Трендбук от стилиста Анастасии Соломеиной: платья-пружины, вау-корсеты и комбинезоны-рюши

Работает на стыке моды, драмы и исторического костюма. Для обложки Собака.ru одела Софью Эрнст в архивную этнику суперкостюмера Надежды Балабановой (с вышитыми финистами!). А еще собирает для Марии Миногаровой луки от петербургских локалов и приручает дикие принты в собственном бренде Colomeinysh (в числе фанатов — поп-дива Тося Чайкина).