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Вещи

Сумки-тролли, конфетные брелоки и авангардный жемчуг: семь главных аксессуаров этого года

Домашние (или нет?) тапочки, монструозные ботинки и сумки-гиганты — собрали семь главных аксессуарных трендов будущего сезона и рассказываем, где брать лучшие.  

Тапки

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

JW Anderson FW'24

JW Anderson FW'24

Пижамакор 2.0! Вслед за Miu Miu и JW Anderson носим домашние тапки (или то, что ими притворяется) даже за пределами квартиры. Пока за окном солнечно, выгуливаем пушистики Prada и терракотовые плетенки 12storeez. А на раннюю осень запасаемся лаковыми Celine и grandpacore-мюлями Ushatava. Чувствуем себя везде, как дома, в любимых хомисах от Виталия Полякова (лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») и миксуем кожаные тапки со всем — от будуарного кимоно basa до офискорных двоек 2Mood. 

Prada, TSUM Collect, 162 500 руб.

Prada, TSUM Collect, 162 500 руб.

Neous, ДЛТ, 69 900 руб.

Neous, ДЛТ, 69 900 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 64 400 руб.

Bottega Veneta, ДЛТ, 64 400 руб.

Celine, TSUM Collect, 51 700 руб.

Celine, TSUM Collect, 51 700 руб.

Ancient Greek Sandals, ДЛТ, 45 550 руб.

Ancient Greek Sandals, ДЛТ, 45 550 руб.

JW Anderson, ДЛТ, 45 500 руб.

JW Anderson, ДЛТ, 45 500 руб.

Ushatava, 28 900 руб.

Ushatava, 28 900 руб.

INUIKII, ДЛТ, 27 700 руб.

INUIKII, ДЛТ, 27 700 руб.

Homies, 27 000 руб.

Homies, 27 000 руб.

12storeez, 22 980 руб.

12storeez, 22 980 руб.

Ekonika, 14 990 руб.

Ekonika, 14 990 руб.

Пушистое

Jil Sander FW'24

Jil Sander FW'24

Versace FW'24

Versace FW'24

Chloe FW'24

Chloe FW'24

Готовимся к холодам с лохматыми сумками-троллями Jil Sander, кудрявыми свиферами Versace и длинношерстным конем Chloe. Чтобы руки и ноги были в тепле (на радость маме!) идем за челси Camperlab, которые мимикрируют под Джеймса Салливана (aka киска) из «Корпорации монстров», и в ДЛТ — за травянистым мегаклатчем MSGM. Поддерживаем кокеткор мимими-балетками Age of Innocence и shocking-pink-лодочками Evigi.

Brunello Cucinelli, TSUM Collect, 192 000 руб.

Brunello Cucinelli, TSUM Collect, 192 000 руб.

Gapanovich и rxbshoes, 75 000 руб.

Gapanovich и rxbshoes, 75 000 руб.

CAMPERLAB, Peak Store Moscow, 39 830 руб.

CAMPERLAB, Peak Store Moscow, 39 830 руб.

Homies, 35 000 руб.

Homies, 35 000 руб.

Age of Innocence, 34 700 руб.

Age of Innocence, 34 700 руб.

MSGM, ДЛТ, 31 450 руб.

MSGM, ДЛТ, 31 450 руб.

EVIGI, 19 900 руб.

EVIGI, 19 900 руб.

Lalou, 10 160 руб.

Lalou, 10 160 руб.

Большие сумки

Khaite FW'24

Khaite FW'24

Chloe FW'24

Chloe FW'24

Rabanne FW'24

Rabanne FW'24

Больше никаких микро- и наносумок (прости, Жакмюс!). Берем пример с Chloe, Khaite и Rabanne и засовываем в огромные шопперы Imakebags, хобо из денима Arny Praht и дутые мешки Gate31 всю жизнь и даже больше. 

Maison Margiela, TSUM Collect, 62 950 руб.

Maison Margiela, TSUM Collect, 62 950 руб.

JENЁK, 54 000 руб.

JENЁK, 54 000 руб.

MISA, 44 500 руб.

MISA, 44 500 руб.

Madame Chatelet, 38 800 руб.

Madame Chatelet, 38 800 руб.

JW Anderson, TSUM Collect, 36 950 руб.

JW Anderson, TSUM Collect, 36 950 руб.

Mercy, 28 900 руб.

Mercy, 28 900 руб.

Imakebags, 15 375 руб.

Imakebags, 15 375 руб.

Arny Praht, 11 900 руб.

Arny Praht, 11 900 руб.

Muus, 9 600 руб.

Muus, 9 600 руб.

Gate31, 8 890 руб.

Gate31, 8 890 руб.

Сумочный обвес

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

Fendi FW'24

Fendi FW'24

Coach FW'24

Coach FW'24

Просто цепочки — уже неинтересно! С этим согласились все — от Miu Miu до Fendi. Вместо них подиумные леденцы или конфеты от локалов Arny Praht, винтажный Kelly-брелоки Hermes и микросникеры Alexander McQueen. А за сумочными бусами выстраиваемся в очередь к Maniovich.am и Krivokoso — носим по отдельности или гремим сразу несколькими. 

Hermes, TSUM Collect, 533 500 руб.

Hermes, TSUM Collect, 533 500 руб.

Alexander McQueen, ДЛТ, 25 300 руб.

Alexander McQueen, ДЛТ, 25 300 руб.

Imakebags, 7 200 руб.

Imakebags, 7 200 руб.

The Dar Store x KRIVOKOSO, 6 750 руб.

 

The Dar Store x KRIVOKOSO, 6 750 руб.

Muus, 6 500 руб.

Muus, 6 500 руб.

MANIOVICH.АМ, 4 800 руб.

MANIOVICH.АМ, 4 800 руб.

JENЁK, 4 500 руб.

JENЁK, 4 500 руб.

Madame Chatelet, 4 490 руб.

Madame Chatelet, 4 490 руб.

MISA, 4 000 руб.

MISA, 4 000 руб.

Mercy, 2 900 руб.

Mercy, 2 900 руб.

(RE)FOAM х KRIVOKOSO, 2 550 руб.

(RE)FOAM х KRIVOKOSO, 2 550 руб.

Arny Praht, 2 400 руб.

Arny Praht, 2 400 руб.

Атлас

Prada FW'24

Prada FW'24

Erdem FW'24

Erdem FW'24

Philosophy Di Lorenzo Serafini FW'24

Philosophy Di Lorenzo Serafini FW'24

Самые желанные слингбэки сезона — атласные, с бутонами (как на показе Erdem) — есть у нас в ДЛТ. Готовимся к открытию театрального сезона с сумками-мешочками Louis Vuitton и Nude Story и по примеру показа Philosophy Di Lorenzo Serafini миксуем атлас в руках с атласом на ногах — с зелеными мюлями Age of Innocence или серебристыми лодочками Evigi. 

Rene Caovilla, ДЛТ, 114 500 руб.

Rene Caovilla, ДЛТ, 114 500 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 95 000 руб.

Louis Vuitton, TSUM Collect, 95 000 руб.

MM6, ДЛТ, 56 750 руб.

MM6, ДЛТ, 56 750 руб.

Blumarine, TSUM Collect, 44 000 руб.

Blumarine, TSUM Collect, 44 000 руб.

EMPORIO ARMANI, Babochka, 35 500 руб.

EMPORIO ARMANI, Babochka, 35 500 руб.

Age of Innocence, 31 000 руб.

Age of Innocence, 31 000 руб.

EVIGI, 21 900 руб.

EVIGI, 21 900 руб.

Muus, 12 000 руб.

Muus, 12 000 руб.

12storeez, 9 980 руб.

12storeez, 9 980 руб.

Nude Story, 8 015 руб.

Nude Story, 8 015 руб.

Колготки

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

Blumarine FW'24

Blumarine FW'24

После показа Saint Laurent, который Энтони Ваккарелло превратил в настоящую оду колготкам, предрекаем им мощную волну популярности и запасаемся сверкающими колготками Calzedonia заранее. Пока французский дом голосует за телесные оттенки, итальянка Миучча Прада экспериментирует с колорблокингом — не отстаем и отправляемся за самыми яркими к колготочным виртуозам RADVGA. А за лео-принтом (как на шоу Blumarine) наведываемся в ДЛТ — там дожидаются дикие колготки от Wolford. 

Versace, ДЛТ, 35 900 руб.

Versace, ДЛТ, 35 900 руб.

Nensi Dojaka, Babochka, 26 300 руб.

Nensi Dojaka, Babochka, 26 300 руб.

Wolford, ДЛТ, 7 900 руб.

Wolford, ДЛТ, 7 900 руб.

2MOOD, 2 980 руб.

2MOOD, 2 980 руб.

RADVGA, 1 900 руб.

RADVGA, 1 900 руб.

Calzedonia, 1 699 руб.

Calzedonia, 1 699 руб.

Calzedonia, 849 руб.

Calzedonia, 849 руб. 

Жемчуг

Chanel FW'24

Chanel FW'24

Miu Miu FW'24

Miu Miu FW'24

Carven FW'24

Carven FW'24

Вам old-fasioned-чокер Chanel или авангардное ожерелье Carven? За филигранно подобранные жемчужины отвечают Mozi J — понижаем градус благопристойности по примеру Miu Miu и носим ожерелье, небрежно заправив в ворот рубашки или джемпера. Ama Jewelry и Holly June советуют примерить барочный жемчуг (каждая жемчужина уникальна!), а экспериментаторы Pogu миксуют жемчуг с контрастными шелковыми завязками.

Chanel, TSUM Collect, 193 500 руб.

Chanel, TSUM Collect, 193 500 руб. 

Mozi J, 75 000 руб.

Mozi J, 75 000 руб.

VieN, ДЛТ, 74 900 руб.

VieN, ДЛТ, 74 900 руб.

Dsquared2, ДЛТ, 37 550 руб.

Dsquared2, ДЛТ, 37 550 руб.

HOLLY JUNE, Viva la Vika, 32 070 руб.

HOLLY JUNE, Viva la Vika, 32 070 руб.

Kotlo Studio, Poison Drop, 31 800 руб.

Kotlo Studio, Poison Drop, 31 800 руб.

 

Bluejay, ДЛТ, 24 200 руб.

Bluejay, ДЛТ, 24 200 руб.

Ama Jewelry, Muar Jewellery, 18 720 руб.

Ama Jewelry, Muar Jewellery, 18 720 руб.

POGU, 14 800 руб.

POGU, 14 800 руб.

Nude Story, 9 450 руб.

Nude Story, 9 450 руб.

MANIOVICH.АМ, 9 200 руб.

MANIOVICH.АМ, 9 200 руб.

Aloud, Poison Drop, 4 260 руб.

Aloud, Poison Drop, 4 260 руб.

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