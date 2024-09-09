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Вещи

Трендбук от стилиста Анастасии Соломеиной: платья-пружины, вау-корсеты и комбинезоны-рюши

Работает на стыке моды, драмы и исторического костюма. Для обложки Собака.ru одела Софью Эрнст в архивную этнику суперкостюмера Надежды Балабановой (с вышитыми финистами!). А еще собирает для Марии Миногаровой луки от петербургских локалов и приручает дикие принты в собственном бренде Colomeinysh (в числе фанатов — поп-дива Тося Чайкина).

Настя Соломеина
Архив героя
Настя Соломеина

Главные тренды осени

Корсеты и отсылки к архивам: знание истории (этнического) костюма помогает стать сверхчеловеком в трендах.

Главная коллекция сезона

Кампейн Sorelle Era
Архивы пресс-служб

Кампейн Sorelle Era

Кампейн Sorelle Era
Архивы пресс-служб

Кампейн Sorelle Era

Sorelle — делают нашу страну еще более сексуальной.

Топ-лист российских брендов

Yanina Couture
Архивы пресс-служб

Yanina Couture

Костюм M_U_R, 30 000 руб.
Архивы пресс-служб

Костюм M_U_R, 30 000 руб.

Платье Belik
Архивы пресс-служб

Платье Belik

Комбинезон Ulyana Sergeenko, 260 000 руб.
Архивы пресс-служб

Комбинезон Ulyana Sergeenko, 260 000 руб.

  • Yanina Couture — за то, что они одевают фэшн-див (Коко Роша, Лия Тун, Ева Лонгория, Адриана Скленарикова).
  • Belik — за виртуозность кроя и безупречность пошива.
  • Ulyana Sergeenko — за влюбленность в женщин и русские традиции.
  • M_U_R — за классные принты.

У кого из российских брендов покупать базу?

Платье You Wanna, 10 950 руб.
Архивы пресс-служб

Платье You Wanna, 10 950 руб.

Платье Planta Rosa, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Planta Rosa, 48 000 руб.

У Planta Rosa и «Аутло» — после их стайлинга с фото кампейна хочется все. Футболки беру в Parc Lunaire, а платье-пружину You Wanna можно сочетать со строгой рубашкой.

Кто в России делает лучшее белье?

Пояс Petra, 5 900 руб.
Архивы пресс-служб

Пояс Petra, 5 900 руб.

Бренд Petra.

Кто главный по вечерней моде?

Корсетное мини Daniil Antsiferov
Архивы пресс-служб

Корсетное мини Daniil Antsiferov

Daniil Antsiferov — нарядные и при этом комфортные платья и корсеты с вау-эффектом.

Обувь-артефакт

Босоножки, мюли, сабо — любая открытая обувь, густо украшенная перьями, цветами или даже мхом.

Где покупать винтаж?

Zusammen Archive
Архивы пресс-служб

Zusammen Archive

Fabrice Couture, Meowshka Vintage, 191 350 руб.
Архивы пресс-служб

Fabrice Couture, Meowshka Vintage, 191 350 руб.

Восхищена коллекцией винтажа стилистов Миши и Китти в Zusammen Archive и проектом Rabies Vintage петербургской дарк-фэшн-дивы Екатерины Графт. Потрясающая подборка в Meowshka Vintage — фея демикутюра Лидия Метельская создает по винтажным лекалам собственные блумеры и шелковые кейпы.

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Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Настя Соломеина

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