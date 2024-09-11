Трендбук от стайлинг-директора NUSELF Юлианны Гриб: лео-пальто, балетки-медузы и фарфоровый стейтмент-обвес

Стайлинг-директор мультибрендовой платформы NUSELF раздает креатив самым модным маркам страны: делала кампейны для мастеров трикотажа Mirstores, производила фибифайловский вайб на съемках Totti и работала с мастерами супермодных оправ P.Y.E.
Юлианна Гриб
У кого из российских брендов покупать базу?
Нравится, как москвичи Sanchy справляются с задачей «базовых» вещей по крою, но при этом выбирают нестандартную ткань и неочевидные детали. Хороший пример: бомбер из костюмной ткани со встречной складкой на спине (для лучшей посадки).
Российский массмаркет: главный бренд
Самый главный — Lime, там можно одеть всю семью.
У кого лучший деним?
Merceria
Лучший деним — винтажный деним. Советую присмотреться к архивным Levi’s в апсайклпроекте Merceria фотографа-визионера Маши Поповой.
Лучшие вечерние платья
Нравится Murashka: можно надеть и на собственную свадьбу, и под вьетнамки для прогулки по Парижу.
Кто в России делает лучшее белье?
Я выделяю бельевые марки Corporelle и Blizhe.
Есть классная русская обувь?
Люблю Razumno за их подход к производству и за названия моделей обуви — как можно не захотеть балетки Plisetskaya к себе в коллекцию!
Где брать винтаж?
Я часто пользуюсь «Авито», но есть много классных винтажек — у Strogo Vintage всегда хорошая селекция: змеиные кожанки Gucci, архивные принты Jean Paul Gaultier и много пушистого меха на зиму.
Аксессуар сезона
Фарфоровая винтажная сумочка на шею из коллекции Le Jardin de Mari и мыльницы Iro бренда Ancient Greek Sandals, купленные на платформе NUSELF.
Три любимых стилистических приема
- Многослойность
- Сочетать чулки и носки с лоферами
- Один акцент в образе (кулон или платок)
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