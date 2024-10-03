Выбрали 9 трендовых аксессуаров с Недель моды

Обувные мутанты, панк-романтические жабо и балеткорные гетры — собрали девять главных аксессуарных трендов по следам отгремевшего fashion month.
Пояса-украшения
Подиумы постепенно оправляются от нулевых, но все же в наследство от гламур-эстетики остались (кроме капри и танкетки) позвякивающие пояса-цепи. Пока дизайн-команда Chanel предлагает по традиции эпохи носить бодичейны на голое тело поверх мини-юбки, Миучча Прада и Чемена Камали украшают ими пальто (по примеру показа Miu Miu наслаиваем сразу несколько) и кокеткорных ретро-ветровок. А Vivetta меняютт цепи на жемчужные ожерелья и надевают jewelry-пояс поверх микро-шорт из костюмной ткани.
Жабо и горгера
Жабо и ворот-горгера — солидные конкурент бантов и кокеткорных воротничков. Мимикрируем под Мадам де Помпадур с белоснежными кружевными жабо Ann Demeulemeester в паре с кожаным плащом или заигрываем с готикой с драматичными оборками Valentino. Меняем блузы с бантом на разноцветные варианты с жабо Chanel или кобальтовые с воротником-горгерой Saint Laurent.
Пушистые воротники и горжетки
Осень — зеленый свет для пушистых воротников и горжеток всех мастей. Пока Миучча Прада возвращает на подиумы ретро-пальто с мехом, Дэниел Ли в Burberry голосует за перья и декорирует ими ворот тренча. А В Chanel ими украшают твидовые (и не только) двойки из укороченного жакета и шорт. А Алессандро Микеле в Valentino набрасывает моделям горжетку на плечи поверх старомодных (в лучшем смысле слова!) кружевных dollcore-платьев.
Перчатки
На смену криминальным рукавицам Miu Miu приходят флористические перчатки Acne Studios, кружевные Valentino и латексные Del Core. В пару к гибриду бального платья и кэтсьюта Coperni забираем высокие театральные перчатки. А Carven советуют летом миксовать пасторальный сарафан с фуксийными перчатками из органзы.
Туфли-гибриды
Меняем резиновые Havaianas на лаковые туфли-вьетнамки Miu Miu и греческие босоножки 16Arlington. Максимилиан Дэвис в Ferragamo скрестил шлепки с балетными пуантами, а Чемена Камали — с трендовыми мыльницами. Если просто балеток недостаточно, присматриваемся к вариантам на kitten heel Simone Rocha или балеткорным свиферам Acne Studios.
Большие сумки
Носим все свое с собой в мегасумках — как раз такие появились в коллекциях от Miu Miu до Dries Van Noten. Слушаемся Максимилиана Дэвиса из Ferragamo — берем супервместительные тоуты с собой на тренировку, а за Миуччей Прада повторяем комбо из мшистой сумки, granpacore-плаща и бельевой юбки. Отрабатываем сразу два тренда с винным (цвет сезона!) хобо Bottega Veneta и замшевой бохо-сумкой Valentino (без бохо в этом году никуда).
Гетры
И снова балеткор: перемещаем фокус с балеток на гетры (с одобрения Miu Miu и Marni). Стилизуем униформу балерин с металлик-слингбэками и натягиваем поверх классических лодочек. В порыве фэшн-эклектики женим спортивные гетры с юбкой-годе.
Цветы
Какой хороший день, чтобы подарить цветок — специально для этого Bottega Veneta и Simone Rocha придумали букетный футляр (есть у нас дома — у Arny Praht!). А Issey Miyake и Ralph Lauren предлагают не усложнять себе жизнь и разгуливать с цветами, торчащими прямо из сумок и псевдопакетов.
Кепки
Носим пожившую кепку за пределами dadcore-сочетаний — с old money на манер Ralph Lauren, с кожаным бомбером и эластичным платьем-водолазкой, как на показе Burc Akyol, и даже с кукольным мини из фисташкового атласа и ladylike-сумкой по примеру Coach.
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