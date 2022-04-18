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Парусное сообщество «Сила ветра» и бренд «Волчок» выпустили коллаборацию

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Арнольд Веббер
Арнольд Веббер
Арнольд Веббер
Арнольд Веббер

Сообщество «Сила ветра» и российский бренд «Волчок» представили весенний дроп. Он вдохновлен совместным походом на яхтах по Финскому заливу по пути Петербург — Кронштадт — заброшенный форт «Обручев», а посвящен морским чудищам и фантастическим существам.

Арнольд Веббер
Арнольд Веббер
Арнольд Веббер
Арнольд Веббер

В коллекцию вошли футболки, лонгсливы, худи, джемперы, шарфы, кепки и носки. Все вещи украшены принтами и вышивкам — диковинными морскими чудищами, парусными кораблями и морскими глубинами — авторства художника Леонида Шатунова.

 

Леонид Шатунов

художник

«Меня привлекла идея изобразить мистические сюжеты, которые погружали бы на мгновение в древнюю сказку. В истории фольклора абсолютно разных народов можно найти сказания о морских чудовищах, якобы угрожающих мореплавателю. И даже если сегодня понимать эти легенды стоит иносказательно, всем понятно, что в море всегда отправлялись только самые смелые».

Арнольд Веббер
Арнольд Веббер
Арнольд Веббер
Арнольд Веббер

Съемка лукбука прошла на базе «Силы ветра» в Геленджике: знаменитый корабль «Рио», белые скалы, лодки SV20, афалины стали героями визуальной истории наравне с морскими чудищами.

Фото: Арнольд Веббер

Модели: Август Мануш, Катя Балос

Стилист: Маша Раева

Продюсер съемки: Павел Мунтян, Маша Раева

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