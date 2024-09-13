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Трендбук стилиста Лизы Гардер: арт-платки, антикварный винтаж и брелоки-тигры

Праправнучка фрейлины императрицы Александры Федоровны с энциклопедическими знаниями исторического костюма. Мастер персонального стайлинга: одела в архивы Ralph Lauren певицу Anikv, но главный творческий союз (с эклектикой и винтажными отсылками) сложился с блогером и диджеем Ксенией Дукалис.

Лиза Гардер
Архив героя

Лиза Гардер

Главный тренд сезона

Теннискор — после фильма Challengers с Зендеей Луки Гуаданьино.

Лучшая коллекция сезона

Оксана Пономарева. Платье Lyna+, 29 000 руб.
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Оксана Пономарева, Платье Lyna+, 29 000 руб.

Круизная коллекция Lyna+ от худрука бренда Оксаны Пономаревой — красивые силуэты и палитра, в меру просто, но нескучно. Платья-майки и кардиганы макси подойдут и для города, и для Европейского Юга, и для островов.

Топ-лист российских брендов

Ateliermaru
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Ateliermaru

Pervert
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Pervert

Ushatava
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Ushatava

Viva Vox
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Viva Vox

  • Ulyana Sergeenko — красивейшие кутюрные платья и идеальные по посадке жакеты из кожи.
  • Viva Vox — авторские принты от дизайнера Олега Овсиева, сложная работа с тканями и фактурой, авангардная адаптация трендов.
  • Ateliermaru — отличные материалы и ремесленнические традиции.
  • Pervert — что ни сделает Настя Ножина, всем хочется: кому-то — надеть вещи, а кому-то — их скопировать.
  • Alexander Arutyunov — гениальная игра со сложными сочетаниями, фасонами, фактурами: от рубашки, сделанной, словно из бумаги, и платья, как у Офелии или какой-нибудь музы эпохи ар-деко, до кожаных сапог, анатомически повторяющих стопы.
  • Ushatava — просто, но сложно: креативный директор Нино Шаматава постоянно экспериментирует с формой без потери приятной палитры.
  • Pitkina — лонгсливы и платья мини идеально подчеркивают силуэт. Отдельный восторг — вельветовые костюмы.
  • Ivolga — у них всегда нахожу ту самую вещь, которая срочно нужна и которой нигде больше нет.

Аксессуар сезона

Брелок Svyazat
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Брелок Svyazat

Платки From Saba
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Платки From Saba

Рукодельное: кроше и плетеные из кожи сумки, косынки (мои любимые — у From Saba), вязаные брелоки.

У кого из русских брендов самые красивые принты?

Платок Belle You
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Платок Belle You

У тех, кто работает с художниками! Крутые коллаборации у Маши Руденко с Trustme Studio и Belle You; у From Saba — платки с Евой Бардо, Евгенией Скубиной, Лерой Поповой. Очень интеллигентные растительные и геометрические принты у Ateliermaru. Из классики — отличный леопард видела у Lime и Sanchy, а змеиный — юбки бренда Novembre и мюли Age of Innocence.

Кто из локальных брендов делает достойный авангард?

Onsitsa
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Onsitsa

  • Onsitsa — авторская интерпретация славянского костюма при помощи старинных тканей без вопиющей театральщины.
  • Red September — аутентичное прочтение постсоветского и мирового культурного наследия, здесь же — деконструктивизм, асимметрия, принты и эксперименты с оттенками.
  • Viva Vox — из коллекции в коллекцию красивейшая палитра оттенков, работа с формой, фактура тканей и фасоны.

Где покупать лучший винтаж и архивные коллекции?

Жакет из Treasures and Finds
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Жакет из Treasures and Finds

  • Treasures and Finds — американская классика и сокровища с шоу разных лет Dries van Noten. Жакеты от Oleg Cassini, который обшивал весь Голливуд и Джеки Кеннеди, бижутерия Kennet Jay Lane (в числе преданных поклонниц — Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и принцесса Диана).
  • J’adore Moscow — редчайшие позиции из коллекций Chanel, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, подиумные Prada, Miu Miu, Dries Van Noten, Balenciaga... японцы, бельгийцы и многое другое.
  • Pif Paf Supershop — петербургская нишевая сокровищница Светланы Бекасовой: от кашемирового топа The Row до подиумного костюма Yohji Yamamoto.
  • TSUM Collect — множество абсолютно новых подиумных вещей из громких коллекций прошлого Issey Miyake, Comme des Garсons, Haider Ackermann. Многие сложнее и дороже найти в европейском ресейле.
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Материал из номера:
Сентябрь
Люди:
Оксана Пономарева

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