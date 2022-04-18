Парусное сообщество «Сила ветра» и бренд «Волчок» выпустили коллаборацию

художник

«Меня привлекла идея изобразить мистические сюжеты, которые погружали бы на мгновение в древнюю сказку. В истории фольклора абсолютно разных народов можно найти сказания о морских чудовищах, якобы угрожающих мореплавателю. И даже если сегодня понимать эти легенды стоит иносказательно, всем понятно, что в море всегда отправлялись только самые смелые».