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Вещи

Трендбук от мастера фэшн-авангарда Ромы Крихели: броши-пионы, панк-рванина и дождевики-невидимки

Виртуозный похититель профессий: залетает в новые области и отбирает хлеб у профессионалов. Помимо субличности основателя брендингово-архитектурной компании Superposition, освоил стайлинг (в портфолио — работа с журналом Marie Claire, брендом Ola Ola и Ириной Горбачевой) и фэшн-блогинг, влюбив подписчиков в таби и научив стилизовать брюки с юбками.

Рома Крихели
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Рома Крихели

Топ-3 российских бренда

Пальто Ushatava, 39 900 руб.
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Пальто Ushatava, 39 900 руб.

Брошь House of Leo, 15 000 руб.
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Брошь House of Leo, 15 000 руб.

Ushatava и Inshade. За лучшим мужским гардеробом (от брошей-тюльпанов до оверсайз пуховиков) — в ателье House of Leo Леонида Алексеева.

Российский массмаркет: три бренда и их суперсила

Плащ Shu, 7 990 руб.
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Плащ Shu, 7 990 руб.

Джинсы Befree, 3 999 руб.
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Джинсы Befree, 3 999 руб.

Дождевик Krakatau, 6 990 руб.
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Дождевик Krakatau, 6 990 руб.

  • Shu Андрея Кравцова — сила в айдентике и интерьерах, за которыми стоит дизайнер Max Henri van Christensen. Берем что угодно, только не делаем тотал-луки.
  • Krakatau с их матовым полупрозрачным дождевиком белого цвета.
  • Befree, чья сила в комьюнити: нравятся огромные джинсы-багги с эффектом масляной стирки (позиционируются как женские, но точно будут хорошо сидеть на парнях).

У кого из локальных брендов покупать базу?

Куртка Your Antihero, 20 240 руб.
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Куртка Your Antihero, 20 240 руб.

Your Antihero.

У кого в России классный деним?

Джинсы ROGOV x BLCV, 22 900 руб.
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Джинсы ROGOV x BLCV, 22 900 руб.

 Очень понравился джинсовый коллаб стилиста Александра Рогова и фаундера главного деним-бренда страны BLCV Ильи Булычева.

Кто делает лучшее белье?

Бра Corporelle, 10 990 руб.
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Бра Corporelle, 10 990 руб.

Петербуржцы Corporelle во главе с Ксенией Кругловой-Реченской.

У кого покупать вечерние платья?

Платье Alexander Arutuynov
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Платье Alexander Arutuynov

Alexander Arutyunov.

Лучшие принты

Жакет Inshade
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Жакет Inshade

Платье Inshade
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Платье Inshade

Inshade — божественные принты и сентиментальный авангард.

Есть классные русские сумки?

Сумка Jackson de Ville, KM20
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Сумка Jackson de Ville, KM20

Хитросплетенные Jackson de Ville.

Где покупать отборный винтаж?

Treasure. The Shop
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Treasure. The Shop

Проект Treasure. The shop

Три любимых стилистических приема

  • Создавать авангардный образ только за счет формы и композиции, оставаясь в рамках базовых цветов.
  • Использовать элементы одежды не по назначению: юбку в роли топа и свитер вместо шарфа.
  • Смешивать мужественное и женственное.
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Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Рома Крихели

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