Балеткорные свиферы, jewelry-шаркунки и образцовый quiet luxury: модный дайджест

Главные по боксерам А17 и школа сапсерфинга Sup Spot проводили лето фотоколлаборацией — пять тренеров школы, вооруженные (рельефным торсом) сапами и нижним бельем А17, вышли в каналы города и (кроме того, что засмущали петербурженок и замотивировали записаться в спортзал петербуржцев) стали отражением философии двух брендов. «Мы считаем, что путь к эстетичному телу – это большое путешествие без начала и конца. Это возможность сделать спорт чем-то большим, чем навязчивая рутина. Сделать его местом своей силы, точкой сборки, процессом единения со своими мыслями,» – поделилась команда A17.

Этой осенью A17 анонсировал пополнение коллекции нижнего белья первым дропов одежды, в которую вошли минималистичные и принтованные футболки и базовые худи.