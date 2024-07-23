Сумки-тролли, конфетные брелоки и авангардный жемчуг: семь главных аксессуаров этого года

Домашние (или нет?) тапочки, монструозные ботинки и сумки-гиганты — собрали семь главных аксессуарных трендов будущего сезона и рассказываем, где брать лучшие.
Тапки
Пижамакор 2.0! Вслед за Miu Miu и JW Anderson носим домашние тапки (или то, что ими притворяется) даже за пределами квартиры. Пока за окном солнечно, выгуливаем пушистики Prada и терракотовые плетенки 12storeez. А на раннюю осень запасаемся лаковыми Celine и grandpacore-мюлями Ushatava. Чувствуем себя везде, как дома, в любимых хомисах от Виталия Полякова (лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») и миксуем кожаные тапки со всем — от будуарного кимоно basa до офискорных двоек 2Mood.
Пушистое
Готовимся к холодам с лохматыми сумками-троллями Jil Sander, кудрявыми свиферами Versace и длинношерстным конем Chloe. Чтобы руки и ноги были в тепле (на радость маме!) идем за челси Camperlab, которые мимикрируют под Джеймса Салливана (aka киска) из «Корпорации монстров», и в ДЛТ — за травянистым мегаклатчем MSGM. Поддерживаем кокеткор мимими-балетками Age of Innocence и shocking-pink-лодочками Evigi.
Большие сумки
Больше никаких микро- и наносумок (прости, Жакмюс!). Берем пример с Chloe, Khaite и Rabanne и засовываем в огромные шопперы Imakebags, хобо из денима Arny Praht и дутые мешки Gate31 всю жизнь и даже больше.
Сумочный обвес
Просто цепочки — уже неинтересно! С этим согласились все — от Miu Miu до Fendi. Вместо них подиумные леденцы или конфеты от локалов Arny Praht, винтажный Kelly-брелоки Hermes и микросникеры Alexander McQueen. А за сумочными бусами выстраиваемся в очередь к Maniovich.am и Krivokoso — носим по отдельности или гремим сразу несколькими.
Атлас
Самые желанные слингбэки сезона — атласные, с бутонами (как на показе Erdem) — есть у нас в ДЛТ. Готовимся к открытию театрального сезона с сумками-мешочками Louis Vuitton и Nude Story и по примеру показа Philosophy Di Lorenzo Serafini миксуем атлас в руках с атласом на ногах — с зелеными мюлями Age of Innocence или серебристыми лодочками Evigi.
Колготки
После показа Saint Laurent, который Энтони Ваккарелло превратил в настоящую оду колготкам, предрекаем им мощную волну популярности и запасаемся сверкающими колготками Calzedonia заранее. Пока французский дом голосует за телесные оттенки, итальянка Миучча Прада экспериментирует с колорблокингом — не отстаем и отправляемся за самыми яркими к колготочным виртуозам RADVGA. А за лео-принтом (как на шоу Blumarine) наведываемся в ДЛТ — там дожидаются дикие колготки от Wolford.
Жемчуг
Вам old-fasioned-чокер Chanel или авангардное ожерелье Carven? За филигранно подобранные жемчужины отвечают Mozi J — понижаем градус благопристойности по примеру Miu Miu и носим ожерелье, небрежно заправив в ворот рубашки или джемпера. Ama Jewelry и Holly June советуют примерить барочный жемчуг (каждая жемчужина уникальна!), а экспериментаторы Pogu миксуют жемчуг с контрастными шелковыми завязками.
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