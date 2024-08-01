Boulevard Depo, Недры, Сюзанна и Дельфин: кого слушать и что делать на первом петербургском Пикнике «Афиши»?

20 лет — это много или мало? Для фестиваля, в лайн-апе которого в разные годы встречались Blur и Ariel Pink, Kasabian и Foals, Skepta и Pet Shop Boys, The Chemical Brothers и The Cure, «Грибы» и 5’nizza, Нина Кравиц и Омар Сулейман, скорее мало, ведь хочется еще. Или хотя бы вернуться во времени лет так на десять назад. Увы, ни док Эмметт Браун, ни Иван Дорн не поделились с нами чертежами чудо-машин DeLorean и телепорта, поэтому Пикник «Афиши» взял дело в свои руки. После пятилетнего перерыва фестиваль возвращается, отмечает юбилей, а еще впервые приедет в Петербург. Рассказываем, кого слушать 10 и 11 августа в ЦПКиО на Елагином острове.
Музыка
Пикник «Афиши» в этом году собрал главную актуальную музыку момента. Ждем российских чарттопперов, фрешменов из мира хип-хопа, инди и поп-музыки, а также легенд «Пикника» разных лет. LAB с Антоном Беляевым и PHARAOH, Дельфин и Найк Борзов, Internet Girl и Антоха МС, Saint City Lovers и DJ Stonik1917, Pompeya и «Свидание», Acid Racer и passmurny, TGK и «Копы в огне», Сюзанна и Тося Чайкина, масло черного тмина и Недры, Dose и КУОК — в списке более 60 артистов, которые выступят на четырех сценах (всех самых многообещающих — ловим на сцене Звук) на Елагином острове.
Мы рады уверенному возвращению Антохи МС: после долгого судебного разбирательства он вернул права на свои песни и имя, а недавно выпустил альбом «ШИК МОЛА», который точно войдет в список главных в 2024 году
Королева непредсказуемых фитов и певица из среды академических музыкантов, Тося Чайкина стартовала работами с Ассаи и Sunsay, записала саундтрек к сериалу «Беспринципные» и кавер с Лолитой на песню Агутина «Февраль». А потом «В сердце бахнули стрелы»! И мы уверенно констатировали: Тося — одна из 50 самых знаменитых людей Петербурга
В числе хайлайтов — «караоке» с Федуком, большой лайв от Хаски, первое петербургское выступление уверенного фрешмена из Казахстана Armich, дебют Nomad Punk в России (соул и гранж сразу на трех языках: русском, казахском и английском!) и переосмысление 20-летней истории фестиваля от инди-звезд в составе Kito Jempere Orchestra.
В лайн-апе также премьеры альбомов и новых песен Mirele, EIGHTEEN, TIM AMINOV, «Второй Ка» и Boulevard Depo. Его жена, журналистка Юлия Кулик уже послушала свежий материал и передает: «Все там у вас будет: новый Бульвар, старый Бульвар, ультрановый Бульвар, секси Бульвар, мрачный Бульвар, это че еще за Бульвар, когда релиз в стиле рэпп2 Бульвар, отец Бульвар, ты исписался Бульвар, одно и тоже Бульвар, жена поменяла Бульвар, это то что я ждал Бульвар, гений Бульвар, ну и *** [говно] Бульвар. Все ваши интересы учел».
Развлечения
Фестиваль на два дня построит на Елагином острове своего рода «город в городе». Как всегда на «Пикнике» — выставки, творческие мастерские и экскурсии, спортивные, чилл-аут и нетворкинг-зоны. Перед сетом групп «Буерак» и «Копы в огне» 10 августа делаем арт-инсталляцию из старых тканей в мастерской художника Ильи Сибирякова, а 11 августа плетем здесь же разноцветное облако из нитей — под сет Saint City Lovers.
Музей театрального и музыкального искусства и актеры театра «Небесные бродяги» (это они сделали «Сад Миядзаки»!) устроят получасовую экскурсию-прогулку по острову. Творческая мастерская W проведет игры в лимбо и крестики-нолики, а также мастер-классы по созданию украшений и картин-цианотопий. А студия Reshape устроит силовые тренировки для всех, кто хочет побить грушу под «Ave-Ave, пироман!» Хаски.
Художник Тигран Костан (слева) соосновал в Петербурге арт-пространство Invalid House — с собственным издательством, выставками нейроотличных и статуэткой нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022 в номинации «Искусство»
А что по арту? Независимая ресайкл-галерея «Par Nik» привезет лучшие работы петербургских и архангельских художников — в том числе Тиграна Костана, Михаила Трещев и Артема Shipao. Студенты третьего курса Школы дизайна НИУ ВШЭ покажут арт-объект Flow в виде композиции из пуфов — о текучести и безмятежности. Проект «Граффити-Азбука» откроет поп-ап с работами уличных художников, где также можно будет потегать самому. А KGallery впервые выставит инсталляцию петербургской художницы Полины Шустовой «Возвращение» — три пространства, в которых Полина через металл, редимейд и видео-арт материализует свои сновидения и рассказывает о зыбком поиске себя.
Арт-объект Flow, созданный студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ
Фудкорт
Чтобы необходимая для танцев в режиме нон-стоп энергия не заканчивалась, не забывайте наведываться на фудкорт. Бистро Saviv Антонио Фреза привезет на «Пикник» хумус с тахини и соленые лимоны в дубовых бочках, кафе-пекарня «Слой» — свои легендарные булочки, Ikigai — рамены, боулы и сашими, Pionero — хрустящую пиццу, как в римских кафе, а команда греческой таверны Pame — блюда из продуктов прямиком с Балканского полуострова. Взять кофе с собой можно в корнерах Surf coffee, HYDE, Rockets и Skuratov Coffee (этим летом в сезонном меню сладко-сливочный айс-латте, облепиховый бамбл, пайнкон сода и вишневый колд брю!). А для самых юных слушателей работает проект «Дети на кухне» — здесь нарезают овощи и фрукты в стаканчиках и крутят мини-пиццы на цветном тесте.
Бонус! Музыкальный редактор «Афиша Daily» Леша Горбаш знает как минимум 15 причин пойти на «Пикник»:
- Шатать головой под биты на сете Хаски.
- Отлелеть наверх вместе с хлопьями на выступлении Feduk.
- Помнить, что фестивали — это всегда про новое.
- Прочувствовать дагестанский грув на «Нееет, ты что».
- Чтить настоящий рэп вместе с Boulevard Depo.
- Разобраться, что для вас красота, на выступлении масла черного тмина.
- Послушать живьем альбом Куока «Джангл».
- Посетить люксовый лайв «Базара».
- Запомнить имя Armich — следующей большой звезды из Казахстана.
- Устроить грустный дэнс на сете Tim Aminov.
- Послушать (и посмотреть на) Nomad Punk и вспомнить, что визуал — это не менее важно, чем звук.
- Устроить кардио на сете Недры.
- Влюбляться на Dose.
- Сходить на лучшее свидание вместе с группой «Свидание».
- Очень. Много. Танцевать.
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