Трендбук от стилиста Анастасии Соломеиной: платья-пружины, вау-корсеты и комбинезоны-рюши

Работает на стыке моды, драмы и исторического костюма. Для обложки Собака.ru одела Софью Эрнст в архивную этнику суперкостюмера Надежды Балабановой (с вышитыми финистами!). А еще собирает для Марии Миногаровой луки от петербургских локалов и приручает дикие принты в собственном бренде Colomeinysh (в числе фанатов — поп-дива Тося Чайкина).
Главные тренды осени
Корсеты и отсылки к архивам: знание истории (этнического) костюма помогает стать сверхчеловеком в трендах.
Главная коллекция сезона
Sorelle — делают нашу страну еще более сексуальной.
Топ-лист российских брендов
- Yanina Couture — за то, что они одевают фэшн-див (Коко Роша, Лия Тун, Ева Лонгория, Адриана Скленарикова).
- Belik — за виртуозность кроя и безупречность пошива.
- Ulyana Sergeenko — за влюбленность в женщин и русские традиции.
- M_U_R — за классные принты.
У кого из российских брендов покупать базу?
У Planta Rosa и «Аутло» — после их стайлинга с фото кампейна хочется все. Футболки беру в Parc Lunaire, а платье-пружину You Wanna можно сочетать со строгой рубашкой.
Кто в России делает лучшее белье?
Бренд Petra.
Кто главный по вечерней моде?
Корсетное мини Daniil Antsiferov
Daniil Antsiferov — нарядные и при этом комфортные платья и корсеты с вау-эффектом.
Обувь-артефакт
Босоножки, мюли, сабо — любая открытая обувь, густо украшенная перьями, цветами или даже мхом.
Где покупать винтаж?
Восхищена коллекцией винтажа стилистов Миши и Китти в Zusammen Archive и проектом Rabies Vintage петербургской дарк-фэшн-дивы Екатерины Графт. Потрясающая подборка в Meowshka Vintage — фея демикутюра Лидия Метельская создает по винтажным лекалам собственные блумеры и шелковые кейпы.
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