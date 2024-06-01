Как Виталий Поляков основал самый модный бренд обуви Homies и переизобрел тапки — вместо них теперь хомисы!

Основатель самого модного российского бренда обуви Homies Виталий Поляков, кажется, переизобрел тапки. Вместо них теперь хомисы — обувь хомиков. Хомики — это самые модные девушки страны: например, Оксана Рим, Наталья Гольденберг и Маша Попова. Для них (и нас!) под брендом Homies выходят туфли на стыке дома и улицы, минимализма и милоты, уродства и прелести, практичности и сакральности. Добавленная ценность хомисов — лаконичный дизайн без изъянов, артизанская безукоризненность и еле уловимый анатомический перекос.
Узнали у Виталия, как принять собственные стопы, как стать Индианой Джонсом и как делать максимально искреннюю обувь.
Вы сапожник, дизайнер или визионер? Мы сейчас в мастерской или на заводе?
Дизайнер, наверное. И предприниматель: стараюсь им быть. Я только недавно осознал, что продавать — это круто, но при одном условии: если ты продаешь свой продукт, в который веришь. Тогда ты честен перед покупателем. Хомисы — классные, причем не локально, а глобально. Но пока что мы на мелкосерийном производстве.
И это еще его увеличенная версия, начинали мы вообще на 20 квадратных метрах: мастер, швея, закройщик, я и менеджер по заказам. И туда же приходили клиенты.
Вы сейчас на максимальных оборотах? Когда откроете фабрику?
Да, на максимуме. Плюс ближе к лету на чинаются оптовые заказы: мы продаемся в ряде мультибрендов по всей стране. Оптовики, как всегда, просыпаются поздно. Мы всех просим: пожалуйста, в январе феврале делайте заказы, но нет.
Вы и розничных предупреждаете. Тем не менее есть кейс стилиста Кати Табаковой, которая не ожидала ожидания. И благодаря ее телеграм-каналу Style Tricks все узнали, что хомисы нужно планировать сильно заранее.
Это был наш косяк, и мы его сразу отработали. У меня такой принцип: я не извиняюсь, а работаю над собой. На сайте было написано, что наши вещи изготавливаются на заказ, их не бывает в наличии, если только нет подписи in stock. Но Катя нажала кнопку «Купить», не вникая. А потом публично удивилась срокам исполнения. В итоге мы стали подавать информацию о том, как работаем, более доходчиво: сразу, в лоб, на главной странице.
На Виталии: плащ USHATAVA, балетки HOMIES
Где больше всего носят Homies?
Заказы бывают из удивительных мест: Канады, Америки, Европы. Недавно посылали хомисы в Киото, а ведь это ремесленная столица Японии. Но больше всего Homies носят в Москве, Петербурге и Дагестане. У нас там прямо фанбаза. И кажется, я понял почему. Существуют специальные кожаные носки для намаза — читек, а наша базовая модель Heel Socks на них очень похожа, только короче. А теперь, как бы в продолжение этой истории, мы запустили Real Socks, они длиннее, еще мягче и еще легче. И кожа в них такая тонкая, что обтягивает пальцы. И стопа выглядит уже не как унифицированный городской батон, а становится какая-то очень личная.
У нас практически во всей обуви видно пальцы, это идеологическое. Мы немного перестраиваем мышление: палец торчит — это нормально, это вы, это ваша индивидуальность. В общем, нужно себя любить таким, какой ты есть.
Как вы себя (и ботинки!) так полюбили, что решили учить и обувать других?
Я всегда любил одеваться. На Камчатке, где я провел детство, был школьным стилистом. «Пойдем со мной, Виталик, поездим по магазинам, поможешь выбрать одежду», — говорили они. Я был супермастер по перешиву джинсов: нам, скейтерам, казалось, что джинсы из местных магазинов не соответcтвовали нашим субкультурным нуждам.
А потом я переехал в Петербург, и случилось странное. Однажды гулял по Уделке — у меня тогда совсем не было денег — и вдруг на последние купил обувь, совершенно не пригодную для носки, с разрушенной подошвой, у которой был удивительно красивый верх. И нашлись мастера, они восстановили подошву. А я стал обувным наркоманом и понял, чем хочу заниматься.
Отчислился из Университета путей сообщения, пошел учиться в школу дизайна. Школа была полуандеграундная, называлась Helen Fashion Design School. Оттуда, кстати, многие поступали в Антверпен, в Polimoda, в St. Martins. Состав преподавателей был очень сильный: например, цветоведение мне преподавала легендарная Ирэна Адамовна Бородзюля (основательница российской школы цветоведения, художница, профессор Академии Штиглица. — Прим. ред.). А перdой обувью, которую я там самостоятельно сделал, были таби.
Проснулись Маржелой?
Проснулся художником по окрасу на люксовом обувном производстве — там, где пара стоила 200 000 рублей. Питон, страус, крокодил — мужская классика. Кожа была осветленная, а я ей задавал характер: текстуры, градиенты. Я недельную норму делал за два дня. Мне очень нравилось, с азартом красил. И остальные три дня в неделю учился у мастеров. Потом я сотрудничал со студентами-дизайнерами из Антверпена: изготавливал обувь для курсовых и дипломных проектов. Первым был Санан Гасанов, он меня со всеми и познакомил. От студентов приходили интересные задачи: например, каблук с полостью для ювелирного изделия.
Виталий сфотографирован около особняка владельца уральских чугуноплавильных заводов и мецената Павла Демидова на Большой Морской. Здание перестраивал Огюст Монферран, а в нишах раньше стояли изящные чугунные постаменты с фигурками купидонов!
С таким зачином вы должны были стать дизайнером-иллюзионистом вроде Андре Перуджа, а выросли в инженера человеческих стоп и душевного минималиста.
Меня всегда привлекали в обуви функциональность и комфорт. А вычурная обувь с вау-эффектом не нравилась. Я люблю четко и рационально продуманную обувь, инженерные решения, туфли в духе вантового моста.
Вантовый мост встречает тапки. Как в вашей голове образовалось это новое единство?
Мы с Женей (Евгения Петрова, фаундер Jenёk. — Прим. ред.) вернулись из Венеции последним доковидным самолетом. И в начале пандемии я наблюдал за блогерами, с которыми Женя сотрудничала. Они нача ли уличный гардероб адаптировать в домашний, возрождая забытую практику походов в гости. И у меня тогда щелкнуло, что надо сделать тапки, в которых мы однажды выйдем на улицу, потому что нас когда-нибудь выпустят из дома. И нарисовался образ этих тапок — Heel Socks. Запустил небольшую партию, едва успел сделать женскую, уже появился запрос на мужскую. И мы попали в Vogue, затем нас полюбили блогеры, а бренды стали закупать Homies для съемок. Так о нас узнали.
Что собой манифестирует человек в тапках на улице? Кажется, он не совершает распространенную ошибку, выходя из комнаты, а просто выходит вместе с комнатой.
Комнаты, квартиры, дома — это такие сакральные места, где мы точно знаем, чего хотим. Пространство, в котором мы не тратим энергию на борьбу и адаптацию, а восполняем силы. А тапки — это такой предмет, даже инструмент, с которым ты выносишь эту энергию на улицу. И отсюда пошел дизайн: они удобные как домашние, мягкие как домашние, и отсюда же игра в названии Homies.
На Виталии: плащ USHATAVA, балетки HOMIES
Да, вы назвали тапки братишками, и теперь хомисы — самые антропоморфные тапки в мире. А ваши пушистики Pets вообще хочется приласкать и угостить лакомством. А мохеровые лимитки в коллабе с Kostrov — это же просто всеобщая бабушка. Вы намеренно играете на наших лучших чувствах?
Наш общий вайб: обняться. Обнять что-то мягкое, теплое, приятное как братишка, питомец и бабушка. Homies вообще про искренность.
Еще у вас в коллабе с Jenёk есть пинетки для взрослых, в них куда — на ручки?
Они супермягкие, перчаточные, без жестких элементов. Там была подошва итальянская каучуковая, и она от ходьбы действительно быстро стиралась, так что в идеале на ручки, да. Но теперь мы всё переосмыслили, и подошва будет более износостойкая.
Кожаные отельные тапки Homies предвосхитили тренд. Теперь похожие слиперы есть у The Row, Miu Miu и Dries Van Noten, но, как известно, кто первый, того и тапки.
Я просто очень люблю отельные тапки, но в махровых не выйдешь. Поэтому и при думал такие, чтоб можно было ходить. Контрольная пара всегда у меня в рюкзаке, я с ними уже год путешествую: надеваю в самолете, в ближайшую пиццерию, в отелях ношу. Это мои спутники. К тому же мне нравится идея повторного использования. А с отельными тапками это не возможно, потому что они быстро выходят из строя. Я просто этот момент подметил и сделал. И назвал их Four Seasons.
Ваши тапки — мечта кинестетика, человека, тонко чувствующего стопой. Вы такой?
Я очень тактильный человек. И обувь делаю такую же: мы не используем жесткие дублирующие элементы, у нас пятки мягкие, часто нет подкладки и нога себя ощущает, как будто она босая. Кстати, я был до какого-то времени против ношения обуви на босу ногу, потому что это негигиенично, считал, что носок — это своего рода фильтр, который впитывает влагу, и влага не деформирует ботинок, он дольше живет. А теперь мне нравится босиком ходить в обуви. Как-то более свободно себя ощущаешь, что ли.
Выше вы сделали каминг-аут как обувной наркоман. Давайте обсудим вашу аддикцию и коллекцию.
Я люблю обувь. Иду по улице, смотрю, у кого что на ногах. Приезжаю в другой город, сразу отправляюсь в обувной магазин. Выискиваю новые бренды. Недавно у меня случился мэтч с Anatomica. Это твидовые классики-перфекционисты с анатомическим уклоном, и они разработали свою колодку — с выраженным скосом, повторяющую форму стопы. Их даже не нужно разнашивать. У меня есть их ботинки дерби, я в них немного Индиана Джонс, и это самая удобная классика в мире. Острый нос, а нигде не давит. Мы в Homies изначально тоже сделали колодки анатомичными, поэтому они такие комфортные.
Еще у меня есть три пары Vibram FiveFingers, и я их фанат: всем рекомендую эту обувь. Хожу даже в тех, что с красным маникюром из коллаба с Suicoke × Midorikawa. В первую носку ты знакомишься со своими мышцами, о которых и не подозревал, потому что они начинают болеть, давать о себе знать. Потом, когда ты уже больше привык к этой обуви и начинаешь правильно переступать, амортизируя всеми суставами, а не только ко енным и тазобедренным, твоя осанка выравнивается! Я вот обычно сутулый, но в них просто грудь колесом.
Ко всему прочему я обладатель самых уродливых и одновременно самых классных кроссовок. Это коллаб Martine Rose × Air Monarch IV, гениальная модель. Monarch сами по себе — батоны, а Мартин Роуз этот момент утрировал, добавил какие-то мозоли, наросты, и они стали прямо крутые.
А в линейке Homies есть гениальная модель? Или хотя бы ваша личная слабость?
Моя любимая модель — Lee. Удобно, практично, выглядит солидно, работает с любым образом, будь то классика, авангард, комбинезон какой-нибудь широкий, techwear — что угодно. Это, по-моему, вообще совершенство. И это первое, что я сказал, когда надел их на себя.
Текст: Юлия Машнич
Фото: Дмитрий Егоров
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Лада Романова
Ассистент стилиста: Мария Колыванова
Свет: Михаил Ланцов Skypoint
«Собака.ru»
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