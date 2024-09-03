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Вещи

Непромокаемые, пушистые, прозрачные! Как кейпы вернулись на подиумы и в наши сердца?

Чемена Камали отметила свой дебют в Chloe возрождением кейпов (вовсю носит звезда «Эйфории» Сидни Суини). Вслед за ней о накидках с аристократическими корнями вспомнили в Bottega Veneta, Marni и Valentino. Носим кейпы-плащи уже сейчас — с шелковыми мини и гладиаторскими балетками, на холода забираем шерстяные кейпы-пальто в тандеме с высокими сапогами и водолазками. 

Chloe FW'24
Архивы пресс-служб

Chloe FW'24

Bottega Veneta FW'24
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta FW'24

Khaite FW'24
Архивы пресс-служб

Khaite FW'24

Marni FW'24
Архивы пресс-служб

Marni FW'24

Sacai FW'24
Архивы пресс-служб

Sacai FW'24

Rick Owens FW'24
Архивы пресс-служб

Rick Owens FW'24

Valentino FW'24
Архивы пресс-служб

Valentino FW'24

Chanel FW'24
Архивы пресс-служб

Chanel FW'24

Undercover FW'24
Архивы пресс-служб

Undercover FW'24

Придуманные еще в средневековой Англии (пастухи носили для защиты от дождя и ветра), позже кейпы стали частью гардеробов аристократии Викторианской эпохи — по сути служили им тем же, чем и пастухам — прикрывали от непогоды по-модному для XIX века открытые плечи. В этом сезоне дизайнеры хором вспомнили о надолго отодвинутой на задний план (часто кейпы обвиняют в непрактичности и неудобстве) верхней одежде. Амбассадором кейпов стала Чемена Камали из Chloe — в ее коллекции появилось рекордное количество вариантов (из непромокаемого хлопка, матовой и лакированной кожи и даже из белоснежного кружева), которые она миксует с мини из полупрозрачного шифона с оборками и трикотажными платьями. Фиксируем (и запоминаем!) главный стайлинг-трюк с показа: наслаиваем массивное ожерелье прямо поверх ворота кейпа.

Пока Матье Блази из Bottega Veneta и Кэтрин Холстейн из Khaite голосуют за классический крой и нейтральные оттенки, Читосе Абе из Sacai поженила кейп и пиджак в полоску (читай: кейжак или пиджейп!), а Франческо Риссо придумал для показа Marni мегаобъемный кожаный кейп в оттенке заплесневелого сыра (не фу, а рокфор!). Джун Такахаси из Undercover предлагает носить кейп не только для тепла, но и для нарядности — сочинил накидку из прозрачного шифона и надел поверх объемного свитера и черных джинс. 

Miu Miu, ДЛТ, 630 000 руб.
Архивы пресс-служб

Miu Miu, ДЛТ, 630 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 468 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 468 000 руб.

Nackiye, ДЛТ, 171 500 руб.
Архивы пресс-служб

Nackiye, ДЛТ, 171 500 руб.

Ralph Lauren, ДЛТ, 170 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ralph Lauren, ДЛТ, 170 000 руб.

Agreeg, 140 000 руб.
Архивы пресс-служб

Agreeg, 140 000 руб.

Burberry, Oskelly, 74 500 руб.
Архивы пресс-служб

Burberry, Oskelly, 74 500 руб.

Coperni, KM20, 73 300 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, KM20, 73 300 руб.

Cloche, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Cloche, 60 000 руб.

Kalmanovich, 60 000 руб.
Архивы пресс-служб

Kalmanovich, 60 000 руб.

Salvatore Ferragamo, Oskelly, 23 000 руб.
Архивы пресс-служб

Salvatore Ferragamo, Oskelly, 23 000 руб.

Valentino, Vintage Voyage, 19 900 руб.
Архивы пресс-служб

Valentino, Vintage Voyage, 19 900 руб.

Ola Ola, 10 860 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 10 860 руб.

Возвращение кейпов — повод прогуляться по ресейл-площадкам. Главные сокровища — двусторонний шелковый Chanel и черно-белый клетчатый Valentino — были найдены на Oskelly и Vintage Voyage. Бестселлер прошлой недели — пятнистый кейп новорожденного бренда Cloche (дело рук стилиста-звезды Анны Слониковой) — по примеру Алены Долецкой (да, у нее тоже уже есть) выгуливаем с костюмными брюками и белой футболкой или кожаной мидакси и шелковой блузой.

Ударяемся в dollcore по полной с фуксийным кейпом Kalmanovich (приживется и на открытии театрального сезона, и на похмельных завтраках Blackchops) — по заповедям кукольной эстетики миксуем с феминными блузами и юбками-баллонами. Петербуржцы Ola Ola настаивают, что кейп — это база, и сочиняют простой по крою алый (цвет сезона заверен Miu Miu и Jacquemus) псевдожакет с сетчатой камуфляжной подкладкой. 

Актриса Сидни Суини выгуливает подиумный образ с кейпом Chloe в тандеме с кожаными ботфортами и объемной сумкой

Актриса Сидни Суини выгуливает подиумный образ с кейпом Chloe в тандеме с кожаными ботфортами и объемной сумкой

Алена Долецкая миксует псевдогорностаевый кейп Cloche с укороченной белой футболкой, костюмными брюками и остроносыми ботильонами

Алена Долецкая миксует псевдогорностаевый кейп Cloche с укороченной белой футболкой, костюмными брюками и остроносыми ботильонами

Фэшн-редактор Алекса Чанг выбирает насыщенно-алый вязаный кейп — носит его в качестве топа с oversize-джинсами и замшевыми лоферами

Фэшн-редактор Алекса Чанг выбирает насыщенно-алый вязаный кейп — носит его в качестве топа с oversize-джинсами и замшевыми лоферами

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