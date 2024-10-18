18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Балеткорные свиферы, jewelry-шаркунки и образцовый quiet luxury: модный дайджест

Кольца-калла Mozi J, буйволиные топсайдеры Razumno, зеркальный обвес Jenek — и другие главные фэшн-хайлайты недели. 

Mozi J x Лера Попова

Браслет Mozi J x Лера Попова, 32 000 руб.

Браслет Mozi J x Лера Попова, 32 000 руб.

Кольцо Mozi J x Лера Попова, 12 000 руб.

Кольцо Mozi J x Лера Попова, 12 000 руб.

Разглядываем украшения из новой коллаборации Леры Поповой с главным рэп-ювелиром страны Mozi J! Главный референс коллекции (и любимый арт-символ художницы) — цветок калла, который мастера отлили в виде колец и браслетов из серебра и золота и украсили инскрустированными фианитами. 

Must

Must FW'24

Must FW'24

Must FW'24

Must FW'24

Must FW'24

Must FW'24

Must FW'24

Must FW'24

Бренд Must показал осенне-зимнюю коллекцию в «Барвиха Luxury Village». Все — в лучших традициях quiet luxury: трикотажные костюмы из шерсти букле и вязаные макси-кардиганы, расслабленные двойки и пальто-халаты, расклешенные платья из натуральной кожи и исключительно базовые оттенки (на подиуме белые total looks сменялись однотонными кремовыми, серыми и черными). Во вселенной благополучного минимализма про тренды не забывают: отшили целый блок коллекции в ультрамодном шоколадном (ретро-дубленки миксовали с юбками-карандашами, а мужские двойки — с приталенными granpacore-свитерами), по примеру Valentino и Prada украсили пальто меховыми воротниками и сочинили кудрявые шубы и пушистые зипки, а еще предложили этой осенью переодеться в трендовые кейпы (появились на показах Chloe и Khaite) в тандеме с трикотажными мини-шортами, oversize-свитером и сапогами. 

Razumno

Топсайдеры Razumno x anastas.ria, 37 000 руб.

Топсайдеры Razumno x anastas.ria, 37 000 руб.

Рубашка Razumno x anastas.ria, 34 000 руб.

Рубашка Razumno x anastas.ria, 34 000 руб.

Любуемся новой коллаборацией экоустойчивых обувщиков Razumno и фотографа Анастасии Рябцовой (выступила в роли креативного директора дропа и кампании) и забираем (пока не закончились!) ультрамодные топсайдеры в следующее лето. Традиционная обувь моряков пережила мощный бум в прошлом сезоне (не без помощи Миуччи Прада в Miu Miu) и очевидно проживет с нами как минимум до следующей осени. Каждая пара дропа выполнена из дубленой кожи буйвола и имеет разноцветные сменные шнурки и латунные люверсы. Выгуливаем топсайдеры даже за пределами яхтенных палуб с рубашками в графитовом и шоколадном оттенках (тоже есть в коллекции) и льняными брюками (без него летом никуда!). 

More Jute

Балетки More Jute, 9 900 руб.

Балетки More Jute, 9 900 руб.

Сумка More Jute, 12 900 руб.

Сумка More Jute, 12 900 руб.

Не отказываемся от балеток даже в октябре и отрабатываем тренд на туфли-гибриды — носим балеткорные свиферы More Jute, связанные вручную (по вашим меркам) из буклированной пряжи любого оттенка. За тепло ваших ног отвечают шерсть и мохер в составе, а за уличную профпригодность — подошва из микропоры. Начинаем носить уже сейчас в тандеме с теплыми носками, трикотажными макси и (в порыве фэшн-эклектики) с пайетками и аутдор-парками (комбо одобрено Prada и Coperni) и не снимаем до весны при поддержке кружевных ретро-комбинаций и джутовых бохо-шоперов (такие More Jute тоже вяжут!). 

Avgvst x Красил Макар

Подвеска Avgvst x Красил Макар, 47 000 руб.

Подвеска Avgvst x Красил Макар, 47 000 руб.

Кафф Avgvst x Красил Макар, 9 500 руб.

Кафф Avgvst x Красил Макар, 9 500 руб.

Кольцо Avgvst x Красил Макар, 23 000 руб.

Кольцо Avgvst x Красил Макар, 23 000 руб.

Ювелиры-трендсеттеры Avgvst объединились с уральским художником Красил Макар для новой коллаборации. В своем творчестве скульптор ссылается на традиционную уральскую роспись, а характерные флористические детали становятся частью монументальных изваяний из стали. В качестве отправной точки коллекции выбрали шаркунок, народный музыкальный инструмент из бересты, напоминающий погремушку. В виде него отлили серебряные подвески (внутри — керамические шарики, которые при движении издают приятный звук), кольца, каффы и пуссеты. 

Jenek

Jenek, 12 000 руб.

Jenek, 12 000 руб.

Jenek, 12 000 руб.

Jenek, 12 000 руб.

Jenek, 12 000 руб.

Jenek, 12 000 руб.

Продолжаем носить функциональные it-кулоны и вслед за подвесками-гребнями или подвесками в виде чехлов для зажигалок запасаемся подвесками-зеркальцами. В честь второго дня рождения петербургские bag-артизаны Jenek выпустили сначала только для друзей, а потом и для всех (уж слишком зашел!) зеркальный обвес в форме донышек собственных сумок. Фишка — суперлегкое оргстекло (всего 32 грамма!), которое запросто можно носить на шее или расширить диапазон использования до украшения брючной шлевки или сумочного аксессуара, повязав на ручку любимого женька. 

Rely

Рашгард Rely, 3 280 руб.

Рашгард Rely, 3 280 руб.

Капри Rely, 3 490 руб.

Капри Rely, 3 490 руб.

Топ Rely, 2 690 руб.

Топ Rely, 2 690 руб.

Практикуем асаны и отрабатываем подходы на реформере в новинках Rely. Петербургские мастера спорт-трикотажа (а в наших реалиях — и кэжуал) выпустили дроп Yoga&Sport, в который вошли легинсы, топы, рашгарды и it-низ года — капри. За комфорт и эффект второй кожи отвечают премиальный нейлон и запатентованная нить Lycra, благодаря которой айтемы хорошо растягиваются, прилегают к телу и не деформируются со временем (переживут не один десяток стирок!). Легинсы и капри, давно ставшие нашей униформой за пределами настоящих и импровизированных фитнес-залов, приживутся в спортшик (снова тренд!) образах с любимыми кедами, маскулинными лоферами, пушистыми свитерами и пальто с меховым воротником. 

 Asia st 71

Asia st 71, Невский проспект, 152

Asia st 71, Невский проспект, 152

Asia st 71, Невский проспект, 152

Asia st 71, Невский проспект, 152

Asia st 71, Невский проспект, 152

Asia st 71, Невский проспект, 152

Еще одна must-visit точка на карте Петербурга для фанатов группы «Кино» (после севкабельской выставки-байопика) — первый магазин Asia st 71 в Babochka concept store на Невском (сделали коллаборацию с легендарным бэндом и отшили гранж-зипки с цепями, футболки с портретами Цоя и кожаные жилеты с копиями архивных полароидов). Бутик встречает витринами с 3D-фигуры Луны, Земли, космонавта и овечки, образы которых часто появляются в коллекциях бренда. Для оформления интерьера пригласили локальных художников, чьи работы теперь украшают первый этаж. Поэтому спешим смотреть на петербургский совриск и примерять новинки Asia st 71 — бархатные пиджаки с брошами и серебристыми погонами, мегалуноходы, космические джоггеры и рукастые багеты.

А17 х Sup Sport

А17 х Sup Sport

А17 х Sup Sport

А17 х Sup Sport

А17 х Sup Sport

Главные по боксерам А17 и школа сапсерфинга Sup Spot проводили лето фотоколлаборацией — пять тренеров школы, вооруженные (рельефным торсом) сапами и нижним бельем А17, вышли в каналы города и (кроме того, что засмущали петербурженок и замотивировали записаться в спортзал петербуржцев) стали отражением философии двух брендов. «Мы считаем, что путь к эстетичному телу – это большое путешествие без начала и конца. Это возможность сделать спорт чем-то большим, чем навязчивая рутина. Сделать его местом своей силы, точкой сборки, процессом единения со своими мыслями,» – поделилась команда A17. 

Этой осенью A17 анонсировал пополнение коллекции нижнего белья первым дропов одежды, в которую вошли минималистичные и принтованные футболки и базовые худи.

Scandale Maniere x Ligne St Barth

Scandale Maniere x Ligne St Barth

Scandale Maniere x Ligne St Barth

Scandale Maniere x Ligne St Barth

Scandale Maniere x Ligne St Barth

Создатели культовых масел для загара Ligne St Barth анонсировали коллаборацию с брендом нижнего белья Scandale Maniere (с подарками!). В придачу к любимым банкам можно получить маску для сна и резинку — все из натурального шелка. А к кружевным бра и атласным комбинациям — увлажняющий лосьон для тела с ароматом тиаре, жасмина и апельсинового цвета. Важно: подарочные айтемы нельзя приобрести просто так — только в рамках коллаборации и всего две недели (стартует 21 октября). 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: