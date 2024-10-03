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Показы и коллекции

Выбрали 9 трендовых аксессуаров с Недель моды

Обувные мутанты, панк-романтические жабо и балеткорные гетры — собрали девять главных аксессуарных трендов по следам отгремевшего fashion month. 

Пояса-украшения

Miu Miu SS25

Miu Miu SS25

Schiaparelli SS25

Schiaparelli SS25

Chloe SS25

Chloe SS25

Chanel SS25

Chanel SS25

Vivetta SS25

Vivetta SS25

Подиумы постепенно оправляются от нулевых, но все же в наследство от гламур-эстетики остались (кроме капри и танкетки) позвякивающие пояса-цепи. Пока дизайн-команда Chanel предлагает по традиции эпохи носить бодичейны на голое тело поверх мини-юбки, Миучча Прада и Чемена Камали украшают ими пальто (по примеру показа Miu Miu наслаиваем сразу несколько) и кокеткорных ретро-ветровок. А Vivetta меняютт цепи на жемчужные ожерелья и надевают jewelry-пояс поверх микро-шорт из костюмной ткани.

Жабо и горгера

Valentino SS25

Valentino SS25

Ann Demeulemeester SS25

Ann Demeulemeester SS25

Saint Laurent SS25

Saint Laurent SS25

Chanel SS25

Chanel SS25

Kidsuper SS25

Kidsuper SS25

Alexander McQueen SS25

Alexander McQueen SS25

Жабо и ворот-горгера — солидные конкурент бантов и кокеткорных воротничков. Мимикрируем под Мадам де Помпадур с белоснежными кружевными жабо Ann Demeulemeester в паре с кожаным плащом или заигрываем с готикой с драматичными оборками Valentino. Меняем блузы с бантом на разноцветные варианты с жабо Chanel или кобальтовые с воротником-горгерой Saint Laurent. 

Пушистые воротники и горжетки

Prada SS25

Prada SS25

Valentino SS25

Valentino SS25

Chanel SS25

Chanel SS25

Burberry SS25

Burberry SS25

Dolce & Gabbana SS25

Dolce & Gabbana SS25

Vaillant SS25

Vaillant SS25

Осень — зеленый свет для пушистых воротников и горжеток всех мастей. Пока Миучча Прада возвращает на подиумы ретро-пальто с мехом, Дэниел Ли в Burberry голосует за перья и декорирует ими ворот тренча. А В Chanel ими украшают твидовые (и не только) двойки из укороченного жакета и шорт. А Алессандро Микеле в Valentino набрасывает моделям горжетку на плечи поверх старомодных (в лучшем смысле слова!) кружевных dollcore-платьев.

Перчатки 

Acne Studios SS25

Acne Studios SS25

Valentino SS25

Valentino SS25

Coperni SS25

Coperni SS25

Del Core SS25

Del Core SS25

Atlein SS25

Atlein SS25

Carven SS25

Carven SS25

На смену криминальным рукавицам Miu Miu приходят флористические перчатки Acne Studios, кружевные Valentino и латексные Del Core. В пару к гибриду бального платья и кэтсьюта Coperni забираем высокие театральные перчатки. А Carven советуют летом миксовать пасторальный сарафан с фуксийными перчатками из органзы. 

Туфли-гибриды

Miu Miu SS25

Miu Miu SS25

Simone Rocha SS25

Simone Rocha SS25

Ferragamo SS25

Ferragamo SS25

Acne Studios SS25

Acne Studios SS25

Chloe SS25

Chloe SS25

16Arlington SS25

16Arlington SS25

Coperni SS25

Coperni SS25

Меняем резиновые Havaianas на лаковые туфли-вьетнамки Miu Miu и греческие босоножки 16Arlington. Максимилиан Дэвис в Ferragamo скрестил шлепки с балетными пуантами, а Чемена Камали — с трендовыми мыльницами. Если просто балеток недостаточно, присматриваемся к вариантам на kitten heel Simone Rocha или балеткорным свиферам Acne Studios.

Большие сумки

Miu Miu SS25

Miu Miu SS25

Ferragamo SS25

Ferragamo SS25

Bottega Veneta SS25

Bottega Veneta SS25

Khaite SS25

Khaite SS25

Marie Adam-Leenaerdt SS25

Marie Adam-Leenaerdt SS25

Valentino SS25

Valentino SS25

Dries Van Noten SS25

Dries Van Noten SS25

Носим все свое с собой в мегасумках — как раз такие появились в коллекциях от Miu Miu до Dries Van Noten. Слушаемся Максимилиана Дэвиса из Ferragamo — берем супервместительные тоуты с собой на тренировку, а за Миуччей Прада повторяем комбо из мшистой сумки, granpacore-плаща и бельевой юбки. Отрабатываем сразу два тренда с винным (цвет сезона!) хобо Bottega Veneta и замшевой бохо-сумкой Valentino (без бохо в этом году никуда). 

Гетры

Miu Miu SS25

Miu Miu SS25

Marni SS25

Marni SS25

Ann Demeulemeester SS25

Ann Demeulemeester SS25

Awge SS25

Awge SS25

Charlie Constantinou SS25

Charlie Constantinou SS25

И снова балеткор: перемещаем фокус с балеток на гетры (с одобрения Miu Miu и Marni). Стилизуем униформу балерин с металлик-слингбэками и натягиваем поверх классических лодочек. В порыве фэшн-эклектики женим спортивные гетры с юбкой-годе. 

Цветы

Bottega Veneta SS25

Bottega Veneta SS25

Issey Miyake SS25

Issey Miyake SS25

Simone Rocha SS25

Simone Rocha SS25

Ralph Lauren SS25

Ralph Lauren SS25

Emporio Armani SS25

Emporio Armani SS25

Какой хороший день, чтобы подарить цветок — специально для этого Bottega Veneta и Simone Rocha придумали букетный футляр (есть у нас дома — у  Arny Praht!). А Issey Miyake и Ralph Lauren предлагают не усложнять себе жизнь и разгуливать с цветами, торчащими прямо из сумок и псевдопакетов. 

Кепки 

Coach SS25

Coach SS25

Ralph Lauren SS25

Ralph Lauren SS25

Balenciaga SS25

Balenciaga SS25

Burc Akyol SS25

Burc Akyol SS25

Ifm Paris SS25

Ifm Paris SS25

Носим пожившую кепку за пределами dadcore-сочетаний — с old money на манер Ralph Lauren, с кожаным бомбером и эластичным платьем-водолазкой, как на показе Burc Akyol, и даже с кукольным мини из фисташкового атласа и ladylike-сумкой по примеру Coach. 

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