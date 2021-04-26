Как мини-юбка превратилась из элемента пошлости в символ чувственности и свободы?

Революционные, развратные, гламурные — каких только эпитетов не удостаивались мини-юбки за свою историю. Они были символом женского освободительного движения, становились причиной протестов, их упрекали в пошлости и чрезмерной откровенности, но мини-юбки выстояли и вошли в 2021 год в новом статусе. Versace, Tom Ford, Miu Miu, Valentino и Chanel это доказывают, предлагая в своих последних коллекциях носить короткие юбки с меховыми унтами, балаклавами, яркими колготами и обувью на платформе. Намек понят: пора пересмотреть привычные представления о чувственности и сексуальности.
-
Пэрис Хилтон в мини
У многих мини-юбки ассоциируются, в первую очередь, с нулевыми, китчевым гламуром, кадрами в таблоидах, на которых у выходящей из машины Пэрис Хилтон видно нижнее белье (или его отсутсвие) из-за ультракороткой длины юбки. Но эта вещь не всегда была признаком развязности и предметом, вызывавшим осуждение бабушек на лавочках, при этом провоцировали и привлекали внимание мини-юбки исторически. Но тут важен контекст. Так, начиная с 1960-ых годов мини-юбки были символом Женского освободительного движения (WLM) по борьбе за права женщин участвовать в экономической и социальной жизни. Лидеры феминистического движения Жермен Грир и Глория Стейнем сделали короткие юбки заявлением, обращенным к консерваторам: мир меняется, женщины становятся активными и значимыми фигурами в обществе.
-
Участницы «Британского сообщества по защите мини-юбок» на протесте 1966 года
В 1964 году мини-юбка впервые появилась на подиуме (создательницей считается британский модельер Мэри Куант). Дальнейший ее переход в массы стал своеобразным толчком к сексуальной революции. Однако далеко не все принимали мини, многие относились к ним скептически. Среди скептиков был и модный дом Christian Dior, который продолжал выпускать на подиум моделей в одежде привычной длины. Прогрессивные британки взбунтовались и устроили протест. В 1966 году перед показом Диора группа девушек из «Британского сообщества по защите мини-юбок» пришла к месту презентации с табличками «Не предавайте мини-юбки», «Поддерживайте мини-юбки» и «Мини-юбки навсегда». Благодаря энтузиасткам мини укрепились в политической и модной среде 70-ых.
Вторая волна популярности мини-юбок пришлась уже на нулевые, и ассоциировались они тогда с агрессивной сексуальностью. Появлению термина и воскрешению мини фэшн-индустрия обязана дизайнеру Тому Форду, который в то время был креативным директором Gucci и вовсю использовал короткие и облегающие силуэты, балансируя на грани сексуальности и эротики. Именно тогда появилось понятие «микро-мини», адептами которого стали тогдашние инфлюенсеры — Памела Андерсон и Перис Хилтон. Но Форд не культивировал пошлость, с которой со временем стала ассоциироваться длина мини. Этим эпитетом короткие юбки наделила, в том чисел, массовая культура, которая объективировала образ школьницы, медсестры, спортсменки в мини и превратила его в сексуальную фантазию, а саму вещь — в развратный предмет гардероба..
-
Певица Лиззо
Возвращаясь к моде: на смену гламурным нулевым пришли минимализм и нормкор, но затем сезон за сезоном тенденции нулевых возвращались в моду, в том числе, и мини-юбки. Казалось бы, ничего нового сейчас не происходит, но дело не в камбэке, а в смене дискурса и, как следствие, появлении других смыслов и социо-культурных посылов. В контексте принятия себя, отказа от стереотипов и ограничений мини-юбка — это вещь, необязывающая ни к чему и доступная каждой. Сексуальность теперь — про право самой распоряжаться своим телом, быть чувственной, соблазнительной, свободной без ультимативных оценивающих установок и осуждения общества. Идеология бодипозитива также внесла свой вклад, показав, что можно и нужно носить то, что действительно нравится, освободившись от навязанных стандартов и канонов красоты.
Свободу выбора предлагают и модные дома. На парижской и миланской Неделях моды дизайнеры показали не только разнообразие коротких юбок, но и массу сочетаний с ними. Так Miu Miu вписали мини в аутдор-эстетику (о том, как она попала в топы мы уже рассказывали), пустив моделей прогуливаться по заснеженным Альпам в юбках, унтах и балаклавах, Chanel тоже сделали реверанс в сторону аутдора, дополнив образы с мини меховой обувью, Versace и Valentino пошли по более традиционному пути: первые сочетают короткие юбки и платья с цветными колготами и банданами, вторые — с блузами в викторианском стиле и кейпами. Так что чувственности быть! Но какой она будет — каждый решает сам.
Мини здесь и сейчас:
-
Valentino, ДЛТ, 135 000 руб.
-
Dior, Невский пр., 113/4
-
Miu Miu, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 75 000 руб.
-
Givenchy, Babochka, Невский пр., 153, 59 900 руб.
-
ODOR, купить онлайн, 18 750 руб.
-
Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 115 500 руб.
-
Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 153, 36 300 руб.
-
Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 15 200 руб.
-
Not For Sale, ул. Ефимова 2, ТРК «ПИК» магазин Юность, 8 000 руб.
-
Maje, Большой пр. П. С., 57/1
-
Viktor & Rolf, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 5 270 руб.
-
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.