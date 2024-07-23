Сумки-тролли, конфетные брелоки и авангардный жемчуг: семь главных аксессуаров этого года

Пижамакор 2.0! Вслед за Miu Miu и JW Anderson носим домашние тапки (или то, что ими притворяется) даже за пределами квартиры. Пока за окном солнечно, выгуливаем пушистики Prada и терракотовые плетенки 12storeez. А на раннюю осень запасаемся лаковыми Celine и grandpacore-мюлями Ushatava. Чувствуем себя везде, как дома, в любимых хомисах от Виталия Полякова (лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») и миксуем кожаные тапки со всем — от будуарного кимоно basa до офискорных двоек 2Mood.