Трендбук от стилиста-синефила Виты Клац: панк-лонгсливы, винтажные кейпы и посткутюрные платья

Стилист-синефил: прокачала вамп-вайб Карины Истоминой в шоу «Справиться проще», сделала нуарную фэшн-диву из Татьяны Стычинской, а сейчас взялась за светские выходы инфлюенсера нашего сердца Марии Миногаровой и ее луки в «Позавчерашних новостях». Втайне мечтает стать режиссером.
Вита Клац
Топ-3 российских бренда
Viva Vox, Walk of Shame, Ulyana Sergeenko.
Российский массмаркет: главные бренды и их суперсила
Lime — хорошее соотношение цены, качества и дизайна. Люблю Pitkina за лонгсливы и платья. К Steno515 и Parc Lunaire иду за повседневными футболками (хоть под джинсы, хоть под юбку).
Кто главный в российском премиуме?
Лучший дорогостоящий кутюр — Ulyana Sergeenko. Люблю феминность, корсетные платья и всё с налетом винтажа.
Аксессуар сезона
Кейпы — очень часто накидки на плечи носили селебрити на последнем Каннском кинофестивале.
У кого покупать базу?
Майки и футболки исключительно в Walk of Shame. Идеальные пиджаки и черные платья в Namelazz. За всем остальным — в Lime.
Где купить костюм?
Мне нравятся костюмы Sorelle Era с приталенным кроем, но выделенными плечами. Базовый оверсайз хорош у Lesya Nebo.
У кого брать деним?
Самые любимые джинсы, которым пять лет, — Samb от стилиста Ксюши Смо. Отличная посадка и прекрасное качество — носить не сносить.
Главные вечерние платья
С удовольствием слежу за Viva Vox. У Tatyana Kochnova Atelier и Murashka всегда можно найти красивые, гипернарядные варианты. За суперкутюром — в Belik.
Кто в России делает лучшее белье?
Лиф Petra
Базовое белье всегда беру в Blizhe, а если необходимо что-то особое — Yanchevskaya или Petra.
Есть классные русские сумки? А обувь?
За обувью хожу в Ekonika Premium. Недавно влюбилась в туфли из коллаба со стилистом Оксаной Пономаревой. Я инвестирую в люксовые сумки, но если хочется хорошего русского — в ту же Ekonika.
Кто делает авангард?
Платье Jackson de Ville
Мне очень нравится петербургский дизайнер Роман Кянджалиев, называющий себя «декоративно-прикладным мужчиной», и его бренд KNJLV. Авангардные пиджаки и фраки—за этим к нему. Внимательно наблюдаю за феминными авангардистами Jackson de Ville.
Где покупать винтаж?
Мое главное хобби — хантить редкие вещи на Avito и Oskelly. Vestiaire Collective — если в Европе, Moji Farhat Vintage — самый лучший винтажный магазин коллекционных айтемов в Париже. А если хочется не брендового, но нарядного, то стоит сходить в московский Bon Appartement.
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