«Волчок» и Manicure Vampire проведут кастом-вечеринку, на которой можно будет бесплатно обновить свои вещи

Manicure Vampire

Ребята из петербургского отделения «Волчка» сами предложили нам такой формат мероприятия, и мы подумали, что было бы здорово в этом поучаствовать. Давно дружим с маркой и ее петербургской командой, так что идея давно витала в воздухе.

Лимита по вещам нет, но будем смотреть по обстоятельствам — если чувак принесет весь свой гардероб, а за ним будет очередь из десяти человек, то придется попросить его ограничиться одной вещью. По материалам тоже ограничения нет, но нужно иметь в виду, что не все наши методы подходят для всех тканей.