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Что Где Брать: 6 трендбуков от лучших российских стилистов

Молчать, сейчас говорят стилисты! Носим все, что они скажут.

Добыли для вас 6 бесценных гидов и стайлбуков по русским брендам, вещам и коллекциям от топ-стилистов (не благодарите!), чтобы выяснить, где брать точеные стейтмент-костюмы, где — отборный винтаж, а где — лучшие панк-футболки и самые дикие леопардовые тренчи.

Трендбук Юки Вижгородской
Трендбук Анастасии Соломеиной
Трендбук Юлианны Гриб
Трендбук Лизы Гардер
Трендбук Ромы Крихели
Трендбук Виты Клац

Трендбук на осень от стайлинг-директора ЦУМа Юки Вижгородской: сумка-такса, платье-сетка и пушистые свиферы

За спиной стайл-директора ЦУМа и куратора курса стайлинга Fashion Factory School — 13 лет художественного образования (в том числе МГУКИ, факультет дизайна окружающей среды), работа в журнале Hello! и 6 лет в Tatler на посту редактора моды. Сейчас стилизует показы главного (и самого модного!) магазина страны, создает восхитительные тренд-гиды (учит носить по две рубашки за раз, обвязывая колье вокруг воротничка!) и меняет ювелирную индустрию в роли кофаундера бренда украшений Ama Jewelry.

Трендбук от стилиста Анастасии Соломеиной: платья-пружины, вау-корсеты и комбинезоны-рюши

Работает на стыке моды, драмы и исторического костюма. Для обложки Собака.ru одела Софью Эрнст в архивную этнику суперкостюмера Надежды Балабановой (с вышитыми финистами!). А еще собирает для Марии Миногаровой луки от петербургских локалов и приручает дикие принты в собственном бренде Colomeinysh (в числе фанатов — поп-дива Тося Чайкина).

Трендбук от стайлинг-директора NUSELF Юлианны Гриб: лео-пальто, балетки-медузы и фарфоровый стейтмент-обвес

Стайлинг-директор мультибрендовой платформы NUSELF раздает креатив самым модным маркам страны: делала кампейны для мастеров трикотажа Mirstores, производила фибифайловский вайб на съемках Totti и работала с мастерами супермодных оправ P.Y.E.

Трендбук стилиста Лизы Гардер: арт-платки, антикварный винтаж и брелоки-тигры

Праправнучка фрейлины императрицы Александры Федоровны с энциклопедическими знаниями исторического костюма. Мастер персонального стайлинга: одела в архивы Ralph Lauren певицу Anikv, но главный творческий союз (с эклектикой и винтажными отсылками) сложился с блогером и диджеем Ксенией Дукалис.

Трендбук от мастера фэшн-авангарда Ромы Крихели: броши-пионы, панк-рванина и дождевики-невидимки

Виртуозный похититель профессий: залетает в новые области и отбирает хлеб у профессионалов. Помимо субличности основателя брендингово-архитектурной компании Superposition, освоил стайлинг (в портфолио — работа с журналом Marie Claire, брендом Ola Ola и Ириной Горбачевой) и фэшн-блогинг, влюбив подписчиков в таби и научив стилизовать брюки с юбками.

Трендбук от стилиста-синефила Виты Клац: панк-лонгсливы, винтажные кейпы и посткутюрные платья

Стилист-синефил: прокачала вамп-вайб Карины Истоминой в шоу «Справиться проще», сделала нуарную фэшн-диву из Татьяны Стычинской, а сейчас взялась за светские выходы инфлюенсера нашего сердца Марии Миногаровой и ее луки в «Позавчерашних новостях». Втайне мечтает стать режиссером.

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Материал из номера:
Сентябрь

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