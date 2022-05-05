URBANTIGER сделали экоколлаборацию с художником Константином Федоровым

художник

«Популяризация искусства через моду настоящий тренд последних лет. Художник по большей части новатор: созданные для URBANTIGER композиции представляют мое исследование растительности из путешествий на Занзибар, Бали, Маэ, Тенерифе. Меня увлекают невидимые пружины взаимосвязей, метаморфозы в мире преобразований и превращений тропической природы, как некой зеленой биомассы».