Что Где Брать: 6 трендбуков от лучших российских стилистов

За спиной стайл-директора ЦУМа и куратора курса стайлинга Fashion Factory School — 13 лет художественного образования (в том числе МГУКИ, факультет дизайна окружающей среды), работа в журнале Hello! и 6 лет в Tatler на посту редактора моды. Сейчас стилизует показы главного (и самого модного!) магазина страны, создает восхитительные тренд-гиды (учит носить по две рубашки за раз, обвязывая колье вокруг воротничка!) и меняет ювелирную индустрию в роли кофаундера бренда украшений Ama Jewelry.