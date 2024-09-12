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Вещи

Трендбук от стилиста-синефила Виты Клац: панк-лонгсливы, винтажные кейпы и посткутюрные платья

Стилист-синефил: прокачала вамп-вайб Карины Истоминой в шоу «Справиться проще», сделала нуарную фэшн-диву из Татьяны Стычинской, а сейчас взялась за светские выходы инфлюенсера нашего сердца Марии Миногаровой и ее луки в «Позавчерашних новостях». Втайне мечтает стать режиссером.

Вита Клац
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Вита Клац

Топ-3 российских бренда

Viva Vox
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Viva Vox

Платье Walk of Shame, 75 000 руб.
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Платье Walk of Shame, 75 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 235 000 руб.
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Платье Ulyana Sergeenko, 235 000 руб.

Viva Vox, Walk of Shame, Ulyana Sergeenko.

Российский массмаркет: главные бренды и их суперсила

Футболка Parc Lunaire
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Футболка Parc Lunaire

Платье Pitkina, 48 000 руб.
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Платье Pitkina, 48 000 руб.

Лонгслив Steno515, 7 000 руб.
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Лонгслив Steno515, 7 000 руб.

Lime — хорошее соотношение цены, качества и дизайна. Люблю Pitkina за лонгсливы и платья. К Steno515 и Parc Lunaire иду за повседневными футболками (хоть под джинсы, хоть под юбку).

Кто главный в российском премиуме?

Платье Ulyana Sergeenko, 530 000 руб.
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Платье Ulyana Sergeenko, 530 000 руб.

Лучший дорогостоящий кутюр — Ulyana Sergeenko. Люблю феминность, корсетные платья и всё с налетом винтажа.

Аксессуар сезона

Кейп Valentino, Meowshka Vintage, 223 600 руб.
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Кейп Valentino, Meowshka Vintage, 223 600 руб.

Кейпы — очень часто накидки на плечи носили селебрити на последнем Каннском кинофестивале.

У кого покупать базу?

Топ Walk of Shame, 11 000 руб.
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Топ Walk of Shame, 11 000 руб.

Жакет Namelazz, 33 900 руб.
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Жакет Namelazz, 33 900 руб.

Юбка Lime, 5 999 руб.
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Юбка Lime, 5 999 руб.

Майки и футболки исключительно в Walk of Shame. Идеальные пиджаки и черные платья в Namelazz. За всем остальным — в Lime.

Где купить костюм?

Жакет Lesya Nebo, 66 000 руб.
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Жакет Lesya Nebo, 66 000 руб.

Костюм Sorelle Era, 52 500 руб.
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Костюм Sorelle Era, 52 500 руб.

Мне нравятся костюмы Sorelle Era с приталенным кроем, но выделенными плечами. Базовый оверсайз хорош у Lesya Nebo.

У кого брать деним?

Джинсы SAMB, 16 500 руб.
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Джинсы SAMB, 16 500 руб.

Самые любимые джинсы, которым пять лет, — Samb от стилиста Ксюши Смо. Отличная посадка и прекрасное качество — носить не сносить.

Главные вечерние платья

Belik
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Belik

Tatyana Kochnova Atelier
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Tatyana Kochnova Atelier

Viva Vox
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Viva Vox

С удовольствием слежу за Viva Vox. У Tatyana Kochnova Atelier и Murashka всегда можно найти красивые, гипернарядные варианты. За суперкутюром — в Belik.

Кто в России делает лучшее белье?

Лиф Petra
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Лиф Petra

Базовое белье всегда беру в Blizhe, а если необходимо что-то особое — Yanchevskaya или Petra.

Есть классные русские сумки? А обувь?

Туфли Ekonika, 22 990 руб.
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Туфли Ekonika, 22 990 руб.

За обувью хожу в Ekonika Premium. Недавно влюбилась в туфли из коллаба со стилистом Оксаной Пономаревой. Я инвестирую в люксовые сумки, но если хочется хорошего русского — в ту же Ekonika.

Кто делает авангард?

Платье Jackson de Ville
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Платье Jackson de Ville

Мне очень нравится петербургский дизайнер Роман Кянджалиев, называющий себя «декоративно-прикладным мужчиной», и его бренд KNJLV. Авангардные пиджаки и фраки—за этим к нему. Внимательно наблюдаю за феминными авангардистами Jackson de Ville.

Где покупать винтаж?

Мое главное хобби — хантить редкие вещи на Avito и Oskelly. Vestiaire Collective — если в Европе, Moji Farhat Vintage — самый лучший винтажный магазин коллекционных айтемов в Париже. А если хочется не брендового, но нарядного, то стоит сходить в московский Bon Appartement.

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Материал из номера:
Сентябрь

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