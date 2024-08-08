Переобулись! Как маскулинная обувь заменила балетки и слингбэки?

Подтягиваем фэшн-матчасть — не путаем мокасины с топсайдерами или лоферами. В отличие от палубных туфель у мокасин по боковой части нет шнуровки (была необходима морякам, чтобы пара плотно сидела на ноге и не слетала в качку), а главная особенность в сравнении с лоферами — отсутствие каблука и более мягкий материал (кожа или замша). Главные трендсеттеры — Джонатан Андерсон и сестры Олсен — заверяют, что мокасины больше не кринж (даже красные!), а база. Вслед за ними обуваем их в тандеме со всем — от кокеткорных бабл-гам-шорт с баской до нормкорного свитера и двойки в духе офисных сирен.