Трендбук от мастера фэшн-авангарда Ромы Крихели: броши-пионы, панк-рванина и дождевики-невидимки

Виртуозный похититель профессий: залетает в новые области и отбирает хлеб у профессионалов. Помимо субличности основателя брендингово-архитектурной компании Superposition, освоил стайлинг (в портфолио — работа с журналом Marie Claire, брендом Ola Ola и Ириной Горбачевой) и фэшн-блогинг, влюбив подписчиков в таби и научив стилизовать брюки с юбками.