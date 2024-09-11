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Вещи

Трендбук от стайлинг-директора NUSELF Юлианны Гриб: лео-пальто, балетки-медузы и фарфоровый стейтмент-обвес

Стайлинг-директор мультибрендовой платформы NUSELF раздает креатив самым модным маркам страны: делала кампейны для мастеров трикотажа Mirstores, производила фибифайловский вайб на съемках Totti и работала с мастерами супермодных оправ P.Y.E.

Юлианна Гриб
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Юлианна Гриб

У кого из российских брендов покупать базу?

Пальто Sanchy, 47 900 руб.
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Пальто Sanchy, 47 900 руб.

Брюки Sanchy
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Брюки Sanchy

Нравится, как москвичи Sanchy справляются с задачей «базовых» вещей по крою, но при этом выбирают нестандартную ткань и неочевидные детали. Хороший пример: бомбер из костюмной ткани со встречной складкой на спине (для лучшей посадки).

Российский массмаркет: главный бренд

Куртка Lime, 11 999 руб.
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Куртка Lime, 11 999 руб.

Самый главный — Lime, там можно одеть всю семью.

У кого лучший деним?

Merceria
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Merceria

Лучший деним — винтажный деним. Советую присмотреться к архивным Levi’s в апсайклпроекте Merceria фотографа-визионера Маши Поповой.

Лучшие вечерние платья

Платье Murashka, 270 000 руб.
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Платье Murashka, 270 000 руб.

Нравится Murashka: можно надеть и на собственную свадьбу, и под вьетнамки для прогулки по Парижу.

Кто в России делает лучшее белье?

Пояс Blizhe, 3 100 руб.
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Пояс Blizhe, 3 100 руб.

Я выделяю бельевые марки Corporelle и Blizhe.

Есть классная русская обувь?

Балетки Razumno, 35 000 руб.
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Балетки Razumno, 35 000 руб.

Люблю Razumno за их подход к производству и за названия моделей обуви — как можно не захотеть балетки Plisetskaya к себе в коллекцию!

Где брать винтаж?

Шуба Strogo Vintage, 180 000 руб.
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Шуба Strogo Vintage, 180 000 руб.

Я часто пользуюсь «Авито», но есть много классных винтажек — у Strogo Vintage всегда хорошая селекция: змеиные кожанки Gucci, архивные принты Jean Paul Gaultier и много пушистого меха на зиму.

Аксессуар сезона

Балетки Ancient Greek Sandals, NUSELF, 9 500 руб.
Архивы пресс-служб

Балетки Ancient Greek Sandals, NUSELF, 9 500 руб.

Кулон Le Jardin de Mari
Архивы пресс-служб

Кулон Le Jardin de Mari

Фарфоровая винтажная сумочка на шею из коллекции Le Jardin de Mari и мыльницы Iro бренда Ancient Greek Sandals, купленные на платформе NUSELF.

Три любимых стилистических приема

  • Многослойность
  • Сочетать чулки и носки с лоферами
  • Один акцент в образе (кулон или платок)
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Материал из номера:
Сентябрь

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