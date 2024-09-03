Непромокаемые, пушистые, прозрачные! Как кейпы вернулись на подиумы и в наши сердца?

Придуманные еще в средневековой Англии (пастухи носили для защиты от дождя и ветра), позже кейпы стали частью гардеробов аристократии Викторианской эпохи — по сути служили им тем же, чем и пастухам — прикрывали от непогоды по-модному для XIX века открытые плечи. В этом сезоне дизайнеры хором вспомнили о надолго отодвинутой на задний план (часто кейпы обвиняют в непрактичности и неудобстве) верхней одежде. Амбассадором кейпов стала Чемена Камали из Chloe — в ее коллекции появилось рекордное количество вариантов (из непромокаемого хлопка, матовой и лакированной кожи и даже из белоснежного кружева), которые она миксует с мини из полупрозрачного шифона с оборками и трикотажными платьями. Фиксируем (и запоминаем!) главный стайлинг-трюк с показа: наслаиваем массивное ожерелье прямо поверх ворота кейпа.

Пока Матье Блази из Bottega Veneta и Кэтрин Холстейн из Khaite голосуют за классический крой и нейтральные оттенки, Читосе Абе из Sacai поженила кейп и пиджак в полоску (читай: кейжак или пиджейп!), а Франческо Риссо придумал для показа Marni мегаобъемный кожаный кейп в оттенке заплесневелого сыра (не фу, а рокфор!). Джун Такахаси из Undercover предлагает носить кейп не только для тепла, но и для нарядности — сочинил накидку из прозрачного шифона и надел поверх объемного свитера и черных джинс.