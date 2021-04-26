Как мини-юбка превратилась из элемента пошлости в символ чувственности и свободы?

Возвращаясь к моде: на смену гламурным нулевым пришли минимализм и нормкор, но затем сезон за сезоном тенденции нулевых возвращались в моду, в том числе, и мини-юбки. Казалось бы, ничего нового сейчас не происходит, но дело не в камбэке, а в смене дискурса и, как следствие, появлении других смыслов и социо-культурных посылов. В контексте принятия себя, отказа от стереотипов и ограничений мини-юбка — это вещь, необязывающая ни к чему и доступная каждой. Сексуальность теперь — про право самой распоряжаться своим телом, быть чувственной, соблазнительной, свободной без ультимативных оценивающих установок и осуждения общества. Идеология бодипозитива также внесла свой вклад, показав, что можно и нужно носить то, что действительно нравится, освободившись от навязанных стандартов и канонов красоты.