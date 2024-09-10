Трендбук от мастера фэшн-авангарда Ромы Крихели: броши-пионы, панк-рванина и дождевики-невидимки

Виртуозный похититель профессий: залетает в новые области и отбирает хлеб у профессионалов. Помимо субличности основателя брендингово-архитектурной компании Superposition, освоил стайлинг (в портфолио — работа с журналом Marie Claire, брендом Ola Ola и Ириной Горбачевой) и фэшн-блогинг, влюбив подписчиков в таби и научив стилизовать брюки с юбками.
Топ-3 российских бренда
Ushatava и Inshade. За лучшим мужским гардеробом (от брошей-тюльпанов до оверсайз пуховиков) — в ателье House of Leo Леонида Алексеева.
Российский массмаркет: три бренда и их суперсила
- Shu Андрея Кравцова — сила в айдентике и интерьерах, за которыми стоит дизайнер Max Henri van Christensen. Берем что угодно, только не делаем тотал-луки.
- Krakatau с их матовым полупрозрачным дождевиком белого цвета.
- Befree, чья сила в комьюнити: нравятся огромные джинсы-багги с эффектом масляной стирки (позиционируются как женские, но точно будут хорошо сидеть на парнях).
У кого из локальных брендов покупать базу?
Your Antihero.
У кого в России классный деним?
Очень понравился джинсовый коллаб стилиста Александра Рогова и фаундера главного деним-бренда страны BLCV Ильи Булычева.
Кто делает лучшее белье?
Петербуржцы Corporelle во главе с Ксенией Кругловой-Реченской.
У кого покупать вечерние платья?
Платье Alexander Arutuynov
Alexander Arutyunov.
Лучшие принты
Inshade — божественные принты и сентиментальный авангард.
Есть классные русские сумки?
Хитросплетенные Jackson de Ville.
Где покупать отборный винтаж?
Treasure. The Shop
Проект Treasure. The shop
Три любимых стилистических приема
- Создавать авангардный образ только за счет формы и композиции, оставаясь в рамках базовых цветов.
- Использовать элементы одежды не по назначению: юбку в роли топа и свитер вместо шарфа.
- Смешивать мужественное и женственное.
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