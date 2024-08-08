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Вещи

Переобулись! Как маскулинная обувь заменила балетки и слингбэки?

В этом сезоне многие — от Miu Miu до The Row и Blumarine — отказались от каблуков на подиумах в пользу маскулинных пар на плоской подошве. Рассказываем о самых модных и показываем, где найти лучшие прямо сейчас. 

Лоферы

Blumarine FW'24
Архивы пресс-служб

Blumarine FW'24

Christian Dior FW'24
Архивы пресс-служб

Christian Dior FW'24

By Malene Birger FW'24
Архивы пресс-служб

By Malene Birger FW'24

С момента, как Альдо Гуччи в 1953 году перепридумал незатейливые ботинки без шнурков и возвел их до статусмаркера итальянских денди, лоферы не покидали топ обувных трендов. В этом году их показали Blumarine, застилизовав пару с небесно-голубым комбинезоном с блестящим люрексом и кокеткорным жемчужным чокером с бантиком. Даже Christian Dior отказались от каблуков ради классических черных лоферов впридачу к маскулинному образу из широких брюк, рубашки и вязаного жилета. А дизайнер Мален Биргер из одноименного бренда советует носить лоферы не только с офискорными male-looks, но и уютными трикотажными костюмами (совсем скоро придут на замену летним пижамным) — тем более удобно, что сгибающаяся пятка легким движением руки превращает лоферы в мюли. 

Chanel, TSUM Collect, 200 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 200 000 руб.

Erika Cavallini, ДЛТ, 64 200 руб.

Erika Cavallini, ДЛТ, 64 200 руб.

Marni, ДЛТ, 54 350 руб.

Marni, ДЛТ, 54 350 руб.

Homies, 31 000 руб.

Homies, 31 000 руб.

Hereu, Nuself, 23 310 руб.

Hereu, Nuself, 23 310 руб.

Ekonika, 18 990 руб.

Ekonika, 18 990 руб.

rxbshoes, 12 530 руб.

rxbshoes, 12 530 руб.

За лаконичной классикой в духе The Row отправляемся к Erika Cavallini или главным в Петербурге по обуви — Homies. Пополняем коллекцию винтажных суперайтемов парой на платформе от Chanel — найдена в TSUM Collect. Для фланирования по городу выбираем удобные лоферы из замши Ekonika, а за парой 2в1 (лоферы + мюли) наведываемся в гости к локалам rxbshoes.

Сандра Генрих Соседа дополняет ярко-красными лоферами контрасный черно-белый образ из широких брюк и корсета

Сандра Генрих Соседа дополняет ярко-красными лоферами контрасный черно-белый образ из широких брюк и корсета

Лора Моро миксует лоферы с джинсами, белым топом и рубашкой с полоской райе (тренд!)

Лора Моро миксует лоферы с джинсами, белым топом и рубашкой с полоской райе (тренд!)

Топсайдеры

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Miu Miu SS'24
Архивы пресс-служб

Miu Miu SS'24

Kolor FW'24

Kolor FW'24

Британский Vogue уже признал палубные туфли, или топсайдеры, главной парой этого года. И все из-за нашумевшего показа Miu Miu сезона весна-лето 2024 — на каждой второй модели красовались яхт-ботинки, которые стилист Лотта Волкова миксовала со всем морским и не очень. До конца лета выгуливаем топсайдеры с шортами-трусами и oversize-футболкой, а на осень забираем ворквир-комбинезон и наслаиваем под него рубашку и джемпер (не забываем небрежно накинуть цепь на ворот — это тренд!). 

Miu Miu, TSUM Collect, 130 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 130 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 89 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 89 000 руб.

Gabriela Hearst, TSUM Collect, 45 000 руб.

Gabriela Hearst, TSUM Collect, 45 000 руб.

Bottega Veneta, Oskelly, 37 334 руб.

Bottega Veneta, Oskelly, 37 334 руб.

Sioux, Lamoda, 15 370 руб.

Sioux, Lamoda, 15 370 руб.

Etro, Oskelly, 13 000 руб.

Etro, Oskelly, 13 000 руб.

Tendance, Rendez Vous, 6 250 руб.

Tendance, Rendez Vous, 6 250 руб.

Нашествие топсайдеров — повод прогуляться по ресейл-площадкам. Те самые с показа Miu Miu уже дожидаются в TSUM Collect. И успеваем отхватить на Oskelly травянистую (зеленый — главный цвет года!) пару Bottega Veneta. Главный стайлинг-трюк — женим топсайдеры с высокими носками и гольфами (разноцветные приветствуются!). Расширяем функционал палубных туфель и носим их не только во время августовских круизов «Силы ветра», но и гуляем по осеннему Петербургу — для этого забираем меховые топсайдеры Tendance и миксуем их с тренчем и шерстяным джемпером по примеру показа Kolor.

Бланка Миро стилизует палубные туфли с льняными брюками, рабочей курткой и сумкой из рафии (самая модная этим летом!)

Бланка Миро стилизует палубные туфли с льняными брюками, рабочей курткой и сумкой из рафии (самая модная этим летом!)

Фэшн-редактор Леандра Медин миксует топсайдеры с трикотажными микро-шортами, джемпером и соломенной сумкой

Фэшн-редактор Леандра Медин миксует топсайдеры с трикотажными микро-шортами, джемпером и соломенной сумкой

Мокасины

JW Anderson SS'24
Архивы пресс-служб

JW Anderson SS'24

The Row SS'24

The Row SS'24

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS'24

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood SS'24

Подтягиваем фэшн-матчасть — не путаем мокасины с топсайдерами или лоферами. В отличие от палубных туфель у мокасин по боковой части нет шнуровки (была необходима морякам, чтобы пара плотно сидела на ноге и не слетала в качку), а главная особенность в сравнении с лоферами — отсутствие каблука и более мягкий материал (кожа или замша). Главные трендсеттеры — Джонатан Андерсон и сестры Олсен — заверяют, что мокасины больше не кринж (даже красные!), а база. Вслед за ними обуваем их в тандеме со всем — от кокеткорных бабл-гам-шорт с баской до нормкорного свитера и двойки в духе офисных сирен. 

Louis Vuitton, TSUM Collect, 87 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 87 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 58 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 58 000 руб.

Hermes, Oskelly, 53 500 руб.

Hermes, Oskelly, 53 500 руб.

Salvatore Ferragamo, TSUM Collect, 32 800 руб.

Salvatore Ferragamo, TSUM Collect, 32 800 руб.

Bally, No One, 35 990 руб.

Bally, No One, 35 990 руб.

Tod's, TSUM Collect, 30 000 руб.

Tod's, TSUM Collect, 30 000 руб.

Без иронии (и стыда) выгуливаем красные мокасины Louis Vuitton и Hermes в самых модных местах Петербурга — от только что открывшегося Duomo до легендарного Tagliatella Caffe и «Адища города». За парами с old-money-вайбом выстраиваемся в очередь к обувным артизанам Salvatore Ferragamo и Tod's. 

Джен Себальос выгуливает кожаные мокасины total-white в стиле 90-х — кремовыми джинсами и футболкой с винтажным принтом

Джен Себальос выгуливает кожаные мокасины total-white в стиле 90-х — кремовыми джинсами и футболкой с винтажным принтом

Мэри-Кейт Олсен сочинила эклектичный образ — усложнила рваные джинсы и алый плащ золотыми мокасинами

Мэри-Кейт Олсен сочинила эклектичный образ — усложнила рваные джинсы и алый плащ золотыми мокасинами 

Дерби

The Row SS'24
Архивы пресс-служб

The Row SS'24

Bally FW'24
Архивы пресс-служб

Bally FW'24

Philosophy di Lorenzo Serafini FW'24

Philosophy di Lorenzo Serafini FW'24

Придуманные в 1800-х годах для верховой езды дерби прочно закрепились в женском гардеробе и коллекциях The Row, Bally и Philosophy di Lorenzo Serafini. Сестры Олсен подчеркнули маскулинность пары строгой oversize-двойкой и кожаным портфелем, а Лоренцо Серафини, наоборот, застилизовал дерби со сложносочиненной юбкой, аквамариновым топом и сумкой из розового атласа

Hermes, TSUM Collect, 230 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 230 000 руб.

Maison Margiela, Leform, 194 990 руб.

Maison Margiela, Leform, 194 990 руб.

The Row, Oskelly, 190 480 руб.

The Row, Oskelly, 190 480 руб.

Prada, TSUM Collect, 68 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 68 000 руб.

Santoni, ДЛТ, 62 350 руб.

Santoni, ДЛТ, 62 350 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 48 000 руб.

Saint Laurent, TSUM Collect, 48 000 руб.

Homies, 33 000 руб.

Homies, 33 000 руб.

12Storeez, 25 000 руб.

12Storeez, 25 000 руб.

Запасаемся таби-носками и обуваемся в массивные дерби Maison Margiela (есть в Leform). Отказываемся от балеток и слингбэков в пользу брутальной пары Saint Laurent или хоумисов рук Виталия Полякова. Главные дерби — брогированные. Такие есть у Prada и Santoni — толстая подошва спасет и от холодного асфальта, и от ног толпы на пикнике «Афиши» (уже в эти выходные!).

Валерия Sobalera выгуливает дерби с джинсами и объемным пальто и мегасумкой The Row

Валерия Sobalera выгуливает дерби с джинсами и объемным пальто и мегасумкой The Row 

Сандра Генрих Соседа миксует таби-дерби с костюмными брюками и маскулинной oversize-рубашкой

Сандра Генрих Соседа миксует таби-дерби с костюмными брюками и маскулинной oversize-рубашкой

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