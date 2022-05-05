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URBANTIGER сделали экоколлаборацию с художником Константином Федоровым

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пресс-служба URBANTIGER
пресс-служба URBANTIGER

Бренд из петербурга URBANTIGER выпустил лимитированную капсулу — результат коллаборации с художником Константином Федоровым. Выпускник академии Штиглица, участник Art Moscow 2020, World Art Dubai 2021 и биеннале Art Moscow 2020 fair создал авторские принты для футболок коллекции.

пресс-служба URBANTIGER
пресс-служба URBANTIGER
пресс-служба URBANTIGER

Классические унисекс-модели футболок марки украсили флористические рисунки Федорова. Все вещи созданы из стопроцентного хлопка. Капсула отражает концепцию осознанности, этичности и заботы о планете URBANTIGER.

Константин Федоров

художник

«Популяризация искусства через моду настоящий тренд последних лет. Художник по большей части новатор: созданные для URBANTIGER композиции представляют мое исследование растительности из путешествий на Занзибар, Бали, Маэ, Тенерифе. Меня увлекают невидимые пружины взаимосвязей, метаморфозы в мире преобразований и превращений тропической природы, как некой зеленой биомассы».

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