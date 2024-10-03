Выбрали 9 трендовых аксессуаров с Недель моды

Носим все свое с собой в мегасумках — как раз такие появились в коллекциях от Miu Miu до Dries Van Noten. Слушаемся Максимилиана Дэвиса из Ferragamo — берем супервместительные тоуты с собой на тренировку, а за Миуччей Прада повторяем комбо из мшистой сумки, granpacore-плаща и бельевой юбки. Отрабатываем сразу два тренда с винным (цвет сезона!) хобо Bottega Veneta и замшевой бохо-сумкой Valentino (без бохо в этом году никуда).