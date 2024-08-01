Boulevard Depo, Недры, Сюзанна и Дельфин: кого слушать и что делать на первом петербургском Пикнике «Афиши»?

Фестиваль на два дня построит на Елагином острове своего рода «город в городе». Как всегда на «Пикнике» — выставки, творческие мастерские и экскурсии, спортивные, чилл-аут и нетворкинг-зоны. Перед сетом групп «Буерак» и «Копы в огне» 10 августа делаем арт-инсталляцию из старых тканей в мастерской художника Ильи Сибирякова, а 11 августа плетем здесь же разноцветное облако из нитей — под сет Saint City Lovers.

Музей театрального и музыкального искусства и актеры театра «Небесные бродяги» (это они сделали «Сад Миядзаки»!) устроят получасовую экскурсию-прогулку по острову. Творческая мастерская W проведет игры в лимбо и крестики-нолики, а также мастер-классы по созданию украшений и картин-цианотопий. А студия Reshape устроит силовые тренировки для всех, кто хочет побить грушу под «Ave-Ave, пироман!» Хаски.