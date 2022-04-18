Парусное сообщество «Сила ветра» и бренд «Волчок» выпустили коллаборацию

Сообщество «Сила ветра» и российский бренд «Волчок» представили весенний дроп. Он вдохновлен совместным походом на яхтах по Финскому заливу по пути Петербург — Кронштадт — заброшенный форт «Обручев», а посвящен морским чудищам и фантастическим существам.
В коллекцию вошли футболки, лонгсливы, худи, джемперы, шарфы, кепки и носки. Все вещи украшены принтами и вышивкам — диковинными морскими чудищами, парусными кораблями и морскими глубинами — авторства художника Леонида Шатунова.
Леонид Шатунов
художник
«Меня привлекла идея изобразить мистические сюжеты, которые погружали бы на мгновение в древнюю сказку. В истории фольклора абсолютно разных народов можно найти сказания о морских чудовищах, якобы угрожающих мореплавателю. И даже если сегодня понимать эти легенды стоит иносказательно, всем понятно, что в море всегда отправлялись только самые смелые».
Съемка лукбука прошла на базе «Силы ветра» в Геленджике: знаменитый корабль «Рио», белые скалы, лодки SV20, афалины стали героями визуальной истории наравне с морскими чудищами.
Фото: Арнольд Веббер
Модели: Август Мануш, Катя Балос
Стилист: Маша Раева
Продюсер съемки: Павел Мунтян, Маша Раева
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