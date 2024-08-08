Переобулись! Как маскулинная обувь заменила балетки и слингбэки?

В этом сезоне многие — от Miu Miu до The Row и Blumarine — отказались от каблуков на подиумах в пользу маскулинных пар на плоской подошве. Рассказываем о самых модных и показываем, где найти лучшие прямо сейчас.
Лоферы
С момента, как Альдо Гуччи в 1953 году перепридумал незатейливые ботинки без шнурков и возвел их до статусмаркера итальянских денди, лоферы не покидали топ обувных трендов. В этом году их показали Blumarine, застилизовав пару с небесно-голубым комбинезоном с блестящим люрексом и кокеткорным жемчужным чокером с бантиком. Даже Christian Dior отказались от каблуков ради классических черных лоферов впридачу к маскулинному образу из широких брюк, рубашки и вязаного жилета. А дизайнер Мален Биргер из одноименного бренда советует носить лоферы не только с офискорными male-looks, но и уютными трикотажными костюмами (совсем скоро придут на замену летним пижамным) — тем более удобно, что сгибающаяся пятка легким движением руки превращает лоферы в мюли.
За лаконичной классикой в духе The Row отправляемся к Erika Cavallini или главным в Петербурге по обуви — Homies. Пополняем коллекцию винтажных суперайтемов парой на платформе от Chanel — найдена в TSUM Collect. Для фланирования по городу выбираем удобные лоферы из замши Ekonika, а за парой 2в1 (лоферы + мюли) наведываемся в гости к локалам rxbshoes.
Сандра Генрих Соседа дополняет ярко-красными лоферами контрасный черно-белый образ из широких брюк и корсета
Лора Моро миксует лоферы с джинсами, белым топом и рубашкой с полоской райе (тренд!)
Топсайдеры
Британский Vogue уже признал палубные туфли, или топсайдеры, главной парой этого года. И все из-за нашумевшего показа Miu Miu сезона весна-лето 2024 — на каждой второй модели красовались яхт-ботинки, которые стилист Лотта Волкова миксовала со всем морским и не очень. До конца лета выгуливаем топсайдеры с шортами-трусами и oversize-футболкой, а на осень забираем ворквир-комбинезон и наслаиваем под него рубашку и джемпер (не забываем небрежно накинуть цепь на ворот — это тренд!).
Нашествие топсайдеров — повод прогуляться по ресейл-площадкам. Те самые с показа Miu Miu уже дожидаются в TSUM Collect. И успеваем отхватить на Oskelly травянистую (зеленый — главный цвет года!) пару Bottega Veneta. Главный стайлинг-трюк — женим топсайдеры с высокими носками и гольфами (разноцветные приветствуются!). Расширяем функционал палубных туфель и носим их не только во время августовских круизов «Силы ветра», но и гуляем по осеннему Петербургу — для этого забираем меховые топсайдеры Tendance и миксуем их с тренчем и шерстяным джемпером по примеру показа Kolor.
Бланка Миро стилизует палубные туфли с льняными брюками, рабочей курткой и сумкой из рафии (самая модная этим летом!)
Фэшн-редактор Леандра Медин миксует топсайдеры с трикотажными микро-шортами, джемпером и соломенной сумкой
Мокасины
Подтягиваем фэшн-матчасть — не путаем мокасины с топсайдерами или лоферами. В отличие от палубных туфель у мокасин по боковой части нет шнуровки (была необходима морякам, чтобы пара плотно сидела на ноге и не слетала в качку), а главная особенность в сравнении с лоферами — отсутствие каблука и более мягкий материал (кожа или замша). Главные трендсеттеры — Джонатан Андерсон и сестры Олсен — заверяют, что мокасины больше не кринж (даже красные!), а база. Вслед за ними обуваем их в тандеме со всем — от кокеткорных бабл-гам-шорт с баской до нормкорного свитера и двойки в духе офисных сирен.
Без иронии (и стыда) выгуливаем красные мокасины Louis Vuitton и Hermes в самых модных местах Петербурга — от только что открывшегося Duomo до легендарного Tagliatella Caffe и «Адища города». За парами с old-money-вайбом выстраиваемся в очередь к обувным артизанам Salvatore Ferragamo и Tod's.
Дерби
Придуманные в 1800-х годах для верховой езды дерби прочно закрепились в женском гардеробе и коллекциях The Row, Bally и Philosophy di Lorenzo Serafini. Сестры Олсен подчеркнули маскулинность пары строгой oversize-двойкой и кожаным портфелем, а Лоренцо Серафини, наоборот, застилизовал дерби со сложносочиненной юбкой, аквамариновым топом и сумкой из розового атласа.
Запасаемся таби-носками и обуваемся в массивные дерби Maison Margiela (есть в Leform). Отказываемся от балеток и слингбэков в пользу брутальной пары Saint Laurent или хоумисов рук Виталия Полякова. Главные дерби — брогированные. Такие есть у Prada и Santoni — толстая подошва спасет и от холодного асфальта, и от ног толпы на пикнике «Афиши» (уже в эти выходные!).
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