 500 руб.

Ватник Same, 15 000 руб.

Ватник Same, 15 000 руб.

Куртка Gate31, 14 990 руб.

Куртка Gate31, 14 990 руб.

Бомбер SHU, 4 990 руб.

Бомбер SHU, 4 990 руб.

Рубашка Befree, 3 599 руб.

Рубашка Befree, 3 599 руб.

Встраиваемся в grandpacore в тужурке Vatnique и кожаных мюлях-тапках PDF (тандем с носками приветствуется). Пополняем зеленую (важный тренд!) коллекцию травянистым жилетом Bottega Veneta и хаки-курткой Frizmworks. Носим стеганки на манер королевской семьи (их обожала Елизавета II) — для коттеджкорных комбо миксуем жилет Burberry со узорчатыми свитерами, шерстяными брюками и сапогами. При желании (а точнее — уже по необходимости) меняем жилет на куртку — за стеганым кимоно идем в гости к Gate31, а насыщенно-синим бомбером — к мастерам функционального кэжуала Shu. 

Леандра Медин миксует стеганку с мини-платьем кроше, кремовыми гольфами и замшевыми дерби

Леандра Медин миксует стеганку с мини-платьем кроше, кремовыми гольфами и замшевыми дерби

Инес Исайя выбирает кокеткорную куртку с бантиками и сочетает ее с пижамными брюками из шитья

Инес Исайя выбирает кокеткорную куртку с бантиками и сочетает ее с пижамными брюками из шитья

Анук Ив выгуливает объемную стеганую куртку с лаконичным черно-белым образом из прямых джинсов и контрастного кардигана

Анук Ив выгуливает объемную стеганую куртку с лаконичным черно-белым образом из прямых джинсов и контрастного кардигана

Эмили Синдлев носит oversize-стеганку в качестве платья с лео-сапогами и твидовым беретом в тон

Эмили Синдлев носит oversize-стеганку в качестве платья с лео-сапогами и твидовым беретом в тон

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