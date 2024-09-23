Как стеганки покорили подиумы и стали самыми модными куртками (а еще жилетами и юбками) сезона?

В осенне-зимнем сезоне стеганка появилась в виде атласных и бархатных кейпов Jil Sander, сложносочиненных пальто Rokh и даже брюк Eckhaus Latta. Пока Люк и Люси Майер лишают стеганые пальто и накидки загородного вайба, миксуя их с кожаными носками, меховыми сумками и псевдокупательными шапочками, Стюарт Веверс в Coach по всем правилам кэжуала сочетает стеганку с худи, потрепанными сапогами и сумкой с мощным обвесом (в дело идет все — от бейсболок до открыток). А дизайнеры Майк Экхаус и Зои Латта в Eckhaus Latta сочиняют стеганый total lool в главном оттенке сезона — женят бургунди двойку с меховыми сапогами и баклажановым трикотажным топом. В зиму забираем стеганый сет Diesel (жилет + пуховик) и шубу Сhristian Dior (стеганую подкладку не прячем, а выставляем на показ!).