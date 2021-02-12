Термобелье great again: как любимая одежда-рекомендация наших мам попала на подиум Prada и Chanel

До определенного времени термобелье уже из нашей современности носили только адепты зимних видов спорта, бегуны, альпинисты, велосипедисты, охотники и рыбаки. В общем все те, кто проводит много времени на улице в холодное время года или вовсе в экстримальных условиях. По идее логично: термобелье сохраняет тепло, не дает вспотеть при физической нагрузке и промерзнуть, а еще не сковывает движение, не скатывается, плотно прилегает к телу. Однако постепенно прелести термобелья осознали все. Женщины, устав от скатывающихся под джинсами и брюками колгот (всем же знакомо ощущение, когда колготы предательски сползают, прихватив с собой верхний слой одежды?), в качестве альтернативы выбрали как раз термобелье. А там и предложение подоспело — появились не только варианты для активностей, но и повседневные. Однако в 2020 году популярность термобелья возросла еще сильнее, и причин тому несколько.