Термобелье great again: как любимая одежда-рекомендация наших мам попала на подиум Prada и Chanel

Актуальность термобелья определяет погода в Петербурге — в утренние минус 24 даже самые неверующие готовы обратиться в религию технологичных лосин и кофт. Долгое время они считалась уделом спортсменов, максимум — молодых мам, вынужденных подолгу находиться на улице при любых температурах. Разбираемся, как изменилось (и изменилось ли) отношение к термобелью и что о нем думают бренды.
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журнал «Рациональная одежда», 1888 год
Прародители термобелья появились еще в XIX веке. Один из первых вариантов — на страницах журнала «Рациональная одежда» дизайнера-новатора, сторонницы реформы одежды, писательницы и феминистки Анны Дженнесс Миллер. Она выступала не только за равные права, но и говорила о важности гигиены и здоровья женщин. Для здоровья и был разработан шерстяной комбинезон, который напоминает раннюю версию термобелья. В 1918 году в каталоге Sears появился другой комбинезон, также призванный сохранять тепло, несмотря на короткий рукав. Женщины одевали его с юбками и высокими ботинками, чтобы скрыть наличие комбинезона от окружающих.
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каталог Sears, 1918 год
До определенного времени термобелье уже из нашей современности носили только адепты зимних видов спорта, бегуны, альпинисты, велосипедисты, охотники и рыбаки. В общем все те, кто проводит много времени на улице в холодное время года или вовсе в экстримальных условиях. По идее логично: термобелье сохраняет тепло, не дает вспотеть при физической нагрузке и промерзнуть, а еще не сковывает движение, не скатывается, плотно прилегает к телу. Однако постепенно прелести термобелья осознали все. Женщины, устав от скатывающихся под джинсами и брюками колгот (всем же знакомо ощущение, когда колготы предательски сползают, прихватив с собой верхний слой одежды?), в качестве альтернативы выбрали как раз термобелье. А там и предложение подоспело — появились не только варианты для активностей, но и повседневные. Однако в 2020 году популярность термобелья возросла еще сильнее, и причин тому несколько.
Первая — захватившая моду аутдор-эстетика. Технологичная одежда перебралась и прочно обосновалась в повседневном гардеробе. Тому свидетельство — трекинговые ботинки вне походов, пуховики The North Face на каждом втором в городе, sold out непромокаемых парок петербургской марки KRAKATAU. Мода захотела стать технологичной, а аутдор-одежда — модной. В коллаборациях с аутдор-марками замечены такие представители люкса, как Sacai, Vetements, Off-White и Gucci, объединившиеся с The North Face, и окончательно закрывшие вопрос о совместимости люксовых и технологичных брендов. Термобелье, как представитель аутдор-одежеды, отныне тоже признано модным и актуальным.
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Gucci х The North Face
Вторая причина, вызванная локдауном, — тоска по прогулкам. Сидя всю весну и часть лета дома, мы отчаянно хотели выбраться на улицу и отправиться на природу (счастливчики так и делали). Так аутдор-одежда стала новой униформой, заменившей офисные образы. Оценив ее удобство, уже трудно поменять термобелье обратно на колготы.
Те же, кто не имел возможности отправиться на прогулку в Ленинградскую область во время режима самоизоляции, прирос к домашней и спортивной одежде. Наконец покинув квартиры, мы, опять же, не захотели расставаться со спортивными брюками, леггинсами и термобельем — в повседневные образы добавились спортивные и домашние вещи. Что эта тенденция с нами надолго, стало понятно после летнего показа Prada — тогда Миучча Прада показала, как носить термобелье в сочетании с туфлями и сумкой, негласно наделив его статусом самостоятельного предмета одежды, не требующего верхнего слоя.
Если видение Миуччи Прада для вас не аргумент, предлагаем задуматься над тем, что по сути нижняя часть термобелья — это утепленные леггинсы. А их уже давно носят как подо что-то, так и отдельно. Свежий пример — фэшн-инфлюенсеры и осенне-зимние Pre-Fall коллекции 2021-2022. Как сочетать леггинсы (читай термобелье) с удлиненными пиджаками и свитерами демонстрируют Stella McCartney, Burberry, MM6 Maison Margiela, а Chanel и вовсе предлагают носить их с мини-юбками и вечерними платьями.
Где купить термобелье прямо сейчас?
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Moncler Genius, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 25 550 руб.
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Moncler Grenoble, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 700 руб.
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UNIQLO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 399 руб
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UNIQLO, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.
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Norveg, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 500 руб.
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Norveg, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 500 руб.
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Bogner, Farfetch, 33 545 руб.
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Colmar, Farfetch, 8 504 руб.
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