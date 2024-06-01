Как Виталий Поляков основал самый модный бренд обуви Homies и переизобрел тапки — вместо них теперь хомисы!

Где больше всего носят Homies?

Заказы бывают из удивительных мест: Ка­нады, Америки, Европы. Недавно посылали хомисы в Киото, а ведь это ремесленная столица Японии. Но больше всего Homies но­сят в Москве, Петербурге и Дагестане. У нас там прямо фан­база. И кажется, я понял по­чему. Существуют специальные кожаные носки для намаза — читек, а наша базо­вая модель Heel Socks на них очень похожа, только короче. А теперь, как бы в продолже­ние этой истории, мы запустили Real Socks, они длиннее, еще мягче и еще легче. И кожа в них такая тонкая, что обтягивает пальцы. И стопа выглядит уже не как унифицирован­ный городской батон, а становится какая­-то очень личная.

У нас практически во всей обуви видно пальцы, это идеологическое. Мы немного перестраиваем мышление: палец торчит — это нормально, это вы, это ваша индивиду­альность. В общем, нужно себя любить та­ким, какой ты есть.

Как вы себя (и ботинки!) так полюбили, что решили учить и обувать других?

Я всегда любил одеваться. На Камчатке, где я провел детство, был школьным стилистом. «Пойдем со мной, Виталик, поездим по ма­газинам, поможешь выбрать одежду», — го­ворили они. Я был супермастер по переши­ву джинсов: нам, скейтерам, казалось, что джинсы из местных магазинов не соответ­cтвовали нашим субкультурным нуждам.

А потом я переехал в Петербург, и случи­лось странное. Однажды гулял по Уделке — у меня тогда совсем не было денег — и вдруг на последние купил обувь, совершенно не­ пригодную для носки, с разрушенной подо­швой, у которой был удивительно красивый верх. И нашлись мастера, они восстановили подошву. А я стал обувным наркоманом и по­нял, чем хочу заниматься.

Отчислился из Университета путей со­общения, пошел учиться в школу дизайна. Школа была полуандеграундная, называлась Helen Fashion Design School. Оттуда, кстати, многие поступали в Антверпен, в Polimoda, в St. Martins. Состав преподавателей был очень сильный: например, цветоведение мне преподавала легендарная Ирэна Адамов­на Бородзюля (основательница российской школы цветоведения, художница, профессор Академии Штиглица. — Прим. ред.). А пер­dой обувью, которую я там самостоятельно сделал, были таби.

Проснулись Маржелой?

Проснулся художником по окрасу на люк­совом обувном производстве — там, где пара стоила 200 000 рублей. Питон, стра­ус, крокодил — мужская классика. Кожа была осветленная, а я ей задавал харак­тер: текстуры, градиенты. Я недельную норму делал за два дня. Мне очень нра­вилось, с азартом красил. И остальные три дня в неделю учился у мастеров. По­том я сотрудничал со студентами-­дизайне­рами из Антверпена: изготавливал обувь для курсовых и дипломных проектов. Пер­вым был Санан Гасанов, он меня со всеми и познакомил. От студентов приходили ин­тересные задачи: например, каблук с поло­стью для ювелирного изделия.