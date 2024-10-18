Балеткорные свиферы, jewelry-шаркунки и образцовый quiet luxury: модный дайджест

Кольца-калла Mozi J, буйволиные топсайдеры Razumno, зеркальный обвес Jenek — и другие главные фэшн-хайлайты недели.
Mozi J x Лера Попова
Разглядываем украшения из новой коллаборации Леры Поповой с главным рэп-ювелиром страны Mozi J! Главный референс коллекции (и любимый арт-символ художницы) — цветок калла, который мастера отлили в виде колец и браслетов из серебра и золота и украсили инскрустированными фианитами.
Must
Бренд Must показал осенне-зимнюю коллекцию в «Барвиха Luxury Village». Все — в лучших традициях quiet luxury: трикотажные костюмы из шерсти букле и вязаные макси-кардиганы, расслабленные двойки и пальто-халаты, расклешенные платья из натуральной кожи и исключительно базовые оттенки (на подиуме белые total looks сменялись однотонными кремовыми, серыми и черными). Во вселенной благополучного минимализма про тренды не забывают: отшили целый блок коллекции в ультрамодном шоколадном (ретро-дубленки миксовали с юбками-карандашами, а мужские двойки — с приталенными granpacore-свитерами), по примеру Valentino и Prada украсили пальто меховыми воротниками и сочинили кудрявые шубы и пушистые зипки, а еще предложили этой осенью переодеться в трендовые кейпы (появились на показах Chloe и Khaite) в тандеме с трикотажными мини-шортами, oversize-свитером и сапогами.
Razumno
Любуемся новой коллаборацией экоустойчивых обувщиков Razumno и фотографа Анастасии Рябцовой (выступила в роли креативного директора дропа и кампании) и забираем (пока не закончились!) ультрамодные топсайдеры в следующее лето. Традиционная обувь моряков пережила мощный бум в прошлом сезоне (не без помощи Миуччи Прада в Miu Miu) и очевидно проживет с нами как минимум до следующей осени. Каждая пара дропа выполнена из дубленой кожи буйвола и имеет разноцветные сменные шнурки и латунные люверсы. Выгуливаем топсайдеры даже за пределами яхтенных палуб с рубашками в графитовом и шоколадном оттенках (тоже есть в коллекции) и льняными брюками (без него летом никуда!).
More Jute
Не отказываемся от балеток даже в октябре и отрабатываем тренд на туфли-гибриды — носим балеткорные свиферы More Jute, связанные вручную (по вашим меркам) из буклированной пряжи любого оттенка. За тепло ваших ног отвечают шерсть и мохер в составе, а за уличную профпригодность — подошва из микропоры. Начинаем носить уже сейчас в тандеме с теплыми носками, трикотажными макси и (в порыве фэшн-эклектики) с пайетками и аутдор-парками (комбо одобрено Prada и Coperni) и не снимаем до весны при поддержке кружевных ретро-комбинаций и джутовых бохо-шоперов (такие More Jute тоже вяжут!).
Avgvst x Красил Макар
Ювелиры-трендсеттеры Avgvst объединились с уральским художником Красил Макар для новой коллаборации. В своем творчестве скульптор ссылается на традиционную уральскую роспись, а характерные флористические детали становятся частью монументальных изваяний из стали. В качестве отправной точки коллекции выбрали шаркунок, народный музыкальный инструмент из бересты, напоминающий погремушку. В виде него отлили серебряные подвески (внутри — керамические шарики, которые при движении издают приятный звук), кольца, каффы и пуссеты.
Jenek
Продолжаем носить функциональные it-кулоны и вслед за подвесками-гребнями или подвесками в виде чехлов для зажигалок запасаемся подвесками-зеркальцами. В честь второго дня рождения петербургские bag-артизаны Jenek выпустили сначала только для друзей, а потом и для всех (уж слишком зашел!) зеркальный обвес в форме донышек собственных сумок. Фишка — суперлегкое оргстекло (всего 32 грамма!), которое запросто можно носить на шее или расширить диапазон использования до украшения брючной шлевки или сумочного аксессуара, повязав на ручку любимого женька.
Rely
Практикуем асаны и отрабатываем подходы на реформере в новинках Rely. Петербургские мастера спорт-трикотажа (а в наших реалиях — и кэжуал) выпустили дроп Yoga&Sport, в который вошли легинсы, топы, рашгарды и it-низ года — капри. За комфорт и эффект второй кожи отвечают премиальный нейлон и запатентованная нить Lycra, благодаря которой айтемы хорошо растягиваются, прилегают к телу и не деформируются со временем (переживут не один десяток стирок!). Легинсы и капри, давно ставшие нашей униформой за пределами настоящих и импровизированных фитнес-залов, приживутся в спортшик (снова тренд!) образах с любимыми кедами, маскулинными лоферами, пушистыми свитерами и пальто с меховым воротником.
Asia st 71
Еще одна must-visit точка на карте Петербурга для фанатов группы «Кино» (после севкабельской выставки-байопика) — первый магазин Asia st 71 в Babochka concept store на Невском (сделали коллаборацию с легендарным бэндом и отшили гранж-зипки с цепями, футболки с портретами Цоя и кожаные жилеты с копиями архивных полароидов). Бутик встречает витринами с 3D-фигуры Луны, Земли, космонавта и овечки, образы которых часто появляются в коллекциях бренда. Для оформления интерьера пригласили локальных художников, чьи работы теперь украшают первый этаж. Поэтому спешим смотреть на петербургский совриск и примерять новинки Asia st 71 — бархатные пиджаки с брошами и серебристыми погонами, мегалуноходы, космические джоггеры и рукастые багеты.
А17 х Sup Sport
Главные по боксерам А17 и школа сапсерфинга Sup Spot проводили лето фотоколлаборацией — пять тренеров школы, вооруженные (рельефным торсом) сапами и нижним бельем А17, вышли в каналы города и (кроме того, что засмущали петербурженок и замотивировали записаться в спортзал петербуржцев) стали отражением философии двух брендов. «Мы считаем, что путь к эстетичному телу – это большое путешествие без начала и конца. Это возможность сделать спорт чем-то большим, чем навязчивая рутина. Сделать его местом своей силы, точкой сборки, процессом единения со своими мыслями,» – поделилась команда A17.
Этой осенью A17 анонсировал пополнение коллекции нижнего белья первым дропов одежды, в которую вошли минималистичные и принтованные футболки и базовые худи.
Scandale Maniere x Ligne St Barth
Создатели культовых масел для загара Ligne St Barth анонсировали коллаборацию с брендом нижнего белья Scandale Maniere (с подарками!). В придачу к любимым банкам можно получить маску для сна и резинку — все из натурального шелка. А к кружевным бра и атласным комбинациям — увлажняющий лосьон для тела с ароматом тиаре, жасмина и апельсинового цвета. Важно: подарочные айтемы нельзя приобрести просто так — только в рамках коллаборации и всего две недели (стартует 21 октября).
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