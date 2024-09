Трендбук стилиста Лизы Гардер: арт-платки, антикварный винтаж и брелоки-тигры

У тех, кто работает с художниками! Крутые коллаборации у Маши Руденко с Trustme Studio и Belle You; у From Saba — платки с Евой Бардо, Евгенией Скубиной, Лерой Поповой. Очень интеллигентные растительные и геометрические принты у Ateliermaru. Из классики — отличный леопард видела у Lime и Sanchy, а змеиный — юбки бренда Novembre и мюли Age of Innocence.