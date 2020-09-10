Мероприятие пройдет под эгидой осознанного потребления. Его цель — дать вторую жизнь вещам, которые требуют обновления. В субботу, 12 сентября, можно принести любую уже пожившую вещь марки «Волчок», и Manicure Vampire бесплатно кастомизируют ее в своем фирменном стиле — используя яркие нити и патчи с наивными мультяшными принтами.
«Волчок» и Manicure Vampire проведут кастом-вечеринку, на которой можно будет бесплатно обновить свои вещи
Кроме того, есть возможность купить вещь «Волчка» специально для кастомизации на самом событии, причем со скидкой 20%.
Ксюша Черемнова
Manicure Vampire
Ребята из петербургского отделения «Волчка» сами предложили нам такой формат мероприятия, и мы подумали, что было бы здорово в этом поучаствовать. Давно дружим с маркой и ее петербургской командой, так что идея давно витала в воздухе.
Лимита по вещам нет, но будем смотреть по обстоятельствам — если чувак принесет весь свой гардероб, а за ним будет очередь из десяти человек, то придется попросить его ограничиться одной вещью. По материалам тоже ограничения нет, но нужно иметь в виду, что не все наши методы подходят для всех тканей.
Кастом-вечеринка пройдет в Бертгольд Центре, с 12:00 до 21:00
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.