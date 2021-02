Термобелье great again: как любимая одежда-рекомендация наших мам попала на подиум Prada и Chanel

Первая — захватившая моду аутдор-эстетика. Технологичная одежда перебралась и прочно обосновалась в повседневном гардеробе. Тому свидетельство — трекинговые ботинки вне походов, пуховики The North Face на каждом втором в городе, sold out непромокаемых парок петербургской марки KRAKATAU. Мода захотела стать технологичной, а аутдор-одежда — модной. В коллаборациях с аутдор-марками замечены такие представители люкса, как Sacai, Vetements, Off-White и Gucci, объединившиеся с The North Face, и окончательно закрывшие вопрос о совместимости люксовых и технологичных брендов. Термобелье, как представитель аутдор-одежеды, отныне тоже признано модным и актуальным.